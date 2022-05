Opinie: Het naderende levenseinde vervult ons eerder met huiver dan dat we de regie nemen

Beeld Hans van Rhoon / ANP

‘De zelfregie over het eigen sterven is eerder minder dan meer geworden’, schrijft filosoof en medicus Marli Huijer (O&D, 25/5). En bijna tegelijkertijd wijst de Raad van State het voorstel van D66 af over ‘voltooid leven’, in de wandelgangen bekend als de ‘wet-Pia Dijkstra’.

Het is een worsteling die al drie decennia voortduurt, sinds de rechtsgeleerde Huib Drion in 1991 in De Gids zijn idee van een zelfdodingspil lanceerde. Ik bezocht hem toen in zijn flat te Leiden en was onder de indruk. In de jaren zestig en zeventig was de jeugd massaal in beweging gekomen voor haar zelfbeschikkingsrecht: eigen meester, niemands knecht! Weg met de betutteling door autoriteiten, bazen, schoolmeesters en ouders!

Drion leek de kroon op die autonomie te zetten door ons de beschikking over onze dood te willen verlenen. En toch was dat toen al niet helemaal waar. Hij was een scherpzinnig en bedachtzaam lid van de Hoge Raad geweest, die zijn voorstel met diverse waarborgen omkleedde: het moest een tweetrapspil worden, waarvan men om onberaden zelfdoding te voorkomen, het tweede deel na verloop van tijd zou innemen.

Ook stelde Drion een leeftijdsgrens in voor eerst 70, later 75 jaar. Deze twee voorwaarden vereisen beide een toezichthoudende rol van de overheid, die ook de deugdelijkheid van deze ‘pil’ farmaceutisch zou toetsen. Autonomie is nooit absoluut in een samenleving, die anders deze benaming niet waard is. We moeten omzien naar elkaar.

Euthanasieverklaring

Zelf heb ik sinds die visite bij Drion steeds volgehouden dat aan mijn dood geen arts te pas diende te komen. Artsen zijn er immers om mensen te genezen, niet om hen te doden. En toch stond ik laatst bij de huisarts op de stoep met mijn euthanasieverklaring – je wilt immers ongelukken en een ellendig levenseinde voorkomen.

‘Zorg dat je een jonge huisarts hebt’, had verpleeghuisarts en columnist Bert Keizer mij nog op het hart gebonden. ‘Die zijn er gemakkelijker in.’ En inderdaad sprak zij tijdens het consult monter: ‘Geen zorgen. Ik doe dat graag.’

Met hulp bij euthanasie in geval van ondraaglijk en uitzichtloos lijden (waar artsen aanvankelijk voor vervolgd werden) zijn we in Nederland inmiddels aardig opgeschoten. Maar om zelf een eind aan je leven te maken, omdat je er genoeg van hebt, is er slechts één betrouwbare uitweg waarop ook Huijer wijst: versterving, dat wil zeggen stoppen met eten en drinken.

Levenseindebegeleider

Ook Dijkstra’s wetsvoorstel zou ons in dit opzicht geen zelfbeschikking geven. Om ervoor in aanmerking te komen moet je namelijk als het ware examen doen bij een ‘stervensbegeleider’, inmiddels ‘levenseindebegeleider’ genoemd, die zijn oordeel ook bij een collega moet toetsen: handelt betrokkene niet onberaden, spelen er wellicht problemen van andere aard mee, is hij wel serieus in zijn ‘actieve doodswens’, zal hij voet bij stuk houden?

Het is begrijpelijk en terecht dat de Raad van State daarom bezwaar maakt tegen het voorstel van Dijkstra. Haar ‘voltooid leven’ is een mijnenveld waar je hooguit op je tenen door kunt lopen. Grote zorgvuldigheid is vereist, want niemand wil dat de overheid medeverantwoordelijk wordt voor onbekookte zelfdoding.

Het zal nog lang duren eer die wet van D66 er komt, in ieder geval niet zolang orthodox-christelijke partijen een belangrijke stem in dit kapittel hebben en zich sterk maken voor de ‘beschermwaardigheid’ van het leven. Moeten die partijen dan geen ruimte maken voor andersdenkenden die andere opvattingen hebben over de grenzen van leven en dood? In principe wel, maar in Nederland eerbiedigen we – het is een waardevolle traditie – de religieuze gevoelens van minderheden. Zolang er mogelijkheden zijn om dit soort zaken niet op de spits te drijven moet je ze niet vragen mee te werken aan wetgeving die strijdt met hun beginselen

China en Mexico

Er zijn maar weinig uitwegen om op eigen kracht een eind aan je leven te maken. Je kunt via sluipwegen dodelijke pillen bestellen in China en Mexico (waar je dan wel moet voorgeven dat ze voor je vee bestemd zijn) en dan blijft de vraag of die deugdelijk zijn.

Dus, zoals Marli Huijer uiteenzet: ‘Wil je zelf het moment van sterven bepalen ook al kom je niet in aanmerking of voel je niet voor euthanasie? Dan is stoppen met eten en drinken een mogelijkheid.’ Het vereist volgens haar wel dat ‘de fysieke conditie al behoorlijk slecht is’. En dat je naasten ermee instemmen, opdat zij je geen water geven wanneer je dorst toeneemt.

Het vergt meer moed om het pad van versterving te kiezen. Kunnen we die moed opbrengen? ‘Naarmate de babyboomgeneratie dichterbij de dood komt’, voorspelt Huijer, ‘zal haar drang om ook over het moment van sterven te beschikken groter worden.’

Daar geloof ik weinig van. Onder generatiegenoten merk ik nooit dat wij de dood met open vizier tegemoet treden. Het naderend levenseinde vervult ons eerder met een huiver die tot wegkijken en stilzwijgen noopt. Al eens een betoging van zestigplussers voor de wet-Dijkstra gezien, met vlammende teksten op de spandoeken?

Op zelfbeschikking over ons levenseinde anders dan door versterving, zal het nog lang wachten zijn.

John Jansen van Galen is journalist en schrijver.