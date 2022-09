Opinie: Het moreel kompas in Groningen is dik in orde. Maar daar heb je natuurlijk niet veel aan als je in een onveilig huis woont

Dronebeeld van een gaswinningslocatie van de NAM in Muntendam. Beeld ANP

Groningers kunnen nu echt iets belangrijks doen voor het land, Europa en de wereld, stellen Jeroen Smit en Stef Kranendijk. Onder de Groningse bodem zit nog heel wat gas. Als we dat oppompen is dat onprettig voor Poetin, de inflatie zakt wat en het is beter voor het klimaat. De twee berekenen hoe de Groningers rijk kunnen worden en iets goeds betekenen in de wereld. Dus laten we de Groningers omhelzen, betogen zij.

Natuurlijk zetten de Groningers Poetin met plezier op zijn nummer. Inflatie en klimaat helpen? Het moreel kompas in Groningen is dik in orde. Maar hoe zit het met de wederkerigheid? Tot nu toe hebben de gasregenten en de meelevende bevolking de Groningers lelijk in de steek gelaten.

Meer over de auteur Ineke Noordhoff is journalist en auteur van het boek Ontaard land, de strijd van een Groninger tegen de gasregenten.

Haagse beleidspap

Geld mag niet het probleem zijn, vinden Smit en Kranendijk en ze komen met een mooi bedrag voor een boetekleed. Veilige huizen vinden we allemaal belangrijk, maar na tien jaar Haagse beleidspap is nog amper een op de vijf huizen behandeld. Vele bewindslieden vertellen inmiddels al enkele jaren in de Kamer dat ‘geld het probleem niet mag zijn’ bij de hersteloperatie in Groningen. Dat is in de aardbevingsdorpen echter niet te merken. Is het gek dat Groningers op al die papieren met beleidsbeloften dikke korrels zout leggen?

De parlementaire enquête haalt vakkundig boven tafel hoe politieke bestuurders, ambtenaren en het bedrijfsleven onder een hoedje hebben gespeeld om wel zoveel mogelijk ‘waarde’ te halen uit het Groninger gasveld. De koele rekenmeesters weefden ragfijn bestuurlijke lijntjes zodat elk draadje een schaduw werpt dat spelers plek biedt om zich te verschuilen. Allemaal - de ministers, de hoge ambtenaren, de ceo’s van de bedrijven – zeggen het beste voor de samenleving te willen. Maar hun verhalen leggen een wereld bloot van koele rekenmeesters die gaan voor geld.

Topmensen van het ministerie van Economische Zaken waren in de arena van het zakelijke bedrijfsleven zelfs overijverig: gaswinst voor alles, ook vóór mensenlevens. Niet door een baksteen die viel, maar hoogleraar Tom Postmes, coördinator van het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling van de Rijksuniversiteit Groningen, becijferde dat er jaarlijks tot 16 doden vallen door stress, hartfalen en beroertes et cetera door de aardgasellende. Ook zelfmoorden komen voor.

Berichten over onveiligheid schoven ze onder tafel – liefst buiten bereik van de besluitvormers. Nu liggen ze ’s nachts te draaien en zweten, maar veel zelfreflectie en ‘spijt’ kwam er in de verhoren tot nu toe nog niet bovendrijven.

Crisisgebied

De minister kan van alles om Groningers weer vertrouwen te geven. Maak van het aardgasveld een crisisgebied en schuif alle bureaucratische procedures aan de kant, adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) al jaren. Dirigeer alle bouwvakkers naar Groningen om goede wil te tonen.

De veiligheid in Groningen is al tien jaar een ‘urgent’ probleem. In oktober 2014 kreeg de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een nieuwe innovatieve directeur, Gerald Schotman. Ik schreef er in 2017 nog een column over in Noorderbreedte, een tijdschrift voor landschap en leefomgeving in Noord-Nederland, met als kop: ‘Gas geven Gerald!’ Hij constateerde toen dat de aardbevingsellende de NAM ‘ook maar was overkomen’ en analyseerde: er is geen plan. In de gasindustrie is er altijd een Plan B en zelfs een Plan C, want de aarde laat zich haar natuurlijke rijkdommen niet volgens een vast stramien ontnemen.

De Groningers waren gewoon niet in beeld. Maar Schotman zou dat veranderen. ‘Zet em op Gerald’, moedig ik hem aan. Hij stelde voor een deel van de gasbaten via een aardgasfonds terug te leiden naar de mensen in zijn winningsgebied. Ik rekende hem voor dat een schadefonds met 10 procent van de gasbaten in Groningen de gemoederen waarschijnlijk soepel zou maken, zodat hij ook het laatste deel uit het gasveld onder de voeten van de Groningers zou kunnen winnen.

Veilig slapen

We leven in 2022 en nog steeds is er geen aardgasfonds waarvan de Groningers de sleutel van in handen hebben. Er zijn kleine pleisters en programma’s gekomen, ingebed in taaie overheidsprocedures. Er zijn bestuurders die dromen over hun provincie ‘als groen stopcontact’ en daar geld heen sluizen. Maar daar heb je natuurlijk niet veel aan als je in een onveilig huis woont. Dan moet je – ik noem maar wat – alle recreatiechalets naar Loppersum rijden, zodat de mensen in elk geval veilig kunnen slapen. Nee, we kregen bureaucraten en regels, werk voor inspecteurs en traditionele bouwers. Wie de wederkerigheid zo schraal houdt, oogst weinig ‘licence to operate’.

Onder de vlag ‘Respect voor Groningen’ vindt nu een grote buitenparlementaire enquête plaats Het is een actie van de Groninger Bodembeweging, het Groninger Gasberaad, Chris Garrit (oud-nachtburgemeester van Groningen) en SP-Kamerlid Sandra Beckerman samen. Jongeren, boeren, huurders, bewoners van monumenten en vele anderen vullen zalen om te vertellen wat hen zou helpen. Vorige week waren er vier van zulke bijeenkomsten.

Op 16 september op de Grote Markt in de stad Groningen biedt ‘Respect voor Groningen’ haar eisenlijst aan aan ‘het bestuur’. Ik zou zeggen: Kabinet teken bij het kruisje.