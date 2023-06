Opinie: Het manifest dat Den Haag oproept AI te beteugelen - en meer niet te missen opinie over AI

T-shirt van een van de leden van een belangenorganisatie voor auteursrecht bij een demonstratie voor meer regulering van AI in Berlijn. Beeld Getty Images

‘Als beleidsmakers konden terugkeren naar de beginjaren van de digitale revolutie, zouden ze dan opnieuw de keuze maken om het internet, sociale media en algoritmen grotendeels ongemoeid en ongereguleerd te laten? Nee, is het antwoord.’

Dat schreven deze week Mark Thiessen (oprichter van de denktank Nieuwe Vrije Eeuw en ondernemer/campagnestrateeg) en Kees Verhoeven (oprichter van Bureau Digitale Zaken, auteur van De democratie crasht). Zij stelden een petitie op die door tientallen wetenschappers, politici en kunstenaars en denkers werd ondertekend.

‘Help’

Hun oproep: ‘Het is tijd om publieke controle te nemen over de ontwikkeling van AI. En om ons voor te bereiden op wat komen gaat. Met regels. Met beperkingen. Met begrenzingen. Met een sleutelrol voor de overheid en de politiek.’ Kortom: de mens moet bepalen hoe de toekomst eruit ziet, niet AI.

Maar ‘wie bang is voor AI zoals Verhoeven en Thiessen en ‘help’ roept, heeft niet goed om zich heen gekeken. ‘Help’ moet je roepen bij AD: artificiële debiliteit’, klonk een van de vele lezersreacties.

En bovendien ligt er ook een rol voor de producenten van AI zelf, bepleitten eerder al Angelica van Beemdelust en Frank van Praat, beiden AI-expert bij KPMG Nederland.

Kunst

Voor veel makers kan regulering van AI niet snel genoeg komen, schreven Charissa Koster (advocaat, gespecialiseerd in auteurs- en mediarecht bij DayOne Advocaten) en Eva Toorenent (illustrator, artiest en adviseur voor Nederland bij European Guild of Artificial Intelligence Regulation). ‘Waarom staat niemand op en grijpt niemand in? Iedereen lijkt te staan toekijken hoe de hoeveelheid schendingen steeds groter wordt, terwijl daarnaast steeds meer mensen hun baan of opdrachten verliezen door AI.’

Zo'n vaart loopt dat niet, vindt Dimitry van den Berg, zelf AI-kunstenaar en gemeenteraadslid in Haarlem voor D66. ‘Toen fotografie in de 19de eeuw opkwam, waren de reacties binnen artistieke kringen ook verdeeld. Sommige kunstenaars omarmden fotografie en gebruikten het als hulpmiddel bij hun artistieke werk, terwijl anderen deze uitvinding bekritiseerden en het niet als waardevol voor kunstenaars zagen.’

