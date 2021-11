Opinie: Het kabinet wil 2G invoeren, maar daarvoor is een betere rechtvaardiging nodig

Publiek laat QR-code zien voorafgaand aan het optreden van De Dijk in de Ziggo Dome. Beeld Paul Bergen / ANP

De coronacijfers blijven oplopen. Het zorgsysteem piept en kraakt en kwetsbare personen lopen weer grotere risico’s. Om het coronavirus in te dammen wil het kabinet voor 2G kiezen, in plaats van 3G. Mag je nu nog een restaurant binnen als je negatief bent getest, straks mag je alleen naar binnen als je bent gevaccineerd, of kunt bewijzen dat je recent bent genezen. Hoewel, ondernemers mogen straks wellicht kiezen of je toch ook naar binnen mag met een negatieve coronatest, maar dan moet je bijvoorbeeld aan een tafeltje zitten. Een soort 2,5G dus.

2G wordt verdedigd met drie argumenten. Het zou allereerst leiden tot minder ziekenhuisopnames en minder druk op het zorgsysteem. Die druk is onhoudbaar hoog en dat is een bedreiging voor iedereen.

Ten tweede zou het nodig zijn omdat we voor een dilemma staan. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt het zo: ‘Als we met 2G een café langer open kunnen houden, of een festival laten doorgaan, dan is het onze taak om die keuze te maken.’

Ten derde zou 2G tot meer vaccinaties kunnen leiden, doordat er meer druk komt op niet-gevaccineerden.

Maar is 2G een goed idee? Ik denk van niet. Laten we eens kijken naar hoe vrijheidsbeperkende maatregelen omwille van de volksgezondheid in Nederland kunnen worden gerechtvaardigd. In het kort: er moet een wettelijke basis zijn, vrijheidsbeperking moet voorkomen dat iemand ernstige schade veroorzaakt aan derden, de maatregel moet effectief zijn, er mogen geen minder ingrijpende opties zijn en het middel moet in redelijke verhouding staan tot het doel.

Ik loop deze punten langs:

Effectiviteit

Naar verwachting heeft 2G een groot effect: 25 procent minder besmettingen en 94 procent minder ziekenhuisopnames, volgens modelleurs van de TU Delft. Het idee is dat 2G vooral ongevaccineerden beschermt. Dat werkt zo: nu komen ongevaccineerden met een negatieve test een evenement binnen. Daar kunnen ze besmet raken. Ze hebben ook een grotere kans om ernstig ziek te worden, wat leidt tot druk op de ziekenhuizen. Met 2G komen ongevaccineerden niet meer naar binnen (tenzij recent genezen).

Hoe effectief 2G zal zijn, moet blijken in de praktijk. Punt is dat het problemen rond het huidige 3G-beleid kan vergroten: valse QR-co-codes en slechte handhaving. Strenger deurbeleid maakt de prikkel om QR-codes te vervalsen groter, en vergroot het risico op gedoe aan de deur. Dat kan leiden tot slechtere handhaving en ervoor zorgen dat ondernemers liever kiezen voor 3G.

En wat zal 2G op de lange termijn doen met de bereidheid van mensen om de ­risico’s van infectieziekten te beperken? De deur blijft immers dicht voor mensen die wél bereid zijn om zich te laten testen.

Te ruime interpretatie

Het systeem van 2G beperkt onze vrijheid, net als 3G. We moeten ons legitimeren (privacy) en we hebben niet meer de vrijheid om zonder QR-code een restaurant binnen te stappen. Maar dit betekent niet automatisch dat we worden gedwongen. Van dwang is sprake als het fysiek onmogelijk is om een andere keuze te maken. Bij 2G en 3G zijn er nog steeds verschillende keuzes mogelijk.

Beide systemen dwingen niemand tot vaccinatie, maar 2G zorgt wel voor meer druk op ongevaccineerden. Dat kan hun vrijheid beperken om zich niet te laten vaccineren. Niet iedereen is bestand tegen dezelfde druk. Als de druk hoog genoeg wordt, kan ‘zachte drang’ overgaan in ‘harde drang’. Daarbij is de druk zo groot dat we psychologisch gezien eigenlijk maar één ding kunnen doen. En zo zou het kunnen dat 2G van ten minste sommige mensen de vrijheid beperkt om zich niet te laten vaccineren. Daarvoor is in Nederland geen wettelijke basis, ook niet in de Wet publieke gezondheid.

We stuiten hier op een fundamenteel bezwaar. Maatregelen die de vrijheid beperken voor de volksgezondheid kunnen alleen worden gerechtvaardigd als ze helpen voorkomen dat wie aan de maatregel wordt onderworpen ernstige schade veroorzaakt aan derden (het ‘schadebeginsel’). Maar een ongevaccineerde met een negatieve test vormt op dat moment geen groot risico voor derden.

Het kan minder ingrijpend

Vrijheidsbeperkingen mogen alleen als het niet minder ingrijpend kan. Je moet dus altijd naar alternatieven kijken. Wie is genezen of gevaccineerd, kan straks nog op dezelfde plekken naar binnen. Maar familie, vrienden, geliefden of collega’s die genezen noch gevaccineerd zijn, mogen niet meer mee. Dat kan tot nog grotere sociale spanningen leiden waarbij meer mensen en groepen tegenover elkaar komen te staan.

Net als bij 3G zal de effectiviteit van 2G afhangen van handhaving. Maar als die handhaving nu wél goed kan worden geregeld, waarom dan niet bij 3G? Het kan naar mijn mening dus minder ingrijpend: door betere handhaving van bestaande maatregelen, inclusief controle op de QR-code.

Het is ook denkbaar dat er mensen zullen zijn die denken: ‘2G? Nou, doe mij maar corona, dan krijg ik ook een QR-code.’ Beleid dat burgers zo’n zetje geeft, staat op gespannen voet met de grondwettelijke taak van de overheid om burgers te beschermen.

Disproportioneel

De doelen van het coronabeleid (zoals het tegengaan van ziekenhuisopnames) zijn het probleem niet. Ze zijn belangrijk genoeg en er is alle reden om meer te doen dan we nu doen. Maar 2G staat niet in redelijke verhouding tot het doel. Burgers uitsluiten die bereid zijn hun steentje bij te dragen, terwijl zij met een negatieve test geen groot risico vormen voor derden, lijkt mij buiten proportie.

Er zullen weinig mensen zijn die 3G prettig vinden. Maar dat lijkt me alles overziend toch een redelijke maatregel. Als we moeten kiezen tussen 2G en betere handhaving van de reeds bestaande maatregelen, dan verdient dat laatste de voorkeur.

André Krom is werkzaam bij de afdeling Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg van het LUMC.