Opinie: Het is nu al nodig om onze afhankelijkheid van China te verminderen

Taiwanese M60A3 tanks tijdens een militaire oefening in Penghu, Taiwan. Beeld ANP / EPA

Een Chinese invasie van Taiwan vindt mogelijk volgend jaar al plaats, zei de Amerikaanse admiraal Mike Gilday vorige week. ‘Ik wil niet alarmistisch zijn, maar we kunnen dat niet weg wensen.’ Zijn uitspraken volgden op die van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Onder de Chinese president Xi Jinping, die begint aan zijn derde ambtstermijn als leider van de regerende Communistische Partij, versnellen de plannen van China om Taiwan te annexeren.

Waarom doen de Amerikanen die uitspraken, nu de verhoudingen in Zuidoost-Azië toch al zo gespannen zijn?

Over de auteur Joan Veldkamp is China- en Japandeskundige en freelance journalist.

De meningen daarover lopen uiteen. Het is bluf, aldus critici die menen dat het Amerikaanse leger zo zijn defensie-uitgaven in eigen land veilig wil stellen. Ook zou het een poging zijn om het Amerikaanse Congres te beïnvloeden. Dat neemt binnenkort een besluit over een omvangrijk steunpakket aan Taiwan ter waarde van 10 miljard dollar, in de vorm van wapens. Daarvoor bestaat echter al veel draagvlak, want steun aan democratisch Taiwan is vrijwel het enige onderwerp waarover Republikeinen en Democraten het eens zijn.

Andere experts menen dat de Amerikanen meer actie willen van president Tsai Ing-wen van Taiwan. Er bestaat onvoldoende vertrouwen in de daadkracht van het Taiwanese leger, ook bij de bevolking zelf.

Moraal

Tijdens een recent bezoek aan de hoofdstad Taipei vertelden reservisten me, net terug van oefening, dat er veel te verbeteren valt aan het moreel en dat er een groot tekort is aan nieuwe soldaten. Hervormingen zijn nodig en de dienstplicht – afgeschaft in de jaren negentig – zou weer moeten worden ingevoerd.

Ook veel Taiwanese burgers verwachten dat ze op een dag voor hun leven zullen moeten vechten. Ze willen, net zoals de Oekraïners, een verdedigingsstrategie hebben. Maar daar zijn de autoriteiten nog lang niet aan toe. Uit frustratie hierover stelde techmiljardair Robert Tsao zelf onlangs ruim 32 miljoen dollar beschikbaar voor burgertrainingen.

Defensieve maatregelen

Ondanks uiteenlopende meningen over de bedoelingen van de Amerikanen, nemen veel Taiwanezen de uitspraken van Gilday en Blinken zeer serieus. De Chinese militaire oefeningen die begin augustus begonnen, waarbij Taiwan vrijwel werd omsingeld en de zeegrens tussen beide landen voortdurend werd overschreden, zijn nooit gestopt. En in juli gaven kopstukken van de Amerikaanse veiligheidsdiensten aan dat China nu al defensieve maatregelen neemt om de eigen economie te beschermen, in het geval van sancties.

Ook nemen de zorgen toe over de Chinese president Xi die sinds het recente partijcongres machtiger is dan ooit. Neemt hij nog wel rationele besluiten als het om ‘de afvallige provincie’ Taiwan gaat? Op het congres verklaarde Xi opnieuw dat de hereniging met China zonder enige twijfel gerealiseerd zal worden.

Urgentie ver te zoeken

Hoe reageert Den Haag? Een gevoel van urgentie lijkt hier ver te zoeken. Maar ook de Nederlandse regering zou er verstandig aan doen om de Amerikaanse voorspellingen serieus te nemen, door te werken aan een draaiboek. Niet straks roepen: ‘We zijn er volledig door overvallen’, als een Chinese blokkade of een invasie van Taiwan een feit is, maar nu al een aantal kernzaken op een rijtje zetten.

Hoe ziet een mogelijk sanctiepakket er uit? Wat gebeurt er in Europees verband? Welke essentiële grondstoffen en goederen uit China en Taiwan (computerchips) kunnen we alvast inslaan? En indien het Amerikaanse leger zich zal mengen in de strijd rondom Taiwan en steun vraagt van zijn bondgenoten, hoe spelen wij daar dan op in?

Tegelijkertijd zou de Nederlandse regering bij het bedrijfsleven moeten aandringen op een strategie. Een oorlog in Azië zal desastreuze gevolgen hebben voor de wereldhandel én voor het zakendoen, in en met China. Maar minstens zo belangrijk is de vraag of buitenlandse bedrijven daar straks met goed fatsoen nog wel kunnen blijven, als het autoritaire Chinese regime genadeloos toeslaat?

De uittocht uit Rusland na de invasie van Oekraïne is een pijnlijk voorbeeld. Zoveel mogelijk ontkoppelen nu het nog kan, en zo min mogelijk afhankelijk worden van China, is wellicht nu al noodzakelijk.