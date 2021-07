Opinie: Het is niet het vee zélf dat vervuilt, maar wat je er in stopt

Biologisch boerenbedrijf in Noordeloos. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Planbureaus, hoogleraren, landschapsarchitecten, ze zijn er uit: weg met de boeren! Inderdaad, dat is misschien iets te gemakkelijk geconcludeerd door mij, ik had net als al mijn collega’s wel iets beters te doen dan me door een aantal metersdikke rapporten te worstelen.

Er is namelijk sprake van een scheiding: er zijn mensen die daadwerkelijk iets maken, en er is een steeds grotere groep van mensen die zich bezighouden met het praten daarover. Misschien zou het goed zijn als de plannenmakers zich realiseren dat ze ook in een huis wonen… daar had ook een boom kunnen staan. En zich realiseren, voordat ze in de auto stappen naar hun o zo belangrijke werk, dat de ecologische voetafdruk van de snelweg A1 ­groter is dan die van een vooroorlogs karrespoor.

Bah… wat een wereld! Oké, we zijn hem gezamenlijk aan het verpesten, zullen we het probleem dan ook samen oplossen?

Ja, het boeren kan anders, maar we hebben het zo geleerd en door een oerwoud van regelgeving worden we steeds een bepaalde kant op gedrukt. En als je besluit om het anders te doen, loop je weer vast in financieringen en afzetproblemen.

Groene middenweg

Ook is ons land nu eenmaal belachelijk ingedeeld; links de ­natuur, en rechts de boeren. Geen ruimte meer voor de groene middenweg. En waar is het juist het interessants? Aan de rand, waar beide samenkomen. Laten we dus wat meer gaan boeren zoals de natuur het bedoeld heeft. Het managen van de fotosynthese, dat is eigenlijk waar het hele boerenbestaan (sterker nog, ieders bestaan) om draait. Het totale, integrale biologisch proces. Hierbij gebruiken planten lichtenergie van de zon om koolstofdioxide (CO 2 ) om te zetten in glucose, en daarbij komt ook zuurstof vrij.

Het is niet het vee zélf dat vervuilt, maar wat je in de koeien stopt. Is de energie waarmee je je (vee) voedt afkomstig van de zon van nu? Of is het de energie van bladgroen, vastgelegd in een ver verleden (fossiel) en/of in een ver oord (import). Dat maakt het verschil.

CO 2 -opslag

Onze aarde slaat die energie weer op in de bodem door CO 2 vast te leggen. En laat dat nu hetgeen zijn waar wij als landbouw de redding kunnen zijn. Ja, u leest het goed: de redding, en niet het probleem. Een gezonde landbouwbodem heeft namelijk enorme potentie qua CO 2 -opslag. Uw huis en de A1 hebben dit trouwens niet, dit zijn de notoire uitstoters.

Landbouw met minder input van veevoer en stikstofkunstmest, met een plus voor biodiversiteit, klimaat en leefomgeving: het is een uitdaging, maar niet onmogelijk. Oké, je krijgt minder opbrengst, maar ook minder (stikstof)emissies. Geef ruimte aan boeren die al op deze weg zijn; minder input, minder uitstoot, maar dan ook minder regels. Misschien trekt dit ook de financiers en de consument over de streep, want ook die hebben een zetje nodig.

Laten we het sámen doen. Net als de zon en de plant, die samen zorgen voor het proces van fotosynthese.

Peter Oosterhof is biologisch melkveehouder in Foxwolde.