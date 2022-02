Opinie: Het is niet altijd de communicatie, maar het beleid of het andere belang waardoor het tussen school en ouders niet botert

Leerlingen van groep 8 van De Regenboog in Leiderdorp buigen zich over de Centrale Eindtoets, een van de vijf toegestane eindtoetsen op de basisschool, 20 april, 2021. Beeld ANP

4 procent leraren ‘voorbereid op samenwerking’

Uit een onderzoek van de Volkskrant (Zaterdag, 19 februari) blijkt onder andere dat maar 4 procent van de responderende leerkrachten zich goed voorbereid voelt op de omgang en samenwerking met ouders. Ondanks dat het onderzoek volgens de opstellers niet representatief is, is dit een verontrustend laag percentage, dat nader onderzoek verdient.

Een goede relatie tussen leerkrachten en ouders vergroot de ouderbetrokkenheid en uit allerlei, ook internationaal onderzoek blijkt dat dit een positief effect heeft op de leerresultaten van de leerlingen.

Dit is extra urgent, omdat corona de situatie er niet beter op heeft gemaakt. Door corona mochten ouders de school niet meer in en we zien dat veel scholen die ‘rust’ zo waarderen dat ze die maatregelen, ook nu het niet meer nodig is, in stand houden. Daarmee verdwijnt in het basisonderwijs een belangrijk informeel contactmoment tussen leerkracht en ouders.

Uit de eerste rapportage van het ministerie van Onderwijs over de besteding van de NPO-miljarden (het geld om achterstanden te bestrijden) blijkt dat het verbeteren van ouderbetrokkenheid niet populair is: het komt niet voor bij de vijf meest gekozen interventies. Kortom, alle aanleiding om dit onderwerp de komende tijd hoog op de agenda te zetten.

Marco Frijlink, directeur-bestuurder Vereniging Openbaar Onderwijs, Almere

Communicatie of beleid?

Toen onze zoon op de basisschool zat scoorde hij cito-toetsen halverwege het jaar altijd lager dan op die einde schooljaar. Dit verschil liep van vmbo tot havo, vandaar het pre-advies van de school: mavo-havo.

Scholen moeten hun advies afstemmen op toetsresultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag. Toen onze zoon halverwege het jaar zijn toets slecht maakte, werd het advies: vmbo-kader. Als ouders vroegen we om onderbouwing, er werd immers afgeweken van het pre-advies. Men stamelde: de uitslag van de cito-toets.

Wij gingen niet akkoord en vroegen om onderbouwing. Die kwam, maar was zeer algemeen. Dus dienden we een klacht in bij het bestuur; het bestuur maande de school tot een onderbouwing. De directeur nam daarop contact op met een vmbo-school: hoe dit advies te onderbouwen?

De achteraf gegeven onderbouwing was nu zo dichtgetimmerd, dat we alleen nog een excuus ontvingen voor de slechte communicatie van bestuur en school. Dit achteraf-advies had natuurlijk geen waarde meer voor ons. Gevolg: onze zoon doet al jaren niet meer dan het hoognodige op school. De motivatie is er niet meer.

Verdiep je in het onderwijs, er zijn ook veel topdocenten, dan ligt het probleem niet alleen in de communicatie. Een school krijgt van de overheid geld afhankelijk van het aantal geslaagden. Daarom geven scholen bijna altijd een lager of veilig advies.

In het hoger onderwijs zie je dat het management het vaak eerder opneemt voor studenten: die brengen het geld op. Als studenten gaan klagen bij de manager, zijn ze keizers. Zo staat de docent weer alleen.

De cito-toets is ooit door de overheid ingevoerd ter ondersteuning van een advies. Maar voor veel scholen is de toets leidend. Hierdoor worden leerlingen die meer willen maar door het schooladvies niet kunnen, belemmerd in hun verdere ontwikkeling.

Sophie en Cor (achternaam bij de redactie bekend), Castricum

Ga voor hoger

Ouders, laat u geen (te) laag onderwijsniveau aanpraten. 11 of 12 jaar is veel te vroeg om uw kind al een bepaalde (lagere) richting op te sturen. En (on)bewuste vooroordelen spelen nog altijd mee bij schooladviezen. Uw kind wordt op achterstand gezet, en haal dat maar eens in. Ga dus altijd voor een hoger niveau. Wie weet valt (sic) het kwartje bij uw kind alsnog en groeit het de hogere kant op.

Als uw kind eenmaal in lager vervolgonderwijs zit en dat internaliseert als passend, is het cultureel en maatschappelijk al uitgerangeerd voordat zijn ‘carrière’ is begonnen. Doorgroeien naar een hoger niveau is extreem moeilijk, zo niet onmogelijk.

In ons systeem zal hij/zij in de (economische) hoek zitten waar de klappen vallen. Logisch dat u daar (ook) alert op bent en in de ogen van de leraar mogelijk ‘overreageert’. Er staat te veel op het spel. Dat moet de leraar maar voor lief nemen. U zou een slechte ouder zijn als u het niet deed.

H. Smitsmans, (gezondheidswetenschapper, begonnen op het vmbo) Valkenburg