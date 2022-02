Opinie: Het is genoeg geweest: geen onnodige doden meer vanwege verward gedrag

Een man kijkt uit het raam van een gevangeniscel. Beeld ANP / ANP

Recent onderzoek laat zien dat 84 procent van de overledenen na politieoptreden mensen met verward gedrag zijn. Al jaren is bekend dat het aantal meldingen voor patiënten met veiligheidsproblemen die voor anderen en zichzelf een gevaar vormen, sterk toeneemt; in 2020 is dat aantal gestegen tot boven de 100 duizend. Het is dus niet alleen de samenleving die hiervoor de rekening betaalt. Het is steeds dezelfde groep patiënten die achter in de rij aansluit met stoornissen die het domein van zorg en veiligheid overlappen.

Vanaf 2015, bijna tien jaar na mijn vertrek als bestuurder in de GGZ, vraag ik regelmatig publiekelijk aandacht voor patiënten die zich bewegen op deze twee domeinen. Op 27 november 2015 verschijnt mijn artikel in de Volkskrant ‘Help de verwarde mens’. Vanuit historisch perspectief kun je zeggen dat de oude ggz-instellingen zijn verdwenen, maar de doelgroep van ernstige verwarde mensen niet. Deze mensen maken afwisselend gebruik van het gevangeniswezen met haar cellen en de gezondheidszorg met haar klinische afdelingen. Penitentiaire Inrichtingen zijn voor een groot deel gevuld met mensen op het grensvlak van verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten en mensen met gedragsstoornissen.

Minder bedden en cellen

Al jaren faalt het overheidsbeleid wat heeft geleid tot minder bedden én cellen. Dit gebrek aan opvang voor mensen met verward gedrag veroorzaakt de huidige situatie van toenemende ónveiligheid op straat en onnodige sterfte onder patiënten. Vele nabestaanden, maar ook politiemensen moeten vervolgens hiermee zien te leven.

Wat moet er nu gebeuren? Het gaat om mensen die niet kunnen vertrouwen op hun eigen kracht en onderhandelingsvaardigheid. Er is behoefte aan mensen die meedenken en hen zo nodig steunen en tot actie aanzetten. Zij vallen in vele opzichten tussen wal en schip. Veiligheid voor kwetsbare mensen is geen verzekerbaar product en de stelselwijzigingen hebben er een ondoorzichtige jungle van gemaakt. Zorg, opvang, crisisinterventie, ggz, gemeente, justitie lopen door elkaar. Laat staan dat inclusie in de samenleving mogelijk is.

Professionele verantwoordelijkheid

Uit de coronacrisis zijn twee lessen relevant voor een oplossing van de beschreven problematiek. Ten eerste: laten we terugkeren naar professionele verantwoordelijkheid voor zorg en de regie hierop. Van oudsher heeft de psychiater een belangrijke rol vervuld bij de triage van deze moeilijke doelgroep. Overleg met de beroepsgroep, zodat zij ook adequaat kunnen handelen. Versterk hun rol als bepaler van de noodzakelijke zorg, dwars door de vele wetten heen op landelijk en lokaal niveau en binnen de zorgverzekering.

Ten tweede: versterk de landelijke en regionale regie, zodat een model mogelijk wordt van niet-vrijblijvend samenwerken tussen politie, gemeente en ggz. Daarbij is overheidssteun noodzakelijk, omdat de betrokken partijen na tien jaar overleg nog geen oplossing hebben gevonden.

Tot slot voeg hieraan toe het andere slepende probleem van inclusie in de samenleving: zorg dat huisvesting, dagbesteding, arbeid en humane opvang via een afzonderlijk wettelijk traject wordt geregeld.

Armand Höppener was vijftig jaar werkzaam als psychiater, bestuurder en toezichthouder.