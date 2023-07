Opinie: Het gaat de VVD niet om de immigratie (want die is hard nodig) maar om de xenofobe stem

Extreemrechtse Voorpost-demonstranten protesteren bij het VVD-congres in Apeldoorn, maart 2023. Beeld David van Dam

Nu het kabinet door de VVD op de asielkwestie is gevallen, is het nuttig te reconstrueren hoe deze partij, die begin jaren tachtig van de vorige eeuw de multiculturele samenleving nog aanprees, op dit punt is aanbeland.

Over de auteur

Leo Lucassen is directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Samen met Jan Lucassen schreef hij Vijf eeuwen migratie. Een verhaal van winnaars en verliezers, 2018. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Een belangrijk kantelmoment waren de verkiezingen in het voorjaar van 1994, toen Frits Bolkestein, de toenmalige fractievoorzitter, besloot de afspraak tussen de politieke partijen om migratie niet electoraal uit te buiten, doorbrak.

Inspiratie

Geïnspireerd door nieuw rechtse ideeën van toonaangevende Amerikaanse politicologen zoals Samuel Huntington met diens Clash of Civilizations, zette Bolkestein migratie als probleem doelbewust op de politieke agenda. Met als gevolg dat het percentage Nederlanders dat ‘minderheden’ als het belangrijkste probleem zag binnen enkele weken steeg van 17 naar 28 procent.

Dit voorbeeld laat goed zien dat de politiek niet slaafs de publieke opinie volgt, en een spreekbuis is van wat er ‘onder de mensen leeft’, maar die gevoelens ook kan voeden en naar zijn hand zetten. Bolkestein, maar vooral diens ‘tovenaarsleerling’ en voormalig VVD-parlementariër Geert Wilders, heeft die kunst in het eerste decennium van deze eeuw tot in de finesses geperfectioneerd.

Wilders profiteerde daarbij van de mobilisatie van anti-migratiesentimenten door Pim Fortuyn. Net als Bolkestein reduceerde Fortuyn ‘migratie’ tot ‘moslims’ en onaanpasbare en criminele ‘Marokkanen’. De aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001 gaven het anti-migratiesentiment vervolgens een enorme rugwind.

Twee jaar na de moord op Fortuyn in 2002 verliet Geert Wilders de VVD om in 2006 met de inmiddels opgerichte PVV voor het eerst in de Tweede Kamer te komen. Met zijn openlijk beleden afkeer van de onontwarbare kluwen van immigratie en islam als leidend principe.

Concurrent

Voor het eerst zag de VVD een geduchte concurrent ter rechterzijde in de achteruitkijkspiegel naderen. Het is dan ook geen toeval dat Mark Rutte, inmiddels leider van de VVD, in het voorjaar van 2010 besloot diens retoriek over te nemen en de kiezers te waarschuwen voor het grote gevaar van ‘massamigratie’. Dat het migratiesaldo (immigratie minus emigratie) tussen 2002 en 2008 zelfs in de rode cijfers terecht was gekomen en het positieve saldo in de jaren 2008 en 2009 weinig voorstelde, deed er niet toe.

Migratie stond in een kwade reuk en iedereen kon er zijn of haar negatieve associaties aan verbinden. Dat de meeste immigranten hier kwamen om te werken of te studeren en vluchtelingen maar een zeer klein percentage uitmaakten van de totale immigratie (nog minder dan de 10 procent in de afgelopen vijf jaar), maakte niet uit.

Na de komst van grote aantallen asielzoekers uit met name Syrië in 2015, verengde het debat over migratie zich steeds meer tot asielzoekers. Asiel en migratie werden, ook in de pers, vaak op een hoop gegooid en met name door de VVD als belangrijke mede-oorzaak aangewezen van allerlei andere problemen, zoals de woningnood.

Opvangcrisis

Wat niet slecht uitkwam, omdat het de aandacht afleidde van het doelbewust in de uitverkoop zetten van ten minste honderdduizend woningwetwoningen. Maar ook van de weigering van opeenvolgende kabinetten-Rutte om de opvangcapaciteit voor asielzoekers op peil te houden en de plaatsing van statushouders te spreiden. Dat allemaal ondanks aanbevelingen in diverse rapporten van de eigen denktank van de staatssecretaris van Justitie. Met als gevolg een zelf gecreëerde opvangcrisis in 2022.

Maar daar bleef het niet bij. Immigratie als algemeen fenomeen werd eveneens als een levensgroot probleem voorgesteld. Zo verklaarde Henk Kamp afgelopen week in Nieuwsuur dat er ieder jaar in Nederland een stad van de helft van Amsterdam bij kwam. Hij vergat daarbij te vermelden dat er naast 402.000 immigranten in 2022 ook zo’n

170 duizend mensen Nederland weer verlieten, waarmee het saldo op 228.000 uitkwam.

Maar hij vergat er ook bij te zeggen dat veel van die immigranten afkomen op onze steeds krapper wordende arbeidsmarkt, waar ook een deel van de Oekraïners en statushouders inmiddels een plaats heeft gevonden en dat met name de ondernemers in de VVD-achterban daar behoorlijk van profiteren.

Menens

Als het de VVD echt menens is met het terugbrengen van de immigratie, wat hun goed recht is, zullen ze het mes moeten zetten in de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt, maar ook in allerlei sectoren zoals de distributie, slachthuizen, de schoonmaak, de tuinbouw en de horeca, die in belangrijke mate drijven op arbeidsmigranten. Dat ze daar voor passen, toont het opportunisme van de liberalen die het uiteindelijk helemaal niet om immigratie gaat, maar om het winnen van stemmen door een xenofobische retoriek.

De les van Bolkestein uit 1994 heeft Rutte goed in zijn oren geknoopt. Met als slachtoffer de kwetsbaarste nieuwkomers onder de immigranten, de vluchtelingen en zoals deze week bleek in het bijzonder kinderen van statushouders die veel langer zouden moeten achterblijven in oorlogsgebieden, want anders kan Nederland het allemaal niet meer aan.

Zolang migratie als een gevaarlijke besmettelijke ziekte wordt voorgesteld en wordt gebruikt af bliksemafleider van de echte problemen, zal xenofobie een bijzonder aantrekkelijke politieke optie blijven.