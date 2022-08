Opinie: Het frame is natuurlijk prettig: graaiende bestuurders die het onderwijs naar de ratsmodee helpen

Onderwijsstaking in Den Haag voor extra investeringen om de problemen op te lossen met de werkdruk, het lerarentekort en de salarissen, 2019. Beeld ANP / Laurens van Putten

Bij de brief van de minister over de driejarige brede brugklassen dacht ik dat er een nieuwe wind ging waaien. Verwachtingsvol las ik zaterdag het interview in de Volkskrant. Minister Wiersma kwam hierin uitgebreid aan het woord over zijn eigen onderwijsloopbaan en zijn ideeën over de problemen in het onderwijs. De oppervlakkigheid daarvan doet mij het ergste vrezen.

In de kern komt het erop neer dat hij de populistische kretologie, dat het allemaal de schuld is van incapabele schoolbesturen, herhaalt. Daarnaast het mantra dat er beter naar de mensen voor de klas moet worden geluisterd: dat gebeurt nu kennelijk niet. En een grotere rol voor de inspectie om scholen de maat te nemen. Ik vrees dat het allemaal wat complexer ligt.

Over de auteur Theo Bekker is 43 jaar werkzaam in het basis, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en daarin actief als onder andere leraar en bestuurder. Dit stuk is op persoonlijke titel.

Natuurlijk zullen er slechte bestuurders zijn, net als slechte leraren of ministers. Toch ken ik (ik heb 43 jaar onderwijservaring) vooral goede, integere, hardwerkende en luisterende schoolleiders en bestuurders. Die hebben vaak ook een (lange) carrière als leraar en uit betrokkenheid, motivatie en bevlogenheid kiezen ze voor het soms ondankbare vak van schoolleider. Vanuit een passie het goede voor kinderen (en medewerkers) te doen.

Er vindt geen rare transformatie plaats na een benoeming van leraar tot schoolleider. Het zit hem dus naar mijn stellige overtuiging niet in het gebrek aan kennis van het onderwijs, de werkvloer of het luisteren naar die werkvloer. Er wordt veel en goed samengewerkt.

Almacht besturen

Doen bestuurders in hun zogenaamde almacht met de grote zakken geld willekeurig wat hen goeddunkt? Scholen krijgen op basis van hun leerlingenaantallen bekostiging. Dat geld is structureel te weinig voor goed onderwijs. Zie de internationale aanbevelingen (OESO Education at Glance) of het McKinsey-rapport hierover. Ondanks een structureel relatief te laag percentage van ons bnp voor onderwijs, worden er alsnog hoge prestaties geleverd. Best knap van de sector.

Het is de overheid die de loonruimte vaststelt voor de sectoren (ook voor de bestuurders) en daarmee bepaalt men in het onderwijs al jaren een relatief lager loon krijgt dan gepast zou zijn. Die achterstanden zijn vele malen uitgerekend. Daarnaast zijn de andere kosten van gebouwenbeheer en onderhoud (in ieder geval in het voortgezet onderwijs) neergelegd bij gemeenten en schoolbestuur. Hierdoor worden de partijen steeds gedwongen te onderhandelen (vaak met veel gesteggel), omdat het gaat over de verdeling van te weinig middelen. De hele ventilatiediscussie vanwege corona maakt dat pijnlijk duidelijk.

Gemeenten

Daarnaast bepaalt de rijkdom en ambitie van individuele gemeenten hoeveel geld er naar onderwijsgebouwen gaat. De (te beperkte) budgetten stelt de overheid vast, die gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor huisvesting is een politieke keuze, zoals ook het bedrag dat gemeenten ontvangen. Door die beperkte budgetten worden bestuurders gedwongen tot verdeelmechanismen die op gespannen voet staan met wat goed onderwijs nodig heeft. Denk aan de klassengrootte, aanbieden van kleine vakken, streaming van opleidingen, et cetera.

Het klopt dat er ook besturen zijn die in hun bedrijfsvoeringreserves aanhouden die soms de wenkbrauwen doen fronsen. Daar moeten we iets mee. Tegelijkertijd heeft (had?) het onderwijs te maken met een onbetrouwbare overheid als een van de grootste risico’s; je daartegen wapenen is ook een vorm van verantwoord en verstandig besturen. Is het dan fair de bestuurders die proberen het probleem zo goed mogelijk op te lossen, soms nog met allerlei ambities, verantwoordelijk te maken voor deze problematiek? Ik vind van niet en het is ook de foute analyse, en daarmee geen basis voor een echte oplossing.

Het frame is natuurlijk prettig: het zijn die graaiende bestuurders die het onderwijs naar de ratsmodee helpen. Het is alleen een frame dat niet past bij het onderwijs. Maar de minister, klaarblijkelijk, en vakbonden graag overnemen.

Meer inspectie

De minister heeft het over de prestaties van de scholen en wil de inspectie weer een grotere rol geven in het afrekenen van scholen daarop. We waren net af van de inspectie-politie die met zogenaamde harde kwaliteitscriteria wel eens scholen, besturen en leraren de maat kwamen nemen. De minister lijkt hiernaar terug te willen. Een deel van de verwijdering tussen schoolleiders en leraren is juist daaraan te wijten geweest. De wantrouwende overheid: we geven wel geld (te weinig) en wat krijgen we ervoor terug (te weinig), we zullen ze leren: je bent zwak of zeer zwak en aan de schandpaal ermee.

Kennelijk zijn de besturen verantwoordelijk voor de leskwaliteit, maar diezelfde bestuurder mag niet in de klas komen of zich bemoeien met de kwaliteit in de klas, de uitvoering van de school- en teamplannen en dergelijke. Hoe dan? Hier spreekt de minister zichzelf tegen. Als luisteren betekent meer inspectie, op de door de minister voorgeschreven wijze van handelen in de klas (menukaart, basisvaardigheden), vrees ik dat de gemiddelde docent hier blij wordt gemaakt met een dooie, rottende mus. Willen we minder schoolleiders/bestuurders en meer inspectie?

Taboe-onderwerp

De werkdruk is een groot probleem. Oorzaken: de eigen keuze van onderwijsmensen om massaal in deeltijd te werken, met onmogelijke roosters tot gevolg, scholen die alleen op dinsdag en donderdag open lijken te zijn, tekortvakken. Maar dit is een taboe-onderwerp. Het dilemma van enerzijds veel vrije dagen (60 op jaarbasis) met nog extra faciliteiten, en anderzijds de opstapeling van werk in werkweken die volgens het rekenmodel 42 klokuren tellen, leidt tot enorme fricties, zowel bij de leraren zelf als in de schoolorganisaties.

Maar praten over andere verdelingen van de uren, aanpassingen van het curriculum (veel te veel lesstof), in mijn ogen echte werkdrukverlagende maatregelen, stuitten tot nu toe op hevig verzet van vakbonden en vakverenigingen, die zich te pletter lobbyen/twitteren om hun vak toch zoveel mogelijk overeind te houden. We willen massaal minder drukte, maar er mag tegelijkertijd niks veranderen.

Herontwerp

Ik pleit niet voor nieuwe analyses, we hebben die al. Ik hoopte met zijn driejarige heterogene brugperiode dat de minister was begonnen met wat echt nodig is. Een herontwerp van ons onderwijsstelsel, niet meer en niet minder. Net als dat we in de landbouw zijn vastgelopen met de agro-industrie, en met perverse marktprikkels die grootschaligheid alleen maar stimuleren, doen we met het onderwijs eigenlijk hetzelfde. Besturen moeten een bepaalde omvang hebben om de personele- en financiële risico’s te kunnen dragen. Juist ook om kleine scholen in dunbevolkte regio’s overeind te houden en te voldoen aan de kwaliteitseisen die je van een goed werkgever en onderwijsinstelling mag verwachten.

Ik ben een groot voorstander van kleinschalig georganiseerde pedagogische eenheden en weet dat een zelfstandige kleine school voor voortgezet onderwijs grote moeite heeft om een behoorlijk aanbod aan vakken, interessante leservaringen e.d. en goede kwaliteit te bieden. In de huidige bekostiging is dat wat goed is voor kinderen, niet te realiseren.

Reflectie

Scholen worden gedwongen zich op te stellen als elkaars concurrent. Ieder leerling is immers een zak geld. In gebieden waar weinig leerlingen zijn, is het onderwijs bijna niet meer te financieren, waardoor de leefbaarheid van de gemeente/regio zwaar onder druk komt. Een fundamenteel andere aanpak van het realiseren van voorzieningen in wijken of dorpen (waarvan scholen deel uitmaken) is nodig, zeker in kansarme en dunbevolkte gebieden. De bekostiging op leerlingniveau leidt tot ‘concurrentie’, het verplaatsen van grote stromen leerlingen door de stad/regio en sluiten van onrendabele vestigingen in plattelandsgebieden.

Het zou dus passen als deze minister-stapelaar, die opklom vanaf de mavo, niet zijn gang door het oude stelsel ziet als bewijs dat het stelsel zo slecht nog niet is. De huidige neoliberale denkwijze als basis van onderwijsbeleid, de bekostiging op grond van leerlingaantallen, de vergrote rol van inspectie om kwaliteit af te dwingen, het structureel te lage budget, de wantrouwende overheid met verantwoordingsrapportages en inspecties enzovoorts, vraagt niet om platitudes. Maar om reflectie op de rol van de eigen partij van deze minister, van de VVD, in de zaterdagkrant.

Het brede gesprek met alle betrokkenen, misschien zelfs zonder Remkes, met partijen die stoppen met elkaar te beschuldigen en te beschadigen, met een werkelijk faciliterende overheid helpt ons verder. De vijf sectorraden hebben een document gepubliceerd: De toekomst van ons onderwijs. Samenhangende ideeën die verder besproken moeten worden, maar een basis kunnen zijn om met welwillenden en verantwoordelijke bonden en andere partijen tot echte oplossingen te komen.