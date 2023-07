Opinie: Het etiket ‘neoliberalisme’ is verworden tot gemakzuchtig verwijt

President Ronald Reagan samen met de Britse premier Margaret Thatcher in het Witte Huis, 1983. Beeld Jean-Louis Atlan / Getty Images

In de VS wordt een pleidooi voor overheidsbemoeienis al gauw weggezet als ‘socialisme’ of, erger nog, ‘communisme’. Vanuit Europees perspectief doet dat wonderlijk aan, in een land waar de belastingdruk zeer laag is en de inkomensverschillen groot zijn. De laatste jaren wordt in Nederland marktwerking makkelijk gediskwalificeerd als vorm van ‘neoliberalisme’.

Dat etiket doet ook geen recht aan de werkelijkheid in een land met een omvangrijke verzorgingsstaat en een van de kleinste inkomensverschillen ter wereld. Het is een gemakzuchtig verwijt dat een zinvol gesprek blokkeert. Voor het beste maatschappelijk resultaat moeten we de kracht van de markt benutten én temmen.

Over de auteur Bart Teulings is adviseur bij AEF, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Het neoliberalisme bereikte in de jaren ’80 zijn hoogtepunt. President Reagan in de VS (‘Government is not the solution to our problems, it’s the problem’) en premier Thatcher in het VK (‘There is no public money, there is only taxpayer’s money’) waren vaandeldragers van een agressief hervormingsbeleid om de markt te ‘ontketenen’.

In Nederland werd deze agenda uitgedragen door de kabinetten-Lubbers in de jaren ’80 en de paarse kabinetten in de jaren ’90. De crisis in de verzorgingsstaten in het Westen en de val van het communisme in het Oosten leidde(n) tot een groot vertrouwen in de werking van de markteconomie. Dit vertaalde zich ook in het denken aan de linkerzijde van het politieke spectrum over zakelijke sturing op publieke doelen. Dit was de motor voor ‘the New Left’ van Clinton, Blair en Kok.

In het actuele politieke debat wordt neoliberalisme met grote regelmaat aangewezen als oorzaak van veel maatschappelijke problemen. Wat in al deze kritiek opvalt, is de gemakzucht waarmee dit gebeurt. Nederland is een gemengde markteconomie. Een stevige collectieve sector en gezonde marktwerking gaan er goed samen. Onze weerzin tegen neoliberalisme vertroebelt in concrete beleidsdiscussies onze blik op zakelijke sturing van de verzorgingsstaat en de voor- en nadelen van marktwerking. Daarmee doen wij onze samenleving tekort.

Samenlevingen zoals onder het communisme, waar de productie en distributie in hoofdlijnen door de overheid werd gedaan, bleken niet in staat om op niveau welvaart voort te brengen, te voorzien in de behoeften van burgers en ook niet om de leefomgeving duurzaam te beschermen. Via de markt zijn we in staat efficiënt en hoogwaardig te voorzien in de brede variatie van voorkeuren aan consumptieartikelen als levensmiddelen, kleding, meubilair. Via de markt laten wij blijken voor welke goederen wij hoeveel geld overhebben.

Marktwerking stimuleert bedrijven efficiënt in die behoeften te voorzien en jaagt doorlopend innovatie aan. De mobiele telefonie kon pas een vlucht nemen na de privatisering van de telefoniemarkt eind jaren ’90. Bedrijven blijken over het algemeen beter in staat risico’s van investeringen in te schatten dan overheden die worden gedreven door politieke afwegingen met de horizon van de komende bestuursperiode. Zo legt marktwerking een belangrijke basis voor de welvaart in ons land.

Anderzijds heeft te groot vertrouwen in markten ook veel schade veroorzaakt. Zo konden de financiële markten in 2008 door gebrek aan regulering ontsporen met maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. Ook heeft ‘de markt’ sterk bijgedragen aan klimaatschade, die onze samenleving dwingt tot een urgente transitie. In die gevallen ‘faalt’ de markt. Publieke waarden zijn dan bij bedrijven niet in goede handen.

We weten vrij precies wanneer dat optreedt. Daar waar sprake is van een monopolie, waar schadelijke effecten optreden voor de buitenwereld, waar partijen niet beschikken over gelijke informatie, waar ongelijke uitgangsposities leiden tot kansenongelijkheid. Dan leidt vertrouwen in de markt tot maatschappelijke wantoestanden. Het is noodzakelijk dat onze overheid actief optreedt en de markt temt.

Tegen deze achtergrond neemt de overheid regelmatig zelf taken op zich of bekostigt zij met honderden miljarden de uitvoering van publieke taken. Recente crises leren echter dat ook publieke organisaties falen. Zij hebben een inherent risico om te verworden tot bureaucratieën. De ‘paarse krokodil’ heeft daar zijn faam aan te danken. Daarom is altijd de vraag aan de orde wanneer de markt en wanneer de overheid efficiënt en naar wens van de burgers functioneert.

In de praktijk kent ons land nauwelijks ongecontroleerde marktwerking. Eerder is er sprake van een steeds wisselende mix van marktwerking en overheidssturing. Het optimum tussen markt en overheid vraagt telkens nauwgezette analyse.

Als we deze afweging niet openlijk maken, worden we constant geconfronteerd met onbedoelde en ongewenste effecten. We subsidiëren gratis kinderopvang, maar het aanbod van opvang door grootouders zakt in. We maken ons zorgen over het gebrek aan betaalbare huurwoningen en belasten daarom commerciële verhuurders, maar het aanbod aan huurwoningen neemt af, waardoor de huurprijzen stijgen. We willen dat warmtebedrijven voor meer dan 50 procent in publieke handen zijn, maar de investeringen in warmtenetten vallen stil en de publieke risico’s en maatschappelijke kosten nemen toe.

Neoliberalisme is verworden tot een containerbegrip voor luie kritiek – een vuilnisvat. Het staat een goede analyse van de bestuurlijke en economische ordening van onze samenleving in de weg. Het leidt tot eenzijdige analyses die het zicht ontnemen op de oorzaken van maatschappelijke misstanden. Het functioneren van onze overheid – en daarmee van ons, inwoners van dit land – is daarmee niet gediend.