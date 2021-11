Opinie: Het eigen lichaam is inmiddels de norm der dingen geworden

Een GGD-medewerker dient een coronavaccin toe. Beeld ANP

Vergeet de wooncrisis, de stikstofcrisis en de toeslagencrisis – bestuurlijke kluwen die niemand meer kan overzien, laat staan ontwarren. De werkelijke strijd speelt zich af op het allerlaagste niveau: dat van het lichaam. Steeds vaker gebruiken individuele burgers hun lijf en hun verschijning om een politiek punt te maken.

Het kabinet Rutte-III sprak in 2017 af medisch-ethische onderwerpen buiten beschouwing te laten, omdat de partijen er onderling niet uitkwamen. Maar dat is niet meer mogelijk. Het eigen lichaam is inmiddels de onverzoenlijke norm der dingen, de maat waaraan politieke maatregelen worden getoetst. En ieder standpunt daarover – hoe extreem ook – vindt zijn weg naar buiten via demonstraties, sociale media en roeptoeterende influencers.

Dat blijkt om te beginnen uit de discussies over de coronamaatregelen. Gevaccineerden en ongevaccineerden kunnen elkaars opvattingen over gezondheid en lichamelijke autonomie eigenlijk niet meer begrijpen. Ruim 2 miljoen Nederlanders willen geen vaccin in hun lijf, zelfs niet als ze daarmee helpen de coronapandemie te beteugelen. Het kost de meerderheid van gevaccineerden moeite deze antivaxers te respecteren. Een toenemend aantal maatregelen is dan ook tegen hen gericht. Ze mogen nog steeds weigeren, maar het wordt ze erg moeilijk gemaakt.

Ook het debat over voltooid leven gaat over lichamelijke autonomie. De voorstanders van voltooid-levenwetgeving willen kunnen sterven wanneer zij daaraan toe zijn, zelfs als ze niet dodelijk ziek zijn. Maar zeggenschap over de eigen dood betekent voor hen dat anderen die moeten uitvoeren of op z’n minst moeten regelen. Wie dat weigert, ontzegt hun in deze logica het recht om zacht te sterven. Terwijl de tegenstanders juist niet willen dat de overheid betrokken raakt bij de euthanasie van lichamelijk gezonde burgers.

Lhbti-kwesties

Minstens zo ingewikkeld gaat het eraan toe bij lhbti-kwesties. Dat de mensen achter deze letters zelf over hun lichaam en seksualiteit mogen beschikken, spreekt voor zich. En dat ze zelf willen bepalen hoe ze willen worden aangesproken, prima. Maar mogen ze inmiddels ook bepalen hoe de lichamen van anderen worden genoemd?

Transactivisten duiden vrouwen soms aan als ‘niet-mannen’ of ‘lichamen met een vagina’. In enkele Engelse en Amerikaanse geboorteklinieken heten moeders tegenwoordig ‘geboortepersonen’.

Laatst meldde NRC dat volgens het Genderdoeboek voor scholen docenten biologie niet meer moeten spreken over het mannelijk en vrouwelijk voortplantingssysteem, maar over ‘mensen met een penis’ of ‘mensen met een baarmoeder’. Ook op dit terrein komen opvattingen over lichamelijkheid met elkaar in botsing.

En dan moeten de discussies over het gebruik van biometrische gegevens nog komen. In de metro van Moskou kunnen passagiers inmiddels via gezichtsherkenning toegang krijgen, ze hoeven geen kaartje meer aan te schaffen. Dat leidt natuurlijk tot vragen over het beheer van dit soort gegevens. Maar er doemt nog een andere kwestie op: wat betekent het als data die over je bekend zijn direct aan je lichaam worden gekoppeld? Val je dan voortaan samen met je paspoort? Of met je vaccinatie-bewijs? Dan wordt 2G in de turbo mogelijk. Voorlopig is dat vooral een interessant perspectief voor dictaturen, maar de coronacrisis laat zien dat ook in een gewone democratie de overheid in haar machteloosheid steeds verder kan gaan.

Ontkenning

Ten slotte is een totaal andere vorm van maakbaarheid in opkomst, namelijk de volstrekte ontkenning van het lichaam. Schrijfster Jeanette Winterson wees onlangs in de Volkskrant op de ‘tweedimensionalen’ in China: mensen die zo vergroeid zijn met hun computer dat ze vinden dat hun ware leven zich op het scherm afspeelt. Hun lijf negeren ze het liefst. Een lastig uitvoerbare wens, maar als dat ooit echt lukt, kunnen we alle ruzies bijleggen.

Dan zijn we terug waar het tweeduizend jaar geleden allemaal begon. Het lichaam telt dan niet meer, alleen de geest is nog belangrijk. Die zal voor eeuwig rondzweven in het virtuele paradijs, volmaakt van vorm en zonder de ongemakken die stoffelijkheid nu eenmaal met zich meebrengt.

Tot het zover is, doet het nieuwe kabinet er goed aan een ministerie van Lichamelijke Zaken in te stellen. Liefst met een kekke influencer aan het hoofd.

Mirjam Janssen is historicus en journalist.