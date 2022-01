Opinie: Het dubbele beleid aan weerszijden van de grens voelt niet alleen onrechtvaardig, dat is het ook

Drukte in de horeca in het centrum van Antwerpen. Beeld ANP

De effectiviteit van de coronamaatregelen is aanzienlijk minder door de grensligging. Neem Zuid-Limburg: onze regio grenst 220 kilometer aan het buitenland en slechts zes kilometer aan het vaderland. Er is over en weer sprake van druk grensoverschrijdend woon-werkverkeer, van familiebanden, van onderwijs en van winkel-, horeca- en theaterbezoek; alsof er geen grens bestaat. Zeker nu Duitsland en België geen lockdown kennen. Omdat ook het virus geen grenzen kent, heeft de lockdown in de grensregio veel minder effect. Onze inwoners gaan de grens over, zij kennen geen grenzen. En daardoor houd je de besmettingen dus niet tegen. Waardoor het onbegrip bij de inwoners én de ondernemers groeit, en het draagvlak parallel daaraan afneemt.

De situatie is schrijnend, maar voor Den Haag blijft de problematiek langs de grenzen vooralsnog een ver-van-mijn-bedshow. De afgelopen twee jaar hebben we ervaren hoezeer de internationale samenwerking in de coronacrisis hapert. De EU-lidstaten verkiezen nationalistische sentimenten boven plausibele argumenten. Daardoor ontstaan in de grensstreken extra grote problemen.

Alleingang

Met de huidige Alleingang laat Nederland de Belgische en Duitse horeca (en cultuur) jubelen, terwijl het virus niet wordt afgeremd. In Zuid-Limburg zijn cafés en restaurants potdicht, terwijl ze amper drie kilometer verderop vol zitten met Nederlanders. Ze hoeven niet eens een taxi te bellen na een cafébezoek, ze kunnen wel lopend naar huis. Het geldt eveneens voor de cultuur. De Duitse bioscopen vertonen niet-nagesynchroniseerde films met Nederlandse ondertitels. En corona reist mee.

Voor de toekomst dreigt een nieuw fenomeen als de maatregelen aan weerszijden van de grens niet worden geharmoniseerd. Zo heeft Duitsland 2G-beleid. Omdat Nederland dit (nog) niet kent, komen ongevaccineerde Duitsers straks de grens over om te winkelen of de horeca te bezoeken in Nederland. En dan is nog maar de vraag wat België gaat doen. Zie hier hoe het grensverkeer andersom kan werken, waarbij het virus opnieuw de grote winnaar is.

Het dubbele beleid aan weerszijden van de grens voelt niet alleen onrechtvaardig, dat is het ook. Als burgemeesters in de grensstreek kunnen we dit beleid niet meer uitleggen. Vandaar dat we begrip toonden voor een eenmalig statement van de horeca- en cultuurondernemers afgelopen zaterdag. We hebben daarom besloten ons voor een dag te beperken tot de eerste stap van de reguliere handhaving. Dat wil zeggen rondlopen, beoordelen en eventueel aanspreken.

In het geval van excessen, zo hebben we de ondernemers laten weten, zouden we gewoon optreden door te waarschuwen, boetes uit te delen of zo nodig te sluiten. Achteraf kunnen we trouwens constateren dat de ondernemers de coronamaatregelen correct hebben nageleefd. Hiermee hebben ze bewezen zich verantwoordelijk te voelen voor hun omgeving.

Perspectief

Het nieuwe kabinet kan het geluid vanuit de grensregio’s niet langer negeren. Op zijn minst moet het onmiddellijk met een perspectief komen. Maar zeker zo belangrijk is het om te erkennen dat een sluiting van ondernemingen zinloos is als Nederlanders massaal de grens blijven oversteken. Volkomen legaal, maar daarmee halen we wel de besmettingen op.

Overigens speelt dit niet alleen in Limburg. De voorzitters van de veiligheidsregio’s in de grensstreek hebben al meermaals aandacht gevraagd voor de noodzaak van harmonisatie van de coronamaatregelen. Als burgemeesters eisen wij vanzelfsprekend de naleving van de maatregelen door onze ondernemers. Het draagvlak hiervoor ebt nu snel weg en dat is op deze manier nog begrijpelijk ook. De grens in de grensregio is bereikt.

Annemarie Penn-te Strake is burgemeester van Maastricht en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.