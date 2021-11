Opinie: Het coronatoegangsbewijs op de werkvloer? Bewijs eerst dat het de beste optie is

Een vaccinatielocatie in Waalwijk. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Met het aangekondigde wetsvoorstel om het coronatoegangsbewijs (CTB) ter bescherming van derden breed in te zetten op de werkplek, en de mogelijkheid dat binnenkort alleen gevaccineerde of genezen personen een CTB krijgen (de zogenaamde 2G-benadering), komen we in de sfeer van aan dwang grenzende vaccinatiedrang. Zo kunnen bewust niet-gevaccineerden met werk dat niet vanuit huis kan worden gedaan, of met flexibel of tijdelijk werk en een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zich gedwongen voelen zich te laten vaccineren om hun werk of kansen op nieuw werk veilig te stellen.

Tot op heden zijn we er in geslaagd om in onze nationale vaccinatieprogramma’s, een van de grootste preventieve verworvenheden ooit, verplichting en dwang te vermijden, wat de motieven van vaccinweigeraars ook zijn. Want dwang of daarbij in de buurt komende drang staat op gespannen voet met het nationale en Europese grondrecht om te kunnen bepalen wat er met je lichaam gebeurt, ook al is dwang in uitzonderlijke omstandigheden juridisch mogelijk.

Bovendien is er gebrek aan bewijs dat dwang overall betere vaccinatieresultaten oplevert dan goed georganiseerde vrijwillige vaccinatie. Er is, ook gezien uitkomsten van internationaal onderzoek, zelfs gegronde vrees dat ervaren dwang het draagvlak voor en de deelname aan vaccinatieprogramma’s averechts kan beïnvloeden. Deze punten zijn nog steeds valide.

Welke meerwaarde

Met het koersen op brede inzet van het CTB voor toegang tot de werkplek komt er dus een fikse bewijslast bij het kabinet te liggen. Dat is ook in lijn met de beoordeling van de Gezondheidsraad begin 2021: inzet van het CTB grijpt meer in op de keuzevrijheid dan een dringend advies, en duidelijk moet zijn welke meerwaarde vaccinatiebewijzen hebben vergeleken met al geldende maatregelen en welke gevolgen het niet tonen van een vaccinatiebewijs voor werknemers heeft.

Ook in termen van een tijdelijke andere functie als thuiswerken geen optie is. De Gezondheidsraad verwacht dat een vaccinatiebewijs eerder proportioneel is voor vitale beroepen of beroepen waarbij werknemers in contact komen met ouderen en kwetsbaren. Maar ook dan is een weging van voor- en nadelen nodig en moet door de werkgever een alternatief worden geboden.

Keuzemogelijkheid

Mede in het licht van de internationale wetenschappelijke discussie over medisch-epidemiologische en maatschappelijke voor- en nadelen van CTB’s, zoals onlangs in het British Medical Journal, moet het kabinet de Kamer van evenwichtige informatie voorzien over wat er bekend is over de meerwaarde ten opzichte van doelgroepgerichte communicatiestrategieën en andere minder ingrijpende maatregelen.

Daarnaast moet het kabinet onderbouwen wat de mogelijke sociale implicaties zijn van CTB-toepassing op de werkplek, met bijzondere aandacht voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden om hen te beschermen tegen inkomensval. Die bescherming zou hen een reële keuzemogelijkheid bieden. Ook moet er onderbouwde aandacht zijn voor risico’s op en het tegengaan van toenemende polarisatie. Hierbij kunnen de onafhankelijke regeringsadviseurs op sociaal- en gedragswetenschappelijke gebied inbreng leveren.

Boostervaccinaties

Verder moet er een beoordeling liggen van de ethische en grondrechtelijke kanten van de te maken afweging, met een blik op de toekomst. Het kan helpen als het kabinet parallellen trekt met andere thema’s waarbij de relatie tussen individuele en collectieve belangen en eventuele verplichtstelling speelt: van belastingplicht, verplichte zorgverzekering, rookverboden en verkeersregels tot – en daar gaat het nu om – maatregelen die de lichamelijke integriteit van individuen raken. Onder welke omstandigheden en voorwaarden mag de overheid burgers met aan dwang grenzende vormen van drang benaderen, en wanneer en hoelang is het verantwoord dat daadwerkelijk te doen?

Wil het kabinet dezelfde druk uitoefenen bij boostervaccinaties of eventuele jaarlijkse herhaalvaccinaties bij nieuwe golven? Dat kan leiden tot doorlopende drang en dwang met doorwerking naar de jaarlijkse griep- en pneumokokkenprik, en tot telkens oplaaiende maatschappelijke spanning. En wat betekent zo’n aanpak voor andere toekomstige situaties, al dan niet tijdens crises? Denk bijvoorbeeld aan bloedtekort tijdens rampen of structureel tekort als er meer bloed nodig is dan op basis van vrijwilligheid te verkrijgen is. Nederland telt nog geen 400.000 bloeddonoren, en steeds vaker krijg ik als bloeddonor indringende oproepen. Mag de overheid niet-donoren met een beroep op solidariteit onder druk zetten tot er genoeg donoren zijn?

Storm

Bovengenoemde vragen moeten niet overhaast maar verantwoord parlementair besproken worden, met inachtneming van de rechtsstatelijke checks and balances die bij dit indringende onderwerp cruciaal zijn. Men had hierop kunnen anticiperen en de discussie al kunnen voeren voordat de storm weer opstak. Daarom doen kabinet en Kamer er goed aan het debat over solidariteit nu ook breder en meer langetermijngericht in te zetten. Wat mogen we van elkaar verlangen als het gaat om andere grote opgaven, zoals wereldwijde vaccinatie, sterker inzetten op preventie, en het terugbrengen van de CO 2 -uitstoot?

André Knottnerus is arts-epidemioloog en oud-voorzitter van de Gezondheidsraad.