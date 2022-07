Opinie: Het afschaffen van de veehouderij is nuttig en zinnig

Een boer in Waverveen heeft een Te Koop-bord in zijn weiland geplaatst. Hij is het niet eens met de huidige stikstofmaatregelen. Beeld ANP / Sander Koning

Biologisch-dynamisch veehouder Tom Saat beweert dat gezonde landbouw niet zonder veehouderij kan (O&D, 26/7). Als biologisch akkerbouwer en groenten- en kruidenteler reageer ik hier graag op. Over een ding zijn Saat en ik het eens: we vinden beiden dat

95 procent van de huidige huidige industriële Nederlandse veehouderij hoognodig aan vervanging toe is.

Volgens Saat is hierbij nog ruimte voor een bescheiden kippen- en varkenshouderij. Anders zouden volgens hem resten van de voedingsmiddelenindustrie moeten worden weggegooid. Dit suggereert dat er geen andere oplossingen zijn dan restafval voeren aan kippen of varkens. Die alternatieven zijn er wel.

Over de auteur Jaap Korteweg is biologisch akkerbouwer en groenten- en kruidenteler. Daarnaast is hij algemeen directeur van Thosevegancowboys.

De resten kunnen voor diverse toepassingen nuttig worden ingezet. Composteren is hierbij de simpelste oplossing. Op deze manier geven we alle mineralen terug aan het land. Daarmee ontstaat een zogeheten ‘gesloten kringloop’, waarbij grond- en hulpstoffen steeds functioneel aanwezig blijven door een permanent systeem van hergebruik. Er is dan geen milieuvervuiling.

Een andere en direct toepasbare mogelijkheid is energiewinning door middel van vergisting. Dit levert groen biogas op. De mineralen die achterblijven in de vergister kunnen als plantaardige mest op de akkers worden gebruikt. De ‘agrarisch ondernemer van het jaar’, Joost van Strien, bewijst dit reeds op zijn akkerbouwbedrijf in Flevoland. Zijn ’NoShit groentes’ floreren zonder dierlijke mest.

Een derde toepassing die in het verschiet ligt, is om de resten via fermentatie om te zetten in hoogwaardige eiwitten en oliën, geschikt voor directe menselijke consumptie. Wereldwijd werken veel bedrijven aan deze toepassingen en er wordt enorm veel geld in geïnvesteerd. Binnen tien jaar verwacht ik dat reststromen ook op deze manier nuttig kunnen worden ingezet.

Tom Saat ziet een belangrijke toekomst voor de melkveehouderij op basis van grasland. Gras groeit wereldwijd op veel plaatsen en is niet geschikt voor menselijke consumptie. Het aardige is dat we die graslanden helemaal niet nodig hebben wanneer we omschakelen op plantaardig vlees en zuivel. 80 procent van het landbouwareaal wereldwijd wordt gebruikt voor de veehouderij terwijl het ons maar 20 procent van de voedingswaarde levert.

Omgekeerd geldt dat momenteel op 20 procent van het landbouwareaal 80 procent van de voedingswaarde geproduceerd wordt met plantaardige gewassen direct voor menselijke consumptie. Wanneer we dit plantaardige areaal verdubbelen, kunnen we de wereld voeden met biologische landbouw, dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het is dan mogelijk meer dan de helft van het landbouwareaal wereldwijd terug te geven aan de natuur.

Vaak wordt het veenweidegebied in Nederland als voorbeeld gegeven waar we niets anders mee kunnen dan koeien houden. Maar het mooie is dat we deze gebieden zonder veehouderij helemaal niet meer nodig hebben voor de productie. We kunnen in deze voormalige veengebieden de waterstand verhogen, waardoor er weer veen ontstaat. In dit veenland, dat meters dik kan worden, kunnen we enorme hoeveelheden CO 2 opslaan. Dit zijn de voordelen van het zogenoemde ‘Rewilding’.

Tom Saat lijkt niet veel met ‘Rewilding’, ofwel echte natuur, op te hebben. Hij prefereert immers een cultuurlandschap. Dat is een kwestie van smaak, maar mijn voorkeur is het niet. Het lijkt mij prachtig wanneer we weer grote gebieden op aarde terug kunnen geven aan kuddes wilde runderen, varkens en al wat zich daar verder thuis voelt.

Ik deel de visie van de Britse schrijver George Monbiot volledig (Zaterdag, 23 juli) . De afschaffing van veehouderij brengt natuurgebieden terug waarbij de menselijke inbreng niet verder gaat dan toeschouwen en verwonderen.

Lezersreacties

Beheersingsdenken

In een reactie op het pleidooi van Monbiot voor de afschaffing van de veehouderij steekt veeboer Tom Saat de loftrompet over de veehouderij. Zijn wat ongelukkige poging om de desastreuze effecten van de veehouderij te nuanceren, overtuigt niet.

Simpelweg omdat de schaduwkanten van de veehouderij niet alleen desastreuze effecten hebben op klimaat en biodiversiteit. Want hoe biologisch de koe of de kip ook wordt gehouden, gedreven door de bedrijfseconomische noodzaak van de boer om winst te maken, eindigt hun leven vroegtijdig en in grote angst in het slachthuis.

Dat Saat het als een argument ziet dat dieren het mogelijk maken om via deze dieren bepaalde gewassen (zoals gras) als voeding te gebruiken die anders voor mensen minder toegankelijk zouden zijn, illustreert vooral het destructieve beheersingsdenken van de veehouderij, biologisch of niet. Dieren zijn klaarblijkelijk slechts middelen voor mensen. Zonder pijnbeleving, gevoelens of verlangens. Het morele failliet van de veehouderij is zonneklaar als je je realiseert welk lijden door de zucht naar eieren, zuivel en vlees veroorzaakt wordt.

Roland van Loosbroek, Utrecht

Bevolkingsgroei

Volgens Einstein kun je een probleem niet oplossen met de denkwijze die het probleem heeft veroorzaakt. Toch is dit wat George Monbiot (waarschijnlijk onbewust) doet met zijn plan om veeteelt af te schaffen omdat graanteelt en bacteriële fermentatie een efficiëntere manier zijn om iedereen eten te geven.

Ironisch genoeg is dat precies de zelfde reden waarom veeteelt 10 duizend jaar geleden werd uitgevonden: Veeteelt (actief het aantal dieren fokken dat je nodig hebt) was een efficiëntere manier om iedereen eten te geven dan de jacht (hopen dat er genoeg dieren zijn, en er daarna ook nog hard achteraan moeten rennen); veeteelt was een technische innovatie, bedoeld om iedereen een volle maag te geven.

Monbiot is gewoon de volgende die met technische innovaties efficiënter meer voedsel wil produceren; maar zoals 10 duizend jaar geschiedenis afdoende uitwijst, worden zulke innovaties altijd weer teniet gedaan door bevolkingsgroei.

Martijn van der Plas, Leusden