Opinie: Het aantal weken onderwijs aan onze universiteiten moet, net als elders, van 30 naar 25

Opening van het academisch jaar van de Radboud Universiteit Nijmegen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vandaag vieren Nederlandse universiteiten de opening van het collegejaar. Maar waar in Nederland de eerste maandag van september traditiegetrouw het begin van de colleges markeert, beginnen universiteiten in andere Europese landen hun jaar veelal een maand tot bijna twee maanden later. Daarbij loopt het Nederlandse collegejaar door tot in juni en juli, en stopt daarmee ook later.

Uit een vergelijkend onderzoek van De Jonge Akademie blijkt dat wetenschappelijk personeel in Nederland gemiddeld twee hele maanden per jaar meer besteedt aan doceren of tentamineren dan collega’s aan gerenommeerde universiteiten in landen als België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Lang en vol

Nederlandse studenten en docenten ervaren het jaar als druk en stressvol. Voor docenten betekent de uitzonderlijk lange jaarkalender dat al hun kerntaken (onderzoek, onderwijs, bestuur en soms patiëntenzorg) gedurende bijna het hele jaar tegelijkertijd hun aandacht vragen. Dit leidt tot inefficiëntie en draagt bij aan de toch al torenhoge werkdruk. 64 procent van het wetenschappelijk personeel aan Nederlandse universiteiten geeft aan een hoge tot zeer hoge werkdruk te ervaren.

Ook over de mentale gezondheid van studenten in Nederland zijn er grote zorgen: onderzoek wees in 2019 uit dat tot 25 procent van de Nederlandse studenten burn-outklachten ervaart. Veel van de studenten die vandaag met goede moed beginnen krijgen tot juli geen enkele echte adempauze: in de korte collegevrije periodes maken ze tentamens of schrijven ze papers, om vervolgens steeds vermoeider aan de volgende reeks colleges te beginnen. Dit is gezond noch efficiënt: de vergelijking met het buitenland laat zien dat zo’n lang en vol collegejaar helemaal niet nodig is voor hoogwaardig onderwijs.

9 weken nakijken

Om dit op te lossen adviseert De Jonge Akademie het aantal onderwijsweken aan Nederlandse universiteiten (gemiddeld circa 30) in lijn te brengen met het Europees gemiddelde (circa 25), en het aantal toets- en tentamenweken te reduceren. Met gemiddeld 9 weken per jaar, besteden Nederlandse studenten en docenten namelijk ook ongeveer twee keer zoveel tijd aan het maken en nakijken van toetsen, papers en scripties.

Implementatie van dit advies kan betekenen dat we afscheid moeten nemen van het ideaal van één uniform academisch jaar voor alle disciplines. Enquêtes onder Nederlandse wetenschappers tonen aan dat de optimale lengte en indeling van het academisch jaar sterk verschilt tussen disciplines en domeinen: voor een opleiding als geneeskunde, met veel praktijkonderwijs en labonderzoek, zal een optimale jaarindeling waarschijnlijk anders zijn dan voor bijvoorbeeld een studie rechten of Nederlands.

Universiteiten en faculteiten moeten dus zo snel mogelijk in gesprek met hun medewerkers en studenten om in overleg met hen het aantal onderwijs- en toetsweken – waar gewenst – te reduceren.

Het bijzondere aan deze maatregelen is dat ze bijna niets kosten. Betekent dit dan een gratis oplossing voor alle problemen van het Nederlandse hoger onderwijs? Nee, zeker niet. De steeds schevere docent-studentratio en het tekort aan, met name vaste, wetenschappelijke staf in Nederland vragen zeer dringend om een substantiële en structurele financiële injectie. Terwijl Nederlandse universiteiten daarop nog moeten wachten, roepen we ze op om zelf al aan de slag te gaan met deze maatregelen.

Han Thomas Adriaenssen en Bettina Reitz-Joosse, namens De Jonge Akademie