Opinie: Hernieuwde arrestatie Willem Engel is schending vrijheid van meningsuiting

Willem Engel verlaat woensdag 30 maart de penitentiaire inrichting Rotterdam Hoogvliet. Beeld Jeroen Jumelet / ANP

Viruswaarheid-voorman Willem Engel werd vorige week onder voorwaarden vrijgelaten uit zijn voorlopige hechtenis. Een van de voorwaarden die hij kreeg opgelegd was dat hij zich moest onthouden van uitingen op sociale media. Engel, die wordt verdacht van opruiing, verspreiding van medische desinformatie en oplichting, ontkent overigens dat hij die voorwaarde zelf heeft voorgesteld.

Zondag werd Engel opnieuw gevangengezet omdat hij zich niet aan die voorwaarde zou hebben gehouden. Zo verscheen hij vrijdag op het YouTube-kanaal Café Weltschmerz, in een gesprek waaraan ook zijn jurist Jeroen Pols deelnam.

Het is te verwachten dat Engel binnenkort opnieuw op vrije voeten komt. Het socialemediaverbod maakt een buitensporige inbreuk op zijn vrijheid van meningsuiting. Rechtsstatelijk is zijn detentie niet in de haak.

Willekeurige beperking

De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht, neergelegd in onze grondwet, maar ook in het Internationaal Verdrag voor burgerrechten en politieke rechten en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Deze verdragen beschermen de burger tegen willekeurige en disproportionele beperking van het recht van de burger om zich te uiten. In de zaak van Willem Engel zijn beide factoren aan de orde.

De voorwaarde over sociale media is willekeurig, omdat volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de vrijheid van meningsuiting alleen mag worden ingeperkt op gronden die duidelijk zijn vastgelegd in de wet. In het Wetboek van strafvordering staat niet dat voorlopige hechtenis mag worden geschorst onder de voorwaarde van een mediaverbod. Ook in het licht van andere rechtsbronnen, zoals de Nederlandse rechtspraak, is de voorwaarde krakkemikkig. Het was dus vanuit onze rechtsregels niet voorzienbaar dat Engel een socialemediaverbod zou kunnen worden opgelegd.

Dat Engel die voorwaarde zelf zou hebben voorgesteld, is niet van belang. Op ‘afstand van recht’ – in Engels geval: afstand doen van het uitoefenen van de vrijheid van meningsuiting – mag de burger te allen tijde terugkomen. Het is niet zo dat de burger zijn grondrechten blijvend kwijtraakt als hij of zij ermee instemt daar tijdelijk geen gebruik van te maken. Anders zou de grondwettelijke bescherming die de overheid de burger moet bieden, te gemakkelijk worden uitgehold.

Hoor en wederhoor

Een indringende vraag is overigens of een mediaverbod wel in de wet kán worden opgenomen. Dat zou met zich meebrengen dat over iemand die aan zo’n voorwaarde is gebonden, onweersproken van alles in de media kan worden gezegd. Een kenmerk van ‘de media’ is dat daarin het principe van hoor en wederhoor geldt, bijvoorbeeld wanneer anderen zich onjuist, smadelijk of lasterlijk over iemand uitlaten.

De schorsingsvoorwaarde van een ‘mediaverbod’ elimineert, waarschijnlijk onbedoeld, deze basisregel. Hier gaan het bedenkelijke van het verbod en de aard van de zaak bovendien hand in hand. Aan een mediaverbod zal vooral worden gedacht in geval van een bij het publiek bekende verdachte, zodat juist die bekendheid sneller reacties zullen veroorzaken die zo’n verdachte smadelijk en lasterlijk kunnen raken.

De aan Engel opgelegde voorwaarde is behalve willekeurig ook niet noodzakelijk. Elke verdachte die wordt geschorst uit de voorlopige hechtenis mag zich op grond van de wet niet schuldig maken aan strafbare feiten. Gebeurt dat wel, dan herleeft de voorlopige hechtenis. Met deze algemene voorwaarde heeft de overheid bij Engel voldoende een stok achter de deur. Hij wordt immers verdacht van opruiing via sociale media. Zou Engel zich opnieuw schuldig maken aan opruiing of andere uitingsdelicten, al dan niet via sociale media, dan komt hij alleen al daarom opnieuw vast te zitten.

Grote schare volgers

Het EHRM is erg kritisch en toetst met ‘the most careful scrutiny’ of een beperking van de vrijheid van meningsuiting noodzakelijk en proportioneel is. Ook moeten alternatieven voor een opgelegde beperking goed zijn overwogen. In het geval van Willem Engel voldoet een onbeperkt socialemediaverbod niet aan deze zware eisen. Hij is – of de overheid dat nu leuk vindt of niet – een publieke figuur met een grote schare volgers op sociale media. Zolang hij die rol vervult zonder zich schuldig te maken aan opruiing of andere uitingsdelicten staat aan zijn vrijlating niets in de weg. Hij weet zich omringd door juristen die zijn uitingen op mogelijke strafbaarheid kunnen screenen.

Tot slot is het niet onbelangrijk dat ook gedetineerden het recht van vrijheid van meningsuiting hebben. Zo bezien lost hernieuwde detentie van Engel niet veel op. Weliswaar kan een officier van justitie of rechter contact met de media tijdelijk verbieden, maar deze ‘beperkingen’ worden gewoonlijk alleen bij aanvang van de voorlopige hechtenis gesteld en zullen voor Engel niet gelden.

Twitteren vanuit detentie

Dan rest nog het toezicht dat de gevangenisdirecteur mag houden op Engels contact met journalisten, maar er bestaan geen regels voor bijvoorbeeld vanuit detentie twitteren via een tussenpersoon. De strikte wettelijke belangen die gemoeid zijn met toezicht op contact met journalisten (bijvoorbeeld bescherming van de orde in de gevangenis of van de openbare orde), zullen niet snel in het geding zijn als het gaat om niet-strafbare tweets.

Het is, kortom, zorgelijk dat Willem Engel opnieuw is gedetineerd. De supporters die zich onder het motto #FreeWillem beklagen over het rechtsstatelijk gehalte van de hernieuwde vrijheidsbeneming van hun Viruswaarheid-voorman, hebben daar goede gronden voor.

Willem Jebbink is advocaat in Amsterdam.