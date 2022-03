Opinie: Help senior-gelukszoekers aan een rustige oude dag

Een groep dak- en thuislozen wachten buiten op straat bij de Rotterdamse Pauluskerk totdat ze naar binnen mogen. Beeld Arie Kievit

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) kwam deze maand naar de Tweede Kamer met een mooie boodschap: hij pleitte voor een ruimhartig asielbeleid. Hij deed dat in het licht van de oorlog in Oekraïne, maar zijn pleidooi voor een barmhartig Nederland ging verder dan dat. Zo stelde hij filosofisch dat ‘elk mens een gelukszoeker is’ en dat die term, met andere woorden, best als geuzennaam mag worden gezien. Een term waaraan ook de nieuwe tv-serie Mijn vader de gelukszoeker bijdraagt, over de vader van presentator Nadia Moussaïd, die als 17-jarige jongen uit Marokko naar Europa trok.

Gelukszoekers zien wij ook in Rotterdam en in de andere grote steden, maar na tientallen jaren zonder geldige verblijfspapieren in de grote stad zijn hun dromen van weleer meer op nachtmerries gaan lijken. Neem de man die we in de Pauluskerk kennen. Begin jaren tachtig kwam hij als tiener naar Nederland, op de bonnefooi, zoals dat ging in die tijd. Hij leefde van baantjes in de schoonmaak, of als bordenwasser. Voor veel geld huurde hij een woning, die hij met de intrede van de koppelingswet in de jaren negentig ook weer verloor. Sindsdien leeft hij op straat en als het lukt huurt hij ergens een kamer, of een bank. Hij leeft van gunsten uit zijn omgeving.

Geen papieren, geen zorg

Nu wordt hij oud. Hij heeft dezelfde kwaaltjes als andere ouderen. Zijn heup is versleten, zijn bloeddruk te hoog. Zijn rug doet zeer door het slapen op de grond, hij is doodop. Maar zonder papieren krijg je geen zorgverzekering en in de reguliere geriatrische zorg is voor hem geen plek. Voor hem geen rustige oude dag, maar overleven in de marge van de stad. Zoals deze man kennen we in de Pauluskerk wel dertig of veertig mensen: al decennia lang hier, maar geen recht op verblijf, opvang of hulp. Willen we deze ouderen écht met versleten heupen en hartfalen op straat laten?

In de jaren zeventig en tachtig kwam je Nederland gemakkelijk binnen, sinds de jaren negentig is het steeds moeilijker geworden om hier illegaal te verblijven of een verblijfsstatus te krijgen. ‘Ze moeten terug’, is het mantra.

Maar terugkeer naar land van herkomst is voor deze ouderen een al lang gepasseerd station. Sinds de jaren negentig hebben we het geprobeerd, aan de hand van steeds strengere regels en wetten. Wat we ook deden –helpen met contact zoeken, vastzetten in vreemdelingendetentie, pogingen tot gedwongen uitzetting, zoeken naar identiteitspapieren of juridische ruimte voor legalisering van verblijf, praten met ambassades – voor deze mensen heeft het allemaal niet gewerkt. Ze zijn er nog steeds. En ze zitten muurvast.

Sommige advocaten zijn gestopt met medische procedures, omdat hoe ziek mensen ook zijn, dit zelden nog leidt tot (tijdelijk) legaal verblijf. Aan de andere kant vertellen mensen die onuitzetbaar zijn dat de politie ze niet eens meer oppakt. ‘Als ze me zien nodigen ze me uit op het bureau voor een kop koffie.’

Rustige oude dag

Maar ook niets doen lost het probleem niet op. Het is tijd dat deze ouderen een rustige oude dag krijgen, zonder zorgen over hun gezondheid of waar ze slapen vannacht. De oplossing ligt, wat mij betreft, in de zogenaamde discretionaire bevoegdheid: het recht van een bewindspersoon om in te grijpen in schrijnende situaties. ‘Het systeem’ is hier overduidelijk niet toe in staat, dat hebben we gezien in de toeslagenaffaire en dat zien we ook in het vreemdelingenrecht.

Voor de ouderen zonder verblijfspapieren die al decennia lang hier zijn, vindt het systeem geen oplossing. Daarom moet er om het systeem heen gewerkt worden. Hier ligt een belangrijke rol voor de burgemeesters. Zij zien de mensen om wie het gaat in hun eigen stad. Ze staan boven de partijen. Door de burgemeesters een lokale discretionaire bevoegdheid te geven kunnen zij in schrijnende situaties een oplossing bewerkstelligen: rechtmatig verblijf voor iemand die niet meer voor zichzelf kan zorgen en hier al decennia lang is.

Wil de staatssecretaris zijn carrière een vliegende start geven, dan veegt hij met de instelling van een lokale discretionaire bevoegdheid een belangrijk hoofdpijndossier van zijn bureau. Tot het zover is, zijn ook de gemeenten zelf aan zet. Er liggen nú ouderen op straat. Creëer voor deze groep een speciaal bejaardentehuis. Want gelukszoekers met rollators in de bosjes: is dát echt wat we willen?

Ranfar Kouwijzer is predikant en directeur van de Pauluskerk in Rotterdam.