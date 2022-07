Opinie: Handelsverdrag Ceta helpt planeet noch mensen, maar vooral bedrijven

Een lid van Extinction Rebellion demonstreert tegen het CETA-verdrag op het Plein in Den Haag, 12 februari 2020. Beeld EPA

Op dinsdag 12 juli zal de Eerste Kamer stemmen over het goedkeuren van Ceta, een handels- en investeringsverdrag tussen Canada en de EU. De afgelopen jaren is de kritiek op dit soort verdragen sterk gegroeid. Onlangs steunde de voltallige oppositie nog een motie waarin werd opgeroepen de goedkeuringswet voor Ceta in te trekken. Die motie haalde het niet, maar de PvdA krijgt in de Eerste Kamer een nieuwe kans. Als PvdA-leden roepen wij onze senatoren op om tegen Ceta te stemmen.

Over de auteurs Robin de Bruin, universitair docent geschiedenis van de Europese integratie Universiteit van Amsterdam. Lucas Roorda, universitair docent Internationaal en Europees Recht Universiteit Utrecht. Janneke Holman, gemeenteraadslid PvdA Den Haag. Naomi Woltring, promovenda politieke geschiedenis Universiteit Utrecht.

Complex

De verhouding tussen de PvdA en internationale handelsverdragen is de afgelopen jaren complex geweest. Lilianne Ploumen was als minister voor Buitenlandse Handel nog warm voorstander van Ceta. Met de toenemende kritiek op het verdrag, is echter ook de PvdA tot andere inzichten gekomen. In 2019 sprak Lodewijk Asscher zich alsnog tegen Ceta uit, en in 2020 stemde de Tweede Kamerfractie tegen goedkeuring van het verdrag.

De Eerste Kamerfractie maakt echter een eigen afweging, en is zich bij monde van Ruud Koole aan het beraden op haar standpunt. Die ambivalentie is niet vreemd als je kijkt naar de kernideeën van de sociaaldemocratie: internationale samenwerking en verhoging van de levensstandaard zijn immers van groot belang voor de PvdA.

Tegelijk wordt steeds duidelijker dat dit ‘type’ verdragen, waartoe behalve Ceta ook Ttip (met de VS) behoort, die doelen niet per se dichterbij brengt – terwijl zulke verdragen wel serieuze schade kunnen aanrichten aan onze democratie en duurzame ontwikkeling.

Boterzacht

De vrijhandelszone die met Ceta wordt beoogd, neemt zoveel mogelijk importbeperkingen weg en vestigt hiervoor gemeenschappelijke standaarden waaraan producten en producenten moeten voldoen. Interpretatie van die standaarden valt toe aan handelscommissies.

Ceta bevat echter geen harde eisen aan respect voor mensenrechten, milieu of het garanderen van goede arbeidsomstandigheden bij het produceren of importeren van goederen.

De toezeggingen op dat gebied zijn boterzacht en beperken zich tot voornemens, die bij strijd met andere regels in het verdrag altijd het onderspit delven. Zouden nationale parlementen of de EU alsnog betere, wettelijke bescherming van mens en milieu willen tegen het handelen van ondernemingen, waar de PvdA ook voorstander van is, dan botsen ze op Ceta.

Investeerders

Een ander fundamenteel probleem is dat Ceta investeerders een eigen rechtbank geeft, een zogeheten Investment Court System (ICS). Via ICS kunnen investeerders – veelal grote ondernemingen – landen aansprakelijk stellen voor waardevermindering van hun investering. Het was ooit bedoeld om investeerders de zekerheid te geven dat hun investeringen juridisch waren beschermd tegen onteigening.

Inmiddels geeft het bedrijven vooral een machtig middel in handen om democratische overheden onder druk te zetten als ze hervormingen willen doorvoeren: een ‘zakelijke staatsgreep in de vorm van geschillenbeslechting tussen investeerders en staten’, zoals juriste Marija Bartl het elders heeft genoemd.

Maatschappelijke organisaties en vakbonden hebben geen toegang tot deze procedures en kunnen geen claims indienen; landen zelf alleen zeer beperkt, als tegenclaim in een lopende procedure. Deze zullen zelden worden toegewezen.

Miljoenenclaim

Nederland is recent voor miljoenen aansprakelijk gesteld door twee Duitse energiebedrijven wegens de voorgenomen sluiting van kolencentrales in 2030 om de klimaatdoelen te halen. Dat kon omdat Nederland partij is bij het Energy Charter Treaty, dat een vergelijkbaar arbitragemechanisme kent als Ceta.

Ministers in onder andere Duitsland, Frankrijk en Nieuw-Zeeland hebben aangegeven dat angst voor claims een belangrijke reden is geweest om het uitfaseren van olie- en gaswinning te vertragen.

Canada heeft grote fossiele brandstof- en mijnbouwsectoren, en Canadese ondernemingen maken graag en vaak gebruik van investeringsclaims om milieuwetgeving in andere landen te torpederen.

Meldpunt

Er zijn momenteel allerlei initiatieven gaande om investeringsarbitrage te hervormen. Waar zaken eerst achter gesloten deuren plaatsvonden worden ze steeds vaker publiek; arbitragepanels wordt gevraagd meer rekening te houden met mens en milieu; en sommige landen zijn hun bilaterale handelsverdragen aan het heronderhandelen om investeringsarbitrage eruit te halen.

Ook Ceta neemt (kleine) stappen, door te kiezen voor een arbitragehof in plaats van een vertrouwelijke arbitragecommissie, en door het toevoegen van een eigen Europees klachtenmeldpunt (Single Entry Point, SEP). Er verandert echter niets wezenlijks. Dat meldpunt is een papieren tijger: het heeft geen formele positie tegenover ICS.

Ceta bevestigt bovendien het fundamentele probleem van investeringsarbitrage: dat investeerders veel rechten krijgen om democratische besluitvorming te doorbreken, zonder dat daar afdwingbare regels om mens en milieu te beschermen tegenover staan, of een vergelijkbare positie voor maatschappelijke organisaties.

Ongekozen

Handelsverdragen als Ceta rusten op de gedachte dat internationale markten moeten worden ingekapseld om ze zo af te schermen van onvoorspelbare wetgevers. Voor zover die gedachte ooit al klopte, is dat zeker niet zo in de handelsrelaties tussen de EU en Canada. Noch de economische vooruitgang, noch de geopolitieke samenwerking hangt af van dit verdrag, in deze vorm.

Wat het verdrag wel doet, is het overdragen van de macht van de ‘electorale pijler’ van de democratische rechtsstaat, naar de ‘niet-electorale pijler’ van ongekozen arbiters en controlecommissies – om de woorden van Ruud Koole aan te halen.

Maar juist deze tijd, getekend door een veelheid aan crises (stikstof, klimaat, drinkwater, huisvesting, gas) vraagt om overheidsingrijpen dat niet zelden ingaat tegen de kortetermijnbelangen van betrokken bedrijven, maar wel het maatschappelijk belang beschermt.

Beslissend

De PvdA-fractie heeft in de Eerste Kamer de beslissende stem ten aanzien van Ceta. Dat verdrag versterkt de problematiek die al bestond rond handels- en investeringsverdragen, en zet daar geen wezenlijke verandering tegenover. Het ondermijnt democratische besluitvorming en vertraagt noodzakelijke wetgeving om mens en planeet te beschermen.

Daarom roepen wij de PvdA-fractie in de Eerste Kamer op om tegen het verdrag te stemmen, net zoals de Tweede Kamerfractie dat deed in 2020.