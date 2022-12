Opinie: Hamer moet niet alleen begrenzen, maar ook oog hebben voor de vrouwelijke seksuele energie

Nachtclub Bitterzoet in Amsterdam is weer open na anderhalf jaar sluiting door de lockdowns. Beeld Joris van Gennip

Na acht maanden van praten met allerlei partijen in het land constateert regeringscommissaris Mariëtte Hamer dat wij in Nederland een ernstig probleem hebben. Maar dat weten we al door alle MeToo-schandalen. Daarvoor is zij aangesteld. Haar weinig concrete bevindingen brengen ons geen stap verder. En dat is een gemiste kans.

In het terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag ligt de focus tot nu toe vooral op het beter aangeven en respecteren van grenzen. Het gevaar van deze eenzijdige benadering is dat de maatschappij verkrampt raakt als het gaat om de vrouwelijke seksualiteit. We zien dit terug in bekrompen maatregelen die de seksuele vrijheid van vrouwen juist inperken.

Over de auteur Jessica de Jong is journalist en auteur van Machtige topvrouwen en Vrouwen zijn gelijk aan mannen en van misdaadroman De Hollandse studente.

Denk aan een verbod op naaktschilderijen in musea zoals onlangs in het stadhuis van Purmerend, ‘het afschaffen’ van rondemissen bij Formule 1 en de Tour de France, de ophef over een uitbundig dansende Finse premier, afkeurende blikken bij topless zonnen, klachten over blootreclames tot aan afkeuring op sociale media over in bikini feestende vrouwen op een boot: door seksuele beelden van het vrouwenlichaam te veroordelen of te weren, verliezen vrouwen langzaam maar zeker het recht om sexy te zijn.

Expressie

Door de grote angst voor seksueel geweld hebben vrouwen van nature de neiging zich minder verleidelijk, flirterig of uitdagend te gedragen dan ze zijn. Expressie van de vrouwelijke seksualiteit, openlijk flirten en de vrouwelijke charmes inzetten impliceren risico’s. Sexy vrouwen worden sneller lastig gevallen, minder serieus genomen of veroordeeld als het misgaat.

Waar mannen hun stoere levensenergie op de werkplek doelgericht kunnen inzetten, hebben verleidelijke vrouwen het een stuk lastiger. Ze moeten vol inzetten op hun intellect, want te sexy is onprofessioneel of leidt maar af. De worsteling met de vrouwelijke sensualiteit maakt dat vrouwen lang niet altijd volledig vanuit hun levenskracht kunnen functioneren.

Ook in het nachtleven gaat de rem erop. Door drugs en alcohol bedwelmde mannen op clubnights en festivals worden in mum van tijd handtastelijk, weet ik als doorgewinterde dansfreak. De gradaties tussen sjansen, dansen, betasten en in bed belanden, zijn lang niet voor iedereen duidelijk. Hierdoor bewegen jonge vrouwen die vaak ook nog bang zijn voor een pilletje in hun drankje of een injectienaald in hun been minder uitbundig.

Polderaanpak

Bij haar zoekopdracht naar een veiliger klimaat moet Hamer dit seksueel ruimte innemen erbij betrekken. Het gaat er niet alleen om hoe we conflicten kunnen oplossen, maar ook hoe we vrouwen perspectief kunnen bieden. Door het speelveld groter te maken kunnen vrouwen makkelijker grenzen aangeven. De huidige polder-aanpak met praten, schiet tekort.

Hamer moet niet alleen BN’ers als Karin Bloemen als rolmodel inzetten – de brug naar de jongere generaties gaat zij niet snel meer maken. De regeringscommissaris moet een statement maken met frisse jonge influencers, actrices, seksuologen, flamboyante schrijvers en excentrieke kunstenaars: mensen die gewend zijn de culturele grenzen te verleggen.

Workshops

Hier is ook een rol weggelegd voor het onderwijs. Meiden moeten zich niet verstoppen maar laten zien. Zich letterlijk vrij dansen. In workshops op de werkvloer kunnen vrouwen en mannen leren hoe ze veiliger kunnen samenwerken door onderlinge grenzen te verkennen tijdens het flirten en dansen.

Nog meer burgerlijke moraal is het laatste wat we nodig hebben in het losgooien van het debat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is een nieuwe seksuele revolutie nodig. Alleen door de vrouwelijke seksuele energie te laten stromen en te accepteren kunnen we de wereld veiliger maken.