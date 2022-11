Opinie: Haal die financiële drempels weg en maak een ouderschapsverlof voor álle ouders

Een man met een glijbaan op zijn rug, Den Haag, 2022. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Afgelopen vrijdag publiceerde minister Robbert Dijkgraaf ( Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de Emancipatienota 2022-2025. Het kabinet draagt daarin uit gendergelijkheid op de arbeidsmarkt te willen bevorderen door het uitkeringspercentage van het betaald ouderschapsverlof te verhogen van 50 procent naar 70 procent van het dagloon. Over diezelfde beleidskeuze viel ook te lezen in het coalitieakkoord, waarin het woord ‘ouderschapsverlof’ slechts één keer voorkomt.

Over de auteur Eline Leijten is mede-initiatiefnemer van de Petitie 21-eeuwsverlof.nl, ondernemer en voorzitter van stichting Het Buikencollectief, een landelijke cliëntorganisatie van zwangeren in de Nederlandse geboortezorg.

21ste-eeuws verlof

Wij, een groep werkende ouders uit diverse beroepsgroepen, menen dat het ook in Nederland tijd is voor echt moderne verlofregelingen en bepleiten een 21ste-eeuws verlof.

Om het Nederlandse beleid in perspectief te plaatsen: op 2 augustus jongstleden, de uiterste implementatiedatum van de Richtlijn (EU) 2019/1158, heeft Nederland inderdaad het door Europa opgelegde betaalde ouderschapsverlof ingevoerd. Dat wil zeggen: betaald verlof gedurende slechts twee maanden (het Europese minimum) en tegen betaling van

70 procent van het dagloon, tot aan het maximumdagloon.

Dit uitkeringspercentage is een Nederlandse keuze, die ook na verhoging naar 70 procent van het dagloon weinig blijk geeft van de wens om dit ouderschapsverlof werkelijk voor (niet vermogende) ouders financieel toegankelijk te maken.

Geldzorgen

Zoals de Volkskrant recent publiceerde: in deze koopkrachtcrisis kampen ook werkende ouders in toenemende mate met geldzorgen. Onderzoek van onder meer de Europese Commissie, daterend van voor de huidige historisch hoge inflatie, wijst uit dat het uitkeringspercentage minimaal 80 procent moet zijn om het opnemen van het ouderschapsverlof voor de partners van moeders/geboorteouders op grote schaal financieel haalbaar te maken.

Het behoeft geen toelichting dat anno 2022 ook een vergoeding van 80 procent van het inkomen voor velen niet toereikend is om zich het ouderschapsverlof te kunnen permitteren. De onlangs gerealiseerde uitbreiding van het ouderschapsverlof is voor veel ouders in Nederland slechts een pyrrusoverwinning: het ouderschapverlof blijft in ons huidige stelsel een elitaire aangelegenheid. In haar veelgeprezen boek Waarom vrouwen minder verdienen belicht econoom Sophie van Gool, onder anderen, dit probleem.

Berusten in status quo

Meer plannen om het Nederlandse ouderschapsverlof te verruimen staan na de recente uitbreidingen niet op de politieke agenda. Ook progressieve partijen lijken te berusten in de status quo. Sterker, in de Tweede Kamer wordt door progressieve partijen gepleit voor voltijdsbonussen.

Daarbij lijkt te worden verondersteld dat onbetaald werk minder waarde heeft dan betaald werk, terwijl alleen al ’s lands demografische vooruitzichten – die ook in deze krant helder zijn belicht – en het problematische gebrek aan enig debat daarover incluis, juist nopen tot maatschappelijke erkenning van de waarde van onbetaald werk, zoals het zorgen voor een familielid. Om nog maar te zwijgen over de opdracht die onze uitgeputte leefomgeving ons geeft om het fenomeen zorg weer op een voetstuk te zetten.

Het huidige politieke debat over de krapte op de arbeidsmarkt spitst zich desalniettemin toe op het maximaliseren van het aantal uren betaald werken door de beroepsbevolking, waarbij met name Nederlandse vrouwen die in deeltijd werken nog altijd te verstaan krijgen met die keuze te weinig bij te dragen aan de Nederlandse economie. Dat maar liefst een op de zes Nederlandse werknemers kampt met burn-outklachten en een gehele generatie niet meer voltijd wil werken lijkt daarbij nog niet tot het politieke discours te zijn doorgedrongen.

Genderongelijkheid blijft

Intussen worden in Nederland dagelijks 462 nieuwe baby’s geboren, wier moeders/geboorteouders nog altijd langer en beter betaald verlof krijgen dan hun partners. Dat ‘het persoonlijke politiek (is) ’, blijkt ook hier. Al is het evident een residu van vervlogen tijden: de in onze verlofregelingen verankerde genderongelijkheid blijft in Nederland – tot vandaag – fier overeind.

De geopolitieke turbulentie en krappe arbeidsmarkt lijken iedere discussie over modernere verlofregelingen in Nederland te verdringen. In Finland zien we echter hoe het ook kan: naast het trotseren van de dreiging die van buurman Rusland uitgaat en het aanvragen van het Navo-lidmaatschap voerde het Finse kabinet onder leiding van premier Sanna Marin daar in augustus jongstleden een nieuw ouderschapsverlofstelsel in: geheel gendergelijk ouderschapsverlof na de geboorte van een kind, ten bedrage van 160 dagen betaald verlof per ouder.

Progressieve regeling graag

De Petitie 21e-Eeuws Verlof is een appel aan de Nederlandse regering om ook in Nederland progressieve verlofregelingen in te voeren. Er wordt een lans gebroken voor het invoeren van het recht op 160 dagen betaald ouderschapsverlof na de geboorte van een kind voor alle ouders, gendergelijk zoals in Finland, voor uitbreiding van de arbeidstijdenwet om zwangeren meer recht op pauze toe te kennen én een recht op verlof na een miskraam en doodgeboorte voor 24 weken zwangerschap. Om het coalitieakkoord nog eens te citeren: voor ‘een duurzaam welvarend land voor de huidige en toekomstige generaties, waarin alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen’.