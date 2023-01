Opinie: Haagse profileringsdrang leidt tot verziekte verhoudingen tussen politici en ambtenaren

Premier Mark Rutte aan de telefoon, tijdens een debat over de invasie van Oekraïne door Rusland. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Hoge ambtenaren komen regelmatig in het Torentje om met de minister-president en andere bewindslieden te spreken over allerlei onderwerpen. Maar onlangs vond daar een bijzondere bijeenkomst plaats. Topambtenaren spraken met premier Mark Rutte en minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot over de toenemende spanning tussen de politiek en de ambtenarij.

Over de auteur Frans Weisglas is oud-voorzitter van de Tweede Kamer namens de VVD en oud-rijksambtenaar.

De belangrijkste oorzaak van deze spanning tussen ambtenaren en politici wordt scherp weergegeven in de volgende twee citaten uit een brief van afgelopen november van vijftig topambtenaren aan de minister-president en de minister van Binnenlandse Zaken: ‘Ambtenaren moeten hun werk kunnen doen zonder het risico te lopen in het politieke debat te worden getrokken’, en ‘de samenwerking met de politiek moet zijn gericht op effectief beleid en niet enkel op politieke profilering’.

Waan van de dag

Dat laatste is in toenemende mate het geval. Politici en politieke partijen zijn in dit tijdperk van de waan van de dag, sociale media en polarisatie steeds meer bezig met hun politieke profilering. Hoe komen de 29 bewindslieden over in de (sociale) media en ten opzichte van collega’s van een andere partij is bij velen van hen een te overheersende vraag. En als vakministers als bijvoorbeeld Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) die vraag veronachtzamen zijn het wel de ‘spindoctors’ van hun partij die hen bij de les houden.

Bij dit politiek profileren en het goed en schadevrij willen overkomen worden ambtenaren ten onrechte steeds meer betrokken. Niet de vraag naar een objectief ambtelijk advies staat altijd centraal, maar steeds vaker de invalshoek van ‘hoe houd ik de minister uit de wind’.

Dat leidt ertoe dat ambtelijke adviezen niet slechts vanwege hun inhoud worden gevraagd en dat leidt tot de nu door henzelf begrijpelijk als verontrustend aangemerkte spanning met de politiek.

Een aantal ontwikkelingen jaagt dit fenomeen van de politieke profilering aan en versterkt deze steeds meer overheersende trend.

Politieke assistenten

Tegenwoordig hebben alle ministers en staatssecretarissen een of meer door hun partij aangestelde politieke assistenten vrijwel permanent aan hun zijde. Het is de taak van deze ‘P.A.’ om de politieke positie van hun bewindsman of -vrouw en die van de partij voorop te stellen. Maar hun rol is zo prominent geworden dat de objectieve inhoudelijke en deskundige advisering van de departementsambtenaren op het tweede plan dreigt te raken. Het gaat nog een stap verder: ook van die ambtenaren wordt door politici in toenemende mate verlangd om een bijdrage te leveren aan hun politieke profilering en imago.

In de tweede plaats is er de WOO (Wet open overheid), opvolger van de WOB (Wet openbaarheid van bestuur), waardoor terecht maximaal mogelijke transparantie bij politieke besluitvormingsprocessen is vereist. Maar de keerzijde daarvan is dat, wederom met het oog op de politieke positie van bewindslieden, aan ambtenaren bij het opstellen van hun adviezen wordt gevraagd om steeds rekening te houden met de mogelijke openbaarmaking daarvan en dat komt de onbevangenheid en inhoud van die adviezen niet altijd ten goede.

Allround managers

Dan is er de ABD (de Algemene Bestuursdienst), waaronder alle topambtenaren van het Rijk vallen. De werkwijze van die dienst is dat die ambtenaren ongeveer iedere vier jaar worden overgeplaatst naar een ander ministerie of andere rijksdienst. Hierdoor zijn topambtenaren steeds meer allround managers geworden en steeds minder prominente inhoudelijke deskundigen met lange ervaring op een beleidsterrein van een specifiek ministerie. Zij zijn daardoor minder dan vroeger in staat en gemotiveerd om inhoudelijk tegenwicht te bieden aan door politieke motieven ingegeven wensen van bewindslieden, en van de politiek in het algemeen.

Ten slotte worden ambtenaren regelmatig bij naam bekritiseerd tijdens debatten in de Tweede Kamer. Dat is niet correct . De ministers zijn altijd verantwoordelijk. Ambtenaren kunnen zich bovendien niet verdedigen in het openbaar. Deze ontwikkeling roept terecht veel wrevel op bij ambtenaren.

Wat zijn de oplossingen om de toegenomen spanning tussen politiek en ambtenarij te doen verminderen en liefst te doen verdwijnen?

Kritiek op ambtenaren

Allereerst een andere houding van de politiek, de Tweede Kamer voorop: minder kortetermijnpolitiek en profilering, meer focus op inhoud, lange termijn en niet te vergeten de uitvoering van beleid. Geen kritiek op ambtenaren in Kamerdebatten.

Minder politiek assistenten, voorlichters en spindoctors en een minder prominente positie voor deze functionarissen, teneinde de te grote invloed van politieke partijen op ministers van de Kroon te verminderen.

De wet WOO is goed voor transparantie naar burgers en media, maar mag de inhoudelijke advisering door ambtenaren niet beïnvloeden. Dat vraagt om sterke, ervaren, inhoudelijk deskundige (top)ambtenaren. Het overplaatsingssysteem van de ABD is daarbij een belemmering. Het is dan ook goed dat het regeerakkoord beoogt verandering in dat systeem te brengen.