Opinie: Gymnasia discrimineren niet, iedereen is welkom

Leerlingen van het Cygnus gymnasium zitten aan de champagne in het Olympisch Stadion voor hun diploma uitreiking. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bijbaantje

In de periode 1974-1980 heb ik zowel op een zelfstandig gymnasium als op een gymnasiumafdeling van een scholengemeenschap gezeten, vanwege de verhuizing van mijn vader voor zijn werk.

Mijn ervaring was dat op de eerste school, die in een vrijzinnige stad als Leiden stond, maatschappelijke verschillen tussen leerlingen geen rol speelden. De gemeenschappelijke deler was het goed kunnen leren en de brede interesse voor cultuur. Inmiddels zijn de categorale gymnasia scholen waar ouders hun kinderen graag naar toe sturen, omdat het onderwijs goed is en de omgeving veilig (wat ik begrijp).

De omgeving van mijn ‘tweede’ gymnasium was geprivilegieerd en daar vond al uitsluiting plaats van leerlingen die net buiten het Gooi woonden. Menig kind werd door de ouders ‘gepusht’ om het gymnasium te volgen, wat niet altijd haalbaar bleek.

Staan scholieren op de gymnasia buiten de maatschappij? Dat hangt ervan af. Op mijn tweede school hadden we het ‘project school en maatschappij’, waarmee verbinding werd gezocht. Ook de omgeving waar het gymnasium zich geografisch bevindt, speelt een rol.

Maar heel belangrijk zijn ook de ouders hierbij. Vanaf een jaar of veertien kunnen hun kinderen een bijbaantje nemen op de zaterdag: bij de Albert Heijn, in de horeca, in de schoonmaak van een hotel, noem maar op. Desnoods in een boekwinkel.

Dan komen deze scholieren met heel veel verschillende andere jongeren en volwassenen in aanraking. Ook teamsporten of een theaterschool in de vrije uren kunnen hierbij een rol spelen.

Wat deze jongeren na het gymnasium ook gaan doen, als volwassenen zullen ze altijd met heel veel verschillende mensen in aanraking komen tijdens hun werkzame leven en een goed contact kunnen en willen opbouwen met hun collegae. En dat gaat ze met hun gymnasiumopleiding doorgaans wel lukken.

Anne-Marike van Arkel, Rotterdam

Concrete doelen

Sarah de Gruijter blijft niet steken in nostalgie en ziet achteraf de nadelen, ook voor de kansrijke leerlingen, van de scheidsmuren in het onderwijs tussen kansrijke en minder kansrijke leerlingen. Afschaffing van het zelfstandig gymnasium lijkt dan een logische stap.

Toch kunnen juist ambitieuze leerlingen met een kansarme achtergrond gymnasia als een openbaring ervaren. Ook al is een deel van het onderwijsprogramma van het gymnasium al honderden jaren achterhaald, de doelen zijn concreet en leerbaar, en dat is fijn voor een leerling die hard wil werken maar de ‘cultuur’ niet kent. Die wil leren hoe de wereld in elkaar zit en niet per se zichzelf leren kennen.

De docententeams van gymnasia volgen vaak minder gedwee de nukken van schoolbestuurders, die bij scholengemeenschappen op forse afstand zitten, en het leren al lang hebben vervangen door vage kreten als ‘21ste-eeuwse vaardigheden’. Bestuurders die ‘prestatiedruk’ denken waar te nemen en niet door hebben dat druk niet ontstaat door eisen, maar door de ongrijpbaarheid van de doelen.

Het zelfstandig gymnasium is inderdaad overbodig en zelfs schadelijk, maar kan pas worden gemist als de daar vanzelfsprekende verworvenheden (het is goed om hard te werken en samen met de docent de concrete doelen te bereiken) in de scholengemeenschappen weer gemeengoed worden.

Ameling Algra, Den Haag

Helder

Wat een mooi en wijs stuk van oud-gymnasiast Sarah de Gruijter. ‘Talenten zijn geen privileges, het zijn gaven die je het best kunt benutten door ze te delen met anderen.’ Als zij dit inzicht en het vermogen het zo helder op te schrijven mede heeft te danken aan haar opleiding, is dat misschien een aanwijzing dat er toch ook iets te zeggen valt voor zelfstandige gymnasia.

Reinout Wibier, Bilthoven

Witte minderheid

Wat jammer dat Sarah de Gruijter, toen ze door Rotterdam-Zuid fietste, niet bij het Zuider Gymnasium is aangegaan. Een gymnasium waar de witte leerling absoluut in de minderheid is en er een groot aantal leerlingen driehoog achter woont. Op dit gymnasium is duidelijk te zien, dat ongeacht je achtergrond, iedereen de kans krijgt zijn of haar talenten te ontwikkelen. Kom eens langs!

Colinda Tas, Barendrecht

Afbreken

Weer een artikel dat aanstuurt op het afbreken van een goed functionerend iets om ‘meer inclusiviteit’ te bereiken. Op je hurken zitten om gelijkheid te bereiken. Gymnasia discrimineren niet, iedereen is welkom. De witte enclave is niet de schuld van hem of haar (enclave is mannelijk én vrouwelijk, hoe modern).

Het is ook in de Volkskrant al vaker betoogd: naar beneden halen is voor niemand goed.

Ton Jan van Osnabrugge, Heemstede