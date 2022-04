Opinie: Grote woorden dragen niet bij aan een evenwichtige rechtspraak

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire lopen mee in de Mars met de Moeders, 11 november 2021. Beeld ANP

In 2010 verscheen het boek De nieuwe kleren van de rechter van de hand van Rinus Otte. In dit boek verwijt Otte strafrechters grote attitudeproblemen en onprofessioneel gedrag. Hij spreekt over interne rot, stagnatie, onderlinge vervreemding, sfeerbederf, klaagcultuur, ijdelheid, luiheid, misbruik van vrijheid, slachtoffergedrag, vriendjespolitiek, verspilling, isolement, kwaad spreken, frustratie en een schijnbaar gebrek aan professionaliteit.

Zijn conclusies waren gebaseerd op de ‘eigen waarnemingen’ van Otte, als rechter in de rechtbank Assen en als raadsheer in het gerechtshof Arnhem en het gerechtshof Amsterdam. In het NRC Handelsblad van 20 november 2010 zei Otte hierover: ‘Op papier klinkt het hard, maar het gebeurt overal. En het was twintig jaar geleden ook zo. Eigenlijk roep ik iedereen op tot matiging – een grootschalig rechterlijk proces is immers ingewikkeld. Wees bescheiden, gebruik geen grote woorden, werk wat harder dat geeft ook meer bevrediging.’

Willekeur door rechters

Otte is inmiddels lid van het college van procureurs-generaal, de leiding van het Openbaar Ministerie, en laat zich in afgelopen zaterdag in de Volkskrant uit over het legaliteitsbeginsel, de precieze uitleg van de wet en betrekt de stelling dat door maatwerk van de rechter willekeur dreigt.

Volgens Otte dient het recht de gemeenschap en is het niet bedoeld om iemands zelfbeschikking, zelfvervulling of zelfontplooiing verder te brengen. Toch gebeurt dat volgens hem, omdat rechters menen dat de wetgeving tekortschiet, is verouderd, of dat de uitvoering eenzijdig uitpakt. Tegenwoordig claimen mensen overal een recht, aldus Otte in verwijtende zin.

Die groei van rechten nam een vlucht na de Tweede Wereldoorlog en is volgens Otte uitgemond in slachtofferrecht, klimaatrecht, vrouwenrecht en het dierenrecht. ‘De gevoelens van de burgerij komen, via het parlement bij het departement terecht. Dat maakt er een wet van en dan komt het bij de rechtspraak. En dan moet de rechter vaak schipperen.’ Bij de lezer zou de vraag kunnen opkomen of het democratisch gedachtegoed wel in goede handen is bij Otte.

Rechterswerk ís maatwerk

Otte miskent met zijn gesimplificeerde uitspraken over het legaliteitsbeginsel, de lange traditie van rechtsvinding en de kern van het rechterlijke werk. Waar het de taak is van de wet- en regelgever om algemene regels te stellen, is het de taak van de rechter om die rechtsregels toe te passen in het individuele geval. De rechter maakt hierbij gebruik van een veelheid van interpretatiemethoden en betrekt daarbij bovendien algemene rechtsbeginselen, zoals het gelijkheidsbeginsel of het evenredigheidsbeginsel.

Het is dus bij uitstek rechterswerk om ‘maatwerk’ te leveren. Dit geldt voor alle rechtsgebieden, of het nu gaat om strafrecht, civiel recht of bestuursrecht. Bovendien zwijgt Otte over de door de grondwetgever gekozen voorrang van direct werkende verdragsbepalingen op nationale wetten die in veel rechtszaken speelt.

In de toeslagenwetgeving ziet Otte – anders dan welke in het bestuursrecht ingevoerde jurist dan ook, inclusief de Afdeling rechtspraak van de Raad van State zelf – ‘een wet die de zaak afsnoert’. Ook dit is vergaand gesimplificeerd. Het is de wetgever die de rechter het instrumentarium heeft geboden te beoordelen hoe de algemene regels, ook in het licht van de algemene rechtsbeginselen, in het concrete geval moeten worden toegepast.

Groter gevaar

Wat telkens weer verbazing wekt is dat Otte in zijn verschillende functies in de rechterlijke macht de ruimte krijgt, en neemt, om persoonlijke (rechts)politieke standpunten publiekelijk uit te dragen. Dit klemt temeer als het gaat over een rechtsgebied waar hij duidelijk niet in thuis is. Daarin schuilt wellicht een groter gevaar dan in een evenwichtige toepassing van het juridisch instrumentarium, waarover de rechterlijke macht al eeuwenlang beschikt. Het zou Otte in zijn functie passen zijn hierboven geciteerde uitspraak uit het NRC Handelsblad ook zelf ter harte te nemen.

Hendrik-Jan de Mooij is senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep.