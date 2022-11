Opinie: Grijp Twitterchaos aan om de regie op de sociale media terug te pakken

Logo van platform Mastodon. Beeld REUTERS

Sinds Elon Musk Twitter heeft overgenomen, heerst wanorde op het platform. De gehele top is ontslagen net als duizenden werknemers, waaronder het moderatieteam. Dat leidt tot grote zorgen over wat dit betekent voor de verspreiding van misinformatie op Twitter. Gezien de rol van sociale media in het maatschappelijke debat, en de toenemende polarisatie, heeft dit mogelijk serieuze gevolgen.

Mastodon

Steeds meer gebruikers van Twitter stappen over op een alternatief, genaamd Mastodon. Dit alternatieve platform is gedecentraliseerd en geen enkele partij heeft de controle over het volledige netwerk. Zoals elders werd betoogd, in NRC, geeft dit goed tegenwicht tegen de machtsconcentratie op een platform zoals Twitter. Maar zal dit misinformatie tegengaan? Wordt hierdoor het vertrouwen in sociale media groter? Decentralisatie alleen is niet genoeg.

Over de auteur Vincent Traag is senior onderzoeker bij het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies aan de Universiteit Leiden.

De migratie van Twitter naar het decentrale Mastodon biedt mogelijkheden voor een fundamenteel andere opzet van sociale media. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Op dit moment is Mastodon nog relatief klein. Het draait op vrijwillige financiële donaties en vrijwilligers modereren de onlineberichten in de spreekwoordelijke avonduurtjes. Maar als miljoenen twitteraars de overstap maken, loopt dit systeem tegen zijn grenzen aan. Tegen financiële én inhoudelijke grenzen.

Verantwoordelijkheid

Om decentrale sociale media te laten slagen, moeten maatschappelijke organisaties hun verantwoordelijkheid nemen. Universiteiten, kranten, omroepen, politieke partijen, ngo’s en andere organisaties nemen allemaal deel aan het maatschappelijke debat. Dit debat vindt tegenwoordig voor een aanzienlijk deel plaats op sociale media, en niet meer alleen op de opiniepagina’s.

Op Twitter staan we toe dat één centrale partij bepaalt hoe dat gesprek wordt gevoerd. Maatschappelijke organisaties zouden de regie moeten terugpakken en zelf de regels bepalen van dat gesprek. Dit betekent dat organisaties hun eigen servers voor sociale media moeten opzetten en moeten aansluiten op de gedecentraliseerde sociale media. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop organisaties hun eigen e-mail hebben. Met een eigen server dragen maatschappelijke organisaties op drie manieren bij aan gezonde sociale media.

Eigen servers

Ten eerste kunnen organisaties het uitgeven van accounts beperken tot hun eigen medewerkers. Zo is een verificatieproces ingebouwd, wat een zeker vertrouwen in die accounts geeft: zoals je een mail van klok@volkskrant.nl meer zal vertrouwen dan een mail van klok@gmail.com.

Ten tweede kunnen organisaties hun eigen beleid opstellen welke soort berichten wel en niet acceptabel zijn. Dit beleid reflecteert de normen en waarden van die organisatie, niet die van Twitter. Hiermee worden organisaties een duidelijk aanspreekpunt voor uitlatingen die medewerkers onder de vlag van hun organisatie doen. Net zoals bij e-mail, kunnen medewerkers altijd een persoonlijke account elders aanmaken om zich ongebonden te kunnen uiten.

Ten derde dragen organisaties zo financieel bij aan de benodigde infrastructuur voor sociale media. Op Twitter wordt de infrastructuur gefinancierd via advertentie-inkomsten. Dit leidt tot problemen met algoritmen die extremere berichten aanbevelen, alleen maar om gebruikers langer op het platform te houden. Dat sociale media volledig gefinancierd kunnen worden uit vrijwillige bijdragen lijkt onrealistisch. De kosten voor een decentrale infrastructuur worden zo verdeeld over de verschillende organisaties.

Europees voorbeeld

Lost dit alle problemen op rondom sociale media? Zeker niet. De vraag is hoe het grote publiek zijn weg zal vinden naar en op decentrale sociale media. Maar het is een stap in de goede richting. Er zijn al veelbelovende geluiden. Zo heeft de Europese Unie haar eigen gedecentraliseerde socialemediaserver ingericht, met alleen accounts voor EU-instituten. En ook in de academische wereld gaan stemmen op om het anders te doen. De perikelen rond Twitter bieden een unieke kans om sociale media gezonder te maken. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om die kans te grijpen.