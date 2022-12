Opinie: Grenssituatie in Bulgarije is slecht, die van Kroatië is nog slechter. Vanwaar dan dat optimisme van Rutte?

De grensovergang Kapitan Andreevo in Bulgarije. Beeld NurPhoto via Getty Images

Onlangs kwam de Volkskrant met een onthutsende rapportage over corruptie en misdaad aan de Bulgaars en Turkse grens. Met name de cruciale grensovergang Kapitan Andreevo bleek ernstig te falen. De problemen lijken er zo diep dat premier Ruttes uitspraak, dat Bulgarije ‘wellicht volgend jaar’ klaar is voor het Schengen-lidmaatschap, haast absurd optimistisch is.

De Europese Commissie verklaarde op 16 november dat het ‘boven elke twijfel verheven’ is dat Bulgarije, Roemenië en Kroatië voldoen aan alle Schengen-voorwaarden. Voor Bulgarije is dat dus duidelijk niet het geval. En het Nederlandse (plus Oostenrijkse) ‘njet’ waren daarom gerechtvaardigd. Maar voor wat betreft Kroatië is Nederland op 8 december, tijdens een vergadering van de Europese migratieministers, daarentegen wel meegegaan met de aanbeveling van Brussel. Dat is raar. Want Kroatië scoort erbarmelijk op een nog zwaarwegender, zorgwekkender punt: mensenrechtenschendingen door de grenspolitie.

Eerder dit jaar aanvaardde de Tweede Kamer met ruime meerderheid een motie van Kamerlid Don Ceder van de ChristenUnie waarin de regering wordt opgeroepen niet in te stemmen met de Kroatische kandidatuur zolang Zagreb de geconstateerde misstanden niet aan de kaak stelt. En dat laatste is niet serieus gebeurd. De ‘geconstateerde misstanden’ sloegen met name op een rapport van de Commissie ter voorkoming van foltering van de Raad van Europa.

Vluchtverhaal

Op 25 november publiceerde De Groene Amsterdammer het vluchtverhaal van ‘Nadine’, een jonge Tutsi-asielzoekster uit Burundi. Bijna vier etmalen werd ze in oktober, met zo’n vijftig andere asielzoekers, door de Kroatische grenspolitie in de open lucht gedetineerd op de helling van een heuvel, zo’n 100 meter van de weg waar zij werden betrapt bij hun illegale binnenkomst. De groep telt ook baby’s en kleuters. De grenspolitie verstrekte hen al die tijd geen eten of drinken.

Aan de voet van de heuvel stroomt een beekje. ‘Pas op, niet geschikt om te drinken’, waarschuwde de politiemensen. Het water had inderdaad een wat merkwaardige kleur. Maar iedereen dronk het toch. Te veel dorst. De nachten waren al koud. ‘De kinderen en baby’s werden tussen de volwassen geklemd om ze zo warm mogelijk te houden’, vertelde ‘Nadine’. Een Congolees jochie dat op dag ‘drie’ aan de politiemannen wat te eten vroeg toen die hun meegenomen lunchpakketten openden, werd bruusk weggestuurd.

Ik leerde ‘Nadine’ – De Groene is bekend met haar echte naam – kennen toen ik een jaar lang in Burundi vastzat toen dat land tijdens de coronacrisis opeens alle grenzen en ook de luchthaven op slot deed. Ik heb haar geholpen bij het schrijfproces. Eind november heb ik aan de woordvoerders van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid gevraagd of ‘Nadine’s vluchtverhaal zou worden ‘meegewogen’ bij onze besluitvorming rond die cruciale Schengen-vergadering in Brussel van 8 december. Zo’n imprimatur van De Groene is toch niet niks. Het antwoord: ‘Op individuele casussen kunnen we niet ingaan’.

Maar wat ‘Nadine’ vertelt sluit aan bij talrijke ‘individuele casussen’ van de Commissie ter voorkoming van foltering. Een verschil is dat ‘Nadine’s relaas meer details telt (niet alleen die berghelling, maar bijvoorbeeld ook hoe ze zich in een ‘asielhotel’ van de politie helemaal moest uitkleden en hoe de politie in dat gebouw bij asielzoekers bikkelhard geld afperste).

Toelatingseis

Nederland had ook bij Kroatië voor een ‘nog niet’ moeten kiezen. Respect voor de mensenrechten is een Schengen-toelatingseis. Zelfs de eigen ombudsman van de EU is nu begonnen twijfel te zaaien door (twee dagen na dat Brusselse Schengen-overleg) te melden dat ze de Kroatische grens, op instigatie van Amnesty International, alsnog wil onderzoeken. Het is jammer dat we bij dit dossier kennelijk politieke overwegingen (pardon, welke?) zwaarder hebben laten wegen dan de mensenrechten. Daarmee gedragen we ons een tikkeltje als, nou ja, bijvoorbeeld Rusland.