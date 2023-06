Opinie: Gratis lid van de openbare bibliotheek van wieg tot graf: wat houdt ons tegen?

De Centrale Bibliotheek in Utrecht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Sylvia Witteman meldde onlangs in haar column dat een basislidmaatschap van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) 39,50 euro per jaar kost en dat je daar maar twintig boeken per jaar voor mag lenen. ‘Zo sméék je toch om een volk van analfabeten?’, schreef ze. Dat je slechts voor 20 euro per jaar extra ook een onbeperkt aantal papieren boeken en e-books mag lenen vermeldde Witteman er niet bij. Maar dat geeft niet; het is haar column.

Het is wel een mooie aanleiding om uit te leggen waar de bibliotheektarieven in Nederland vandaan komen, dat ze nogal afwijken van wat in heel veel andere landen gebruikelijk is en dat we dat heel jammer vinden. In Scandinavië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, in België en heel veel andere landen is lidmaatschap van de openbare bibliotheek namelijk gratis. Dat vinden ze daar net zo vanzelfsprekend als het recht om gratis gebruik te maken van de openbare ruimte.

Over de auteur

Martin Berendse is directeur-bestuurder van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Van oudsher kijken we daar in ons land anders tegenaan. Daar geldt het ‘profijtbeginsel’: als je er van ‘profiteert’, mag je meebetalen. De achterliggende gedachte is dat wat je gratis krijgt geen waarde zou hebben. De openbare bibliotheek is in Nederland dus niet gratis. Althans niet voor iedereen. We hebben inmiddels in Nederland wel afgesproken en wettelijk vastgelegd dat kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn van de openbare bibliotheek.

Cruciaal moment

De consequentie is dat we aan iedereen die 18 jaar wordt, moeten vragen om te gaan betalen voor de bibliotheek. Op een cruciaal moment in iemands leven en ontwikkeling. Dat wringt en voelt niet goed. Toegang tot kennis, kunde en ontwikkeling, troost en inspiratie maar dan met hindernissen. Een logischer leeftijdsgrens zou die van 27 jaar zijn: in veel regelgeving, zoals de Bijstandswet, hanteren we dat als de leeftijd waarop de ‘lerenden’ de ‘werkenden’ worden.

Maar waarom zou het bibliotheeklidmaatschap niet je hele leven gratis kunnen zijn? Hier pleit niet alleen ik, maar de hele bibliotheeksector al jaren voor. Als bibliotheken hebben wij de taak er voor iedereen te zijn en iedereen toegang te bieden tot kennis, cultuur en informatie, ongeacht de grootte van de beurs.

Openbare bibliotheken dekken nu een deel van hun begrotingen met de lidmaatschapsgelden. Tot enkele jaren geleden verdienden we in Amsterdam ook nog geld met het innen van boetes bij de ouders van kinderen die hun boeken te laat terugbrachten. Dat wierp een enorme drempel op om een lidmaatschap af te sluiten. Ik ben er best trots op dat we dat, evenals veel zusterinstellingen in ons land, hebben afgeschaft en (ondanks veel financiële druk) in onze begroting hebben kunnen opvangen. Zonder die boetes kunnen scholen en ouders/verzorgers het bibliotheeklidmaatschap weer onbekommerd promoten bij hun kinderen.

Ook ben ik blij dat we met extra steun van de gemeente Amsterdam het bibliotheeklidmaatschap voor Amsterdammers met een Stadspas (een pas voor Amsterdammers met een laag inkomen die hoge korting geeft op culturele- en sportactiviteiten) gratis kunnen houden. Jaarlijks maken daar duizenden mensen gebruik van.

Alternatieven

Maar het feit blijft: een gratis abonnement zou op dit moment een gat van enkele miljoenen euro’s in onze begroting slaan. Dat kunnen we ons niet permitteren. We broeden al jaren op alternatieven. Zo zouden we heel graag, bijvoorbeeld samen met onderwijsinstellingen, het lidmaatschap voor jongvolwassenen tot 27 jaar gratis maken. Voor een paar euro per student dichten we het begrotingsgat en onderwijsinstellingen lijken daar best aan te willen bijdragen.

Een volgende stap is om (met andere sponsors) het lidmaatschap voor andere groepen gratis te maken.

In Nederland hebben we echter ook te maken met een landelijk vastgelegd minimumtarief van 42 euro om toegang te mogen verlenen tot de nationale digitale collectie, zoals luisterboeken en e-books. Dat minimumtarief wordt, met goedkeuring van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), vastgesteld door de Koninklijke Bibliotheek (de nationale bibliotheek van Nederland).

Voor ons ‘basistarief’ van 39,50 euro mogen we maar zes e-books per jaar beschikbaar stellen. Als het ons dus al zou lukken om voor studenten, andere doelgroepen of iedereen het bibliotheeklidmaatschap veel goedkoper of zelfs gratis te maken, dan mogen we de lezers vanwege deze tariefstelling alsnog geen toegang verlenen tot de volledige nationale e-collectie.

Concurreren

Tot een paar jaar geleden dachten we nog dat de wereld van het papieren en van het digitale boek los van elkaar kunnen worden gezien, maar dat is natuurlijk onzin. Een boek is een boek en lenen is lenen. De belangrijkste overweging om landelijk een minimumtarief te hanteren, en dus op te leggen aan alle openbare bibliotheken, is dat de digitale openbare bibliotheek anders te veel zou concurreren met commerciële platforms voor e-books.

Uitgevers hebben daar in het verleden om gevraagd. Als gevolg daarvan zitten we met dat minimumtarief opgescheept. Onze jarenlange pogingen het bibliotheeklidmaatschap voor iedereen gratis te maken lopen daarop vast.

We moeten de financiële drempel om lid te zijn van een openbare bibliotheek wegnemen, vooral voor jongvolwassenen. Laten overheden, onderwijsinstellingen, uitgevers en bibliotheken de handen ineenslaan om ervoor te zorgen dat we ons aansluiten bij de beschaafde landen in de wereld waar het lidmaatschap van een openbare bibliotheek gratis is. Van de wieg tot het graf.