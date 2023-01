Opinie: Goed werkgeverschap gaat over meer dan loon alleen

Een banenmarkt op Schiphol. De luchthaven kampt een grote personeelstekorten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met alle kanttekeningen van vakbonden en deskundigen over werkgevers die hun personeel met financiële problemen helpen, zou ik ook de andere invalshoek wel willen horen. Kennelijk realiseren steeds meer werkgevers zich dat het Angelsaksische en neoliberale denkmodel van zelf je broek ophouden niet voor iedereen werkt.

Je zou het werkgeversinitiatief om te helpen ook kunnen zien als een begin van Rijnlands ondernemen. Kort samengevat, een contract met een werknemer is meer dan alleen een zakelijke transactie. Want in weerwil van wat vakbonden beweren, is de salarishoogte niet voor alles een oplossing.

Hoe je ermee omgaat en de (on)verstandige keuzen die iemand maakt zijn van grote invloed. Een werkgever met de houding ‘Als je hier werkt, zorgen we naar vermogen voor je’, zorgt voor minder stress thuis en op de werkvloer. Win-win.

Er waren tijden dat zo’n werkgeversrol zeer werd gewaardeerd, sterker, ik denk dat werknemers verlangen naar zo’n actieve vorm van zorg en betrokkenheid van de baas.

Martien van Schijndel, Deventer



Jumbo

‘Supermarktketen Jumbo heeft voor het eerst meer dan 10 miljard euro omgezet’. Wie verbaast het nog, die megawinsten vanaf de coronaperiode? Wanneer maken supermarkten als ‘essentiële winkels’ eens een kniebuiging naar de klanten via prijsverlagingen? Enige maatschappelijke betrokkenheid is niet alleen noodzakelijk maar zou ze ook sieren in plaats van dankbaar gebruik te maken van de hoge inflatie.

Adri Vinken, Amsterdam

Wapenindustrie

Veel briefschrijvers en columnisten stellen dat we vooral moeten bankieren en kopen bij bedrijven die de wapenindustrie volledig afzweren. Dit zou natuurlijk fantastisch zijn, helaas is de realiteit weerbarstiger.

Onlangs schreef de Volkskrant dat we alles op alles moeten zetten om Oekraïne economisch, humanitair maar bovenal ook militair te helpen. Om een betere wereld te creëren, dienen we ongelukkigerwijze meer wapens richting Oekraïne te sturen en onze westerse defensies uit te breiden. De zinloze moordpartijen van de autocraten dienen gestopt te worden.

Piet Post, Arnhem

Frisse duik

Daniel Rosenthals foto van een frisse duik op de eerste dag van het jaar (in dit geval bij Wassenaar), laat zien dat een verslag van deze traditie goed kan zonder een zee aan oranje mutsen.

Veel natuurleuker, om met Kees van Kooten te spreken.

Eddy Koning, Amsterdam

Staafdiagram

Wel even flink schrikken, het staafdiagram: het risico op ernstig letsel op de fiets is hoger dan op de motor. Gelukkig zag ik daarna dat het een telling was per miljard reizigerskilometers. Die haal je op de motor toch wat sneller dan op de fiets.

Gerrie Huiberts, Egmond aan Zee

Necrologie

In de necrologie van Benedictus XVI wordt vermeld dat hij in zijn laatste jaren naar Don Camillo en Peppone keek. Daaraan werd toegevoegd: ‘Een soort De dikke en de dunne.’ Dit doet geen recht aan de goede smaak van de paus emeritus en aan de Don Camillo-films. Deze films, uit de tijd van de Koude Oorlog, gingen over de verwikkelingen tussen een (inderdaad) ranke Italiaanse pastoor (vertolkt door de komiek Fernandel) en een gezette communistische burgemeester. Hoe groot de tegenstellingen tussen deze figuren van nature mochten zijn, ze kwamen altijd tot een vergelijk.

Met de belangstelling voor de Don Camillo-films bevindt de paus zich in het goede gezelschap van oud SP-voorman Jan Marijnissen, die jaren terug in Zomergasten een fragment van Don Camillo en Peppone had uitgekozen. Aardig ook om te zien hoe Jan Marijnissen daar toen van genoot.

Ed van der Ouderaa, Amsterdam

Kluizen

In het Volkskrant Magazine pleit Julien Althuisius voor pakketkluizen. ‘Opdat we verlost zijn van die hardrijdende pakketbezorgers – en zij van ons.’ Welnu, Julien, die kluizen zijn er al heel lang: we noemen ze winkels.

Johan Schipper, Coevorden

Scheiding

‘Goede harmonie’ is kletskoek. Slechte harmonie ook. Harmonie (Grieks) an sich gaat over de juiste verhouding, over het in overeenstemming komen van delen tot een goed geheel.

Mariska Jansen, Harlingen