Opinie: Glazen plafond? Ambitieuze vrouwen worden al veel eerder gedwarsboomd

Bijeenkomst van topvrouwen in de Ridderzaal met onder meer oud-politicus Neelie Kroes. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De ‘Great Breakup’, zo omschrijft adviesbureau McKinsey in zijn recente rapport Women in the workplace 2022 de huidige arbeidsmarktsituatie waarin meer vrouwen dan tot nu toe bedrijven verlaten en van baan wisselen. De pijplijn lekt harder dan ooit, is de conclusie. Voor elke vrouw die wordt gepromoveerd naar het volgende hiërarchische niveau, zijn er twee die het bedrijf verlaten.

Over de auteur Marlies Brenters is organisatiepsycholoog en auteur van De FemDeal, hoe organisaties moeten veranderen om vrouwen aan de top te krijgen.

Onderin de piramide stromen ongeveer evenveel mannen als vrouwen in, maar aan de top is er slechts één vrouw ten opzichte van elke drie mannen. Het grootste obstakel voor vrouwen is niet het glazen plafond, de stap van net onder de top naar de top, maar de eerste stap van professional naar leidinggevende. Op dat niveau is de uitval van vrouwen al jaren het grootst. Voor elke 100 mannen die een promotie krijgen, zijn dat 87 vrouwen. De achterstand die vrouwen dan al oplopen valt niet meer in te halen.

Microagressie

De reden dat vrouwen afhaken is de tegenwind waarmee ze te maken krijgen als ze hogerop willen komen. Die doet zich voor in de vorm van ontoereikende arbeidsvoorwaarden om werk en privé goed te combineren en uit zich in microagressie, dat wil zeggen in niet serieus genomen worden en geen ruimte krijgen om je mening te ventileren. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke leiders twee keer vaker dan mannen worden aangezien voor een junior, wat aantoont dat het ‘think manager, think male’-idee nog steeds diep is verankerd in ons brein.

De tegenwind doet zich ook voor in onderschat worden en je harder moeten bewijzen als vrouw, omdat de expertise van mannen eerder op waarde wordt geschat. En manifesteert zich in de andere wijze waarop vrouwen beoordeeld, waardoor ze minder snel promotie maken dan mannen. Een vrouw die zich doelgericht en daadkrachtig opstelt is al snel een drammer en een streber, terwijl een man met dezelfde houding als krachtig en standvastig geldt. Hetzelfde gedrag wordt bij mannen positief, en bij vrouwen negatief gelabeld.

Hybride werken

Tijd voor actie, zo waarschuwt McKinsey, want anders verliezen bedrijven niet alleen de vrouwen die nu in leidinggevende posities zitten maar een hele generatie aan toekomstige vrouwelijke leiders. Want vooral jongere vrouwen eisen van hun werkgever dat ze promotie kunnen maken en hybride kunnen werken, en verlangen commitment van de top aan diversiteit.

‘Lean in’ was lang het advies aan vrouwen, wat kort gezegd inhoudt dat vrouwen zich moeten aanpassen aan de organisatie die ze aantreffen als ze hogerop willen komen. Vrouwen zouden hun zorgtaken meer moeten uitbesteden, zodat ze net als mannen hun energie vooral op hun werk kunnen richten, en zich moeten spiegelen aan het gedrag van mannen onder het motto nice girls don’t get the corner office.

Gelijk speelveld

Maar de houdbaarheidsdatum van dit soort adviezen is voorbij. Vrouwen weigeren steeds meer om zich te voegen naar de status quo, maar verlangen dat bedrijven zorgen voor de randvoorwaarden waaronder ze optimaal kunnen werken. En ze eisen dat het speelveld voor mannen en vrouwen om carrière te maken gelijk wordt. Wanneer bedrijven daarin niet kunnen voorzien, dan stappen ze op en kiezen ze voor een baan waarin die voorwaarden wel zijn vervuld.

Het gangbare idee was altijd dat vrouwen de top niet bereiken omdat ze niet ambitieus zijn. En afhaken omdat ze voor hun kinderen willen zorgen. Dat is niet waar. De verwachtingen van vrouwen aan het begin van hun loopbaan, zo blijkt uit onderzoek van de Harvard Business School, is dat hun carrières gelijke tred zullen houden met die van mannen. Wanneer ze er tot hun teleurstelling er achter komen dat dit niet zo uitpakt, laten ze zich niet langer wijsmaken dat dit aan hen ligt maar besluiten ze hun ambities elders te realiseren.

Kortom, vrouwen stromen niet uit omdat ze ambitieus zijn maar omdat ze geen genoegen meer nemen met een werkomgeving waar hun ambitie wordt gedwarsboomd.