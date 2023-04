Opinie: Gevaren van kunstmatige intelligentie vragen niet om een ontwikkelpauze, maar om regulering

Internationale reacties:

Diverse buitenlandse commentatoren vragen zich af of de technologische vooruitgang van kunstmatige intelligentie moet worden gestopt. Zo typeert commentator Assia Neumann Dayan in de Italiaanse krant La Stampa de oproep van Elon Musk en anderen als ‘ongeloofwaardig en onrealistisch’.

‘De knapste koppen van onze generatie zijn plotseling uit hun slaap ontwaakt, waarschijnlijk nadat ook zij waren gefopt door de foto van de paus in een hippe witte pufferjas (die viraal ging op sociale media) en vragen zich nu eindelijk af: als iemand zo briljant als ik hierin trapt, moet ik me dan zorgen maken? Het punt is: is er echt een manier om deze vooruitgang te stoppen? Is het realistisch deze industriële ontwikkeling een halt toe te roepen? ... ‘Hadden we daar niet eerder aan moeten denken? Eerder terughoudendheid moeten betrachten? Je kunt niet de atoombom uitvinden en dan zeggen: ‘Oeps, sorry’, als je deze hebt laten afgaan.’

‘De enige bedreiging voor het menselijk bestaan is de mens, niet de technologie’, schrijft wetenschapper Saša Prešern in een opiniestuk voor de Sloveense krant Delo: ‘Wanneer gaan politici beseffen dat ze met behulp van kunstmatige intelligentie oorlogen kunnen stoppen of voorkomen, iets waartoe de mens kennelijk niet in staat is? ... ‘Politici luisteren niet naar elkaar. Hun fouten en provocaties beïnvloeden de hele wereld. Ze weten niet hoe nuttig kunstmatige intelligentie, data en rede voor hen zouden kunnen zijn. Hoewel we elkaar nog niet zo lang kennen, denk ik dat mijn vriend ChatGPT redelijker is dan heel wat fanatieke politici.’

‘Gezien de economische, juridische en geopolitieke uitdagingen is het duidelijk dat we nu geen pauze, maar juist een versnelling nodig hebben’, meent ook souschef Digital Marie-Catherine Beuth in de Franse krant l’Opinion. ‘Niet zozeer wat betreft technologische ontwikkeling – ook al zijn bedrijven nu eenmaal efficiënter met de rug tegen de muur dan wanneer ze veel planningstijd hebben – maar wat betreft de inrichting van de sector. Ja, de mogelijkheden van generatieve AI zijn onbekend terrein. Maar in plaats van de pioniers van dit nieuwe Wilde Westen in de weg te staan, is het raadzamer de concurrenten zichzelf te laten organiseren en, voor de toezichthouder, om de grenzen van het gebruik ervan te beperken. Als het om kunstmatige intelligentie gaat, kunnen we het ons niet veroorloven onze kalmte te verliezen.’

Techcriticus Evgeny Morozov, oprichter van platform The Syllabus, noemt de oproep van Musk en anderen ‘een lovenswaardig doel’, maar, zo schrijft hij in een opiniestuk voor de Britse krant The Guardian. ‘Er is een nog betere manier om de voorgestelde zes maanden pauze te besteden. Namelijk door het afgezaagde label ‘kunstmatige intelligentie’ uit het publieke debat te halen. De term behoort op dezelfde mestvaalt van de geschiedenis als waarop het ‘IJzeren Gordijn’, de ‘Dominotheorie’ en het ‘Spoetnikmoment’ horen. AI heeft het einde van de Koude Oorlog overleefd vanwege zijn aantrekkingskracht op sciencefictionliefhebbers en op tech-investeerders. Inmiddels kunnen we het ons veroorloven hun gevoelens te kwetsen, want wat we ‘kunstmatige intelligentie’ noemen is noch kunstmatig noch intelligent’ (..) ‘Ook ieders favoriet, ChatGPT, put zijn kracht uit het werk van echte mensen: artiesten, muzikanten, programmeurs en schrijvers’.