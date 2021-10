Opinie: George Bush haalt geld op voor een Republikeinse Trump-criticus. Een opmerkelijke en veelzeggende stap

De Republikeinse afgevaardigde Liz Cheney in het Capitool in Washington. Beeld Getty

Verkiezingen winnen is een buitengewoon dure aangelegenheid. Vooral in de Amerikaanse politiek bepaalt het vermogen om de campagnekas te spekken grotendeels de winnaars en verliezers. Advertenties kunnen honderdduizenden, zo niet miljoenen dollars kosten. Het adagium ‘cash is king’ geldt dan ook zeker voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en steun van Amerikaanse prominenten kunnen daarbij helpen.

Gezien de onrust van de regering-Trump waren veel gematigde Republikeinen dusdanig wanhopig dat zij van voormalig president George W. Bush meer tegenwicht verlangden in het publieke debat en dat hij actief campagne zou voeren voor Republikeinse kandidaten die tegen Trump waren. Bush jr. hield zich echter aan de traditie waarin voormalige presidenten grotendeels buiten de politieke arena blijven. Veel voormalige presidenten besteden hun tijd aan het verzorgen van hun presidentiële bibliotheken en bijbehorende stichtingen. Slechts sporadisch zullen ze aanbevelingen doen wanneer de verkiezingsdag nadert.

Deze week zette George W. Bush echter een nieuwe standaard.

Inzamelactie

Op 18 oktober organiseert Bush een inzamelingsactie voor de Republikeinse vertegenwoordiger van het Huis van Afgevaardigden Liz Cheney uit Wyoming. Wat bekend is over Bushs inzamelingsactie is dat deze in Dallas zal plaatsvinden en zal worden georganiseerd door de voormalige Bush-adviseur Karl Rove en de Texaanse oud-Senator Kay Bailey Hutchison. Hutchison diende als Amerikaanse ambassadeur bij de Navo tijdens de regering-Trump.

Met slechts drie stemmen op het kiescollege was de staatspolitiek van Wyoming bepaald niet op de nationale radar van de politiek. Als dochter van voormalig vice-president Dick Cheney is Liz Cheney een scherpe en uitgesproken criticus van ex-president Trump. Haar tartende stem om Trump af te zetten na de aanval van 6 januari op het Capitool kostte haar een machtige partijleiderschapspositie binnen de Republikeinse partij. Ze werd buitenspel gezet door de Republikeinse leiding van het Huis van Afgevaardigden, omdat ze in de ogen van laatstgenoemde het land boven de partij had gesteld. Als gevolg daarvan is ze in een politieke race beland die nu al tot de meest bekeken van het land hoort.

Cheney heeft al meer dan 3,4 miljoen dollar opgehaald voor de komende verkiezingen van 2022. Ze heeft dat allemaal nodig en nog veel meer: ​​in 2020 gaf ze zelfs 3,8 miljoen dollar uit.

Deze stap van voormalig president Bush om publiekelijk zijn steun te betuigen aan Cheney is om vele redenen opmerkelijk en veelzeggend.

Ten eerste is Cheney verwikkeld in een bittere verkiezingsstrijd. Daarnaast is het ongehoord dat voormalige presidenten van dezelfde partij verschillende kandidaten steunen tijdens een voorverkiezing. Een verontwaardigde Trump zweert wraak op Cheney wegens haar stem voor zijn afzetting en steunt daarom Cheney’s uitdager, de Republikeinse Harriet Hageman.

Trump deed een soortgelijke stap in Alaska: om zijn tegenstander senator Lisa Murkowski dwars te zitten, steunt hij haar uitdager, Kelly Tshibaka. Maar de resultaten zijn achtergebleven bij Trump’s verwachtingen: Murkowski staat ver aan kop in de peilingen en bij de fondsenwerving.

Verschuiving

Alle ogen zijn daarom nu op Wyoming gericht, om te zien of daar hetzelfde patroon zich ontvouwt; deze week zal Hageman haar eerste officiële fondsenwervingsrapporten indienen. Als Hageman ondermaats presteert, duidt dit op een verschuiving: het betekent dat de nationale invloed van Trump definitief afneemt. Dit zal anti-Trump-politici een impuls geven.

Ten tweede is de timing van Bushs publiekelijke steun cruciaal. Binnen de Republikeinse Partij eist Bush ruimte terug van Trump op een sleutelmoment: alle congrescampagnes worden nu voorbereid met het oog op de presidentsverkiezingen van november 2022. Hoewel een jaar lang lijkt, zullen de meeste campagnes tegen de lente in volle gang zijn. Door zo vroeg steun uit te roepen voor een kandidaat tijdens de voorverkiezingen wordt een sterke boodschap aan andere Republikeinen gestuurd: als je Trump uitdaagt, is er een weg vooruit met spraakmakende steun en dus een manier om te winnen.

Deze zet van Bush laat zien dat er weer een plaats binnen de Republikeinse partij is voor de ‘anti-Trump Republikein’. Op de lange termijn zou deze stap wel eens kunnen betekenen dat de houdgreep van Trump op de partij zou kunnen verslappen, net op tijd voor het volgende campagneseizoen.

Jennifer Smits-Kilgus werkte als topambtenaar in de regering-Bush en voerde campagne voor het team Biden-Harris.