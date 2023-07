Opinie: Genderkritisch lezen biedt jongeren een actuele toegang tot Couperus’ werk

Couperus en zijn hond Brinio in de tuin van antiquair Van Leeuwen (1923) Beeld Collectie Literatuurmuseum

In het artikel ‘Je doet het werk van Couperus geen recht door er, bijvoorbeeld, een non-binair mensbeeld in te zien’ ageert Rémon van Gemeren tegen het ‘actualiseren van literatuur.’ Trouw blijven aan ‘echte’ literatuur is zijn boodschap, want ‘die is zoveel rijker en subtieler dan het actuele aspect dat er dikwijls met de haren bij gesleept is.’

Van Gemeren doet alsof het (gender)kritisch lezen van romans van Couperus vergezocht en niet-inhoudelijk is. Alsof een dergelijke lezing afbreuk doet aan de ‘echte’ boodschap van de werken. Zijn eigen overtuigingen over ‘echte’ literatuur en de ‘echte’ interpretatie van Couperus’ werk, bewijzen de literatuur helaas geen goede dienst.

Sarah Bowdy is docent Nederlands aan het christelijk lyceum Zandvliet in Den Haag en opgeleid als letterkundige.

Van Gemerens betoog bevat één voorbeeld van het ‘actuele aspect’ van literatuur. ‘Non-binair avant la lettre?’ is de nieuwste Couperus-tentoonstelling in het gelijknamige museum. Volgens Van Gemeren worden hierin zowel Couperus als zijn werk als non-binair gepresenteerd zonder kritische analyse om deze claim te onderbouwen. Hoewel de kwaliteit van de analyse niet valt te controleren, vervalt Van Gemeren hier in een veelvoorkomende misvatting. Hij betoogt dat Couperus niet non-binair kán zijn, want zijn romans De bergen van licht en Herakles sluiten dit uit.

Couperus’ personages zijn echter geen spreekbuis van de auteur Couperus. Tijdens de Kinderboekenweek – waarbij Pim Lammers, die het Kinderboekenweekgedicht zou schrijven, doodsbedreigingen ontving vanwege de lezing van zijn boek Trainer als ‘pedofiliepropaganda’ – werd duidelijk dat zo’n redenering naast weinig inhoudelijk eveneens gevaarlijk kan zijn.

Dan verwoordt Van Gemeren waar het hem echt om te doen is: ‘Het actualiseren van literatuur is in de mode, zelfs op de universiteit. Literatuur lijkt eerder een aanleiding om het te hebben over een persoonlijke of groepsidentiteit. Wat zij werkelijk te zeggen heeft, is breder en genuanceerder, maar blijft vaak jammerlijk verborgen.’ Al dat gepraat over identiteit laat geen ruimte voor de echte (‘bredere en genuanceerdere’) betekenis, lees ik.

Pikorde

Wat is de door Van Gemeren aangehaalde ‘werkelijke boodschap’ van literatuur? Sterker nog, wat is ‘echte’ literatuur? Wie bepaalt dat? Als letterkundige en docent Nederlands ben ik ook in staat uit te leggen wanneer een boek tot literatuur met een hoofdletter L gerekend kan worden. Alleen is dat niet waar Van Gemeren op doelt. Hij impliceert dat literatuur pas werkelijk is, wanneer zij over universele kwesties of vragen gaat. Werken over een ‘persoonlijke of groepsidentiteit’ staan lager in zijn literaire pikorde. Toevallig zijn dat overwegend werken van vrouwelijke auteurs en niet-witte auteurs.

Een roman geschreven door een witte, mannelijke, heteroseksuele auteur zal nooit als ‘identiteitsroman’ in de markt gezet worden, laat staan bestempeld worden. Daarentegen moet een auteur als Simone Atangana Bekono (van Confrontaties) steeds de vraag beantwoorden in hoeverre de micro-agressies waarmee haar hoofdpersoon Salomé te maken krijgt, gebaseerd zijn op haar eigen ervaringen. Over een reductionistische lezing gesproken.

Mannelijk tekort

Genderkritische lezingen, die Van Gemeren tot ‘het actualiseren van literatuur’ zou rekenen, kunnen tot slot recht doen aan de rijke en subtiele boodschap van literatuur. Het boek Radeloze helden (2023) van emeritus hoogleraar genderstudies Maaike Meijer bewijst eens te meer dat een actuele lezing van literatuur zowel genuanceerd en grondig, als contextueel kan zijn. Zo laat zij zien dat Jan Wolkers in zijn oeuvre niet het ‘menselijk zijnstekort’ thematiseert, maar het ‘mannelijk zijnstekort’. Wolkers’ verhalen gaan niet over het menselijk (lees: universele) onvermogen om met verlies om te gaan. Wolkers maakt duidelijk dat het de mannen zijn die aan hun onvermogen ten onder gaan, aldus Meijer.

Om jongeren aan het lezen te krijgen, is de actualiteit een prachtige ingang om Couperus te lezen. Laten we met hen reflecteren op de brede en genuanceerde boodschap van bijvoorbeeld Langs lijnen der geleidelijkheid door ‘toxic masculinity’ naast het naturalisme te plaatsen. Hierover heeft Michelle van Dijk, docent Nederlands én Couperus-hertaler, prachtig lesmateriaal ontworpen. Couperus zou blij zijn met al deze nieuwe kritische lezers.