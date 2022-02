Opinie: Gemeenten moeten stoppen met Gazprom, dat Poetins oorlogskas spekt

Gasleiding in de binnenstad van Utrecht wordt vervangen. Beeld ANP / Chris Pennarts

Jaarlijks vloeien miljoenen euro’s publiek geld via Nederlandse gemeenten naar de Russische staat: in totaal 120 gemeenten nemen gas af van Gazprom. Nu de spanningen in Oost-Europa door de Russische inval een toppunt bereiken en de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, is het tijd dat politieke partijen zich hiertegen verzetten: #StopGazprom, wissel van gasleverancier.

Tien jaar geleden opende Gazprom Energy een kantoortje aan de Utopialaan in Den Bosch. U weet wel, dat bedrijf van de reclame voor aanvang van elke Champions League-wedstrijd. De Russische staat is grootaandeelhouder van het bedrijf dat bekend staat om de vele corruptieschandalen en het boren naar olie en gas op de Noordpool. Gazprom wordt strak gecontroleerd door Poetin en zijn bevriende oligarchen. Het heeft bij wet het monopolie op gasexport en draagt zo’n 5 procent bij aan het Russische bruto binnenlands product. Geld waarmee Poetin het leger financiert dat nu Oekraïne is binnengevallen.

Het belangrijkste doel van Gazprom in Nederland: de Nederlandse markt veroveren.

En dat is gelukt. 120 Nederlandse gemeenten hebben een contract bij Gazprom Energy, zo toonde Follow The Money eerder aan. Van Den Haag tot Utrecht, Krimpenerwaard tot Apeldoorn en Maastricht tot Schiermonnikoog. Ze zijn allemaal klant bij de Russische gasleverancier die bekendstaat om corruptie. Gazprom is daarmee marktleider in Nederland; de nummer twee, Eneco Zakelijk, heeft slechts 47 gemeenten als klant.

Prijzenoorlog

De tactiek van Gazprom was simpel: een prijzenoorlog aanzwengelen. Door systematisch onder de prijs van concurrenten te zitten, wist Gazprom zelfs de gemeente Utrecht (waar GroenLinks de grootste partij is) als klant bij te schrijven. Aangezien overheden nog steeds voornamelijk inkopen op de laagste prijs, waren duurzame, Nederlandse alternatieven, zoals Greenchoice en Pure Energie, kansloos. Gas van Nederlandse leveranciers werd zo gepasseerd ten gunste van de Russische concurrent.

En de invloed van Gazprom reikt verder. Ook meer dan de helft van de waterschappen is klant bij Gazprom Energy. De missie van de waterschappen luidt: ‘Voor een veilig, duurzaam en schoon Nederland.’ Bij de keuze voor Gazprom als energieleverancier is deze missie echter klakkeloos aan de kant geschoven.

Kortom: Rusland is doorgedrongen tot in de haarvaten van de Nederlandse energiemarkt. Stapels overheidsplannen en mooie woorden over duurzaamheid en corruptiebestrijding ten spijt, stromen er jaarlijks miljoenen fossiele euro’s naar de Russische (oorlogs)kas. Elk afgesloten contract door Gazprom Energy duwt ons dieper in de handen van Poetin.

Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen roepen we daarom alle politieke partijen in deze 120 gemeenten op om de geldstroom naar Gazprom te stoppen en van gasleverancier te wisselen. Teken de petitie op www.stopgazprom.nl.

Michel Scholte, oprichter True Price

Werner Schouten, voorzitter 2100

Marjan Minnesma, directeur Urgenda

Hajar Yagkoubi, voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten & Veiligheid

Mert Kumru, voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten & Veiligheid