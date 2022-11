Opinie: Gelijkheid is dus: doen als de mannen. Arme moeders, arme kinderen

Medewerkers van de kinderopvang hebben het werk neergelegd. De actievoerders vinden dat er met de werkgevers geen goede afspraken zijn over vermindering van de werkdruk, Nieuwegein. Beeld ANP / ANP

Volgens minister Robbert Dijkgraaf van OCW is het aantal Nederlandse vrouwen dat in deeltijd werkt – driekwart – een probleem, niet alleen voor ‘onze’ economie, maar ook voor de vrouwen zelf die op deze manier niet gelijk worden aan mannen.

We begrijpen dus dat gelijkheid niet is bedoeld als eerlijk delen, maar als vrouwen die het mannenmodel als norm nemen. Emancipatie staat dus gelijk aan buitenshuis werken. Daarbij wordt vergeten dat mannen volle banen hebben omdat ze meestal iemand naast zich hebben, die zorgt voor het thuisfront. Iemand met een halve baan, bijvoorbeeld.

Inhuren zorg

Twee ouders met fulltime banen, betekent dat er mensen moeten worden ingehuurd om een flink deel van huishouden en kinderzorg over te nemen. Dat zijn dus ook vrouwen, die voor een schamel loon – waarmee ze nauwelijks zichzelf kunnen bedruipen, laat staan zelf iemand kunnen inhuren voor hun huishouden – maken dat twee werkende ouders in het weekeinde nog tijd over hebben voor hun kinderen.

Over de auteur Anja Meulenbelt is feminist, politicus, actief in Team Single SuperMom en auteur van Alle moeders werken al.

Aan de meer dan een half miljoen alleenstaande moeders wordt ook al niet gedacht, die nog veel meer klem zitten tussen geld moeten verdienen en er voor hun kinderen zijn. Het is geen wonder dat een groot deel van hen leeft op of onder de armoedegrens. Op dit moment werken vrouwen en mannen ongeveer evenveel uur per week, wanneer we betaald en onbetaald werk bij elkaar optellen.

Harder werken

Maar dat is kennelijk niet voldoende, vrouwen moeten onder druk worden gezet harder te gaan werken, terwijl de druk om zorg te verlenen – zie de mantelzorg, zie de verschraling van hulp voor ouderen, juist voor vrouwen – ook hoger is geworden. Bijna gratis kinderopvang zal dat niet gaan oplossen, aangezien er nu al wachtlijsten zijn, soms van twee jaar, die nog langer worden als rijkere ouders hun kinderen straks ook gratis kunnen onderbrengen.

Het idee dat alles wordt opgelost als vrouwen maar meer buitenshuis gaan werken is een volstrekte illusie. 80 procent van de Nederlandse bevolking, mannen zowel als vrouwen, vindt het terecht dat kinderen maar een paar dagen per week naar de opvang gaan. Waar heb je anders kinderen voor, als je nauwelijks tijd kunt maken om zelf met ze door te brengen? Werkelijke gelijkheid krijg je alleen door eerlijk delen van zowel zorg als betaald werk, dus wanneer mannen zich ook aanpassen aan vrouwen, en niet alleen andersom.

Menswaardig inkomen

Wanneer mannen ook de consequenties onder ogen zien als ze vader worden – en dat is meer dan betalen. Het zou helpen als we mensen die in de zorg werken, voor driekwart vrouwen, beter betalen en betere arbeidsomstandigheden bieden. Ook goed voor de zorg voor ouderen. Alleenstaande ouders horen niet letterlijk in de kou te zitten omdat ze van een halve baan of uitkering niet kunnen rondkomen. Zij en hun kinderen hebben recht op een menswaardig inkomen.

Het zou helpen als er meer erkenning en waardering komt voor de maatschappelijke bijdrage die mensen leveren die kinderen grootbrengen, in plaats van kinderen te zien als een hindernis voor emancipatie. Het gaat niet alleen om regelen hoe die zo effectief mogelijk opgeborgen kunnen worden, terwijl hun ouders uit werken gaan. Die kinderen zijn niet minder onze toekomst dan onze economie. Ze verdienen beter. Het zou helpen als we streven naar een samenleving waarin zorg en welzijn belangrijker zijn dan winst. Als we dat als doel nemen gaat het met de emancipatie ook beter. En met de kinderen.