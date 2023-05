Opinie: Geen huldiging voor vrouwenteam maakt seizoen Ajax pas echt teleurstellend

De Ajax-vrouwen in de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

Het tegenhouden van de geplande huldiging van het vrouwenteam op het Leidseplein door het Ajax-bestuur heeft bij veel mensen woede opgewekt. Onder andere voetballer Merel van Dongen en journalist Barbara Barend uitten op Twitter hun verbazing over deze beslissing.

Dat de voetbalclub de prestatie van hun vrouwenteam niet wil vieren omdat de mannen niet succesvol zijn, is niet alleen seksistisch, maar ook een uitdrukking van een dieper, meer verontrustend probleem: de sterke genderongelijkheid in de sport en maatschappij, waar het succes van vrouwen alleen lijkt te mogen bestaan in het licht van dat van mannen.

Jasmin Seijbel is antropoloog en historicus en onderzoekt voetbalfandom. Ze werkt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Siri Driessen is cultuurwetenschapper en amateurvoetballer. Ze werkt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit voor Humanistiek. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Stem verheffen

Dankzij de inspanningen van vrouwen die hun stem verheffen voor meer gelijkheid in het voetbal groeit de belangstelling en erkenning van vrouwenvoetbal wereldwijd gestaag. In Nederland is vrouwen- en meisjesvoetbal een van de meest gespeelde teamsporten. De KNVB telt ruim 162 duizend vrouwelijke leden. Het niet huldigen van het Ajax-vrouwenteam op het Leidseplein is in het licht van deze ontwikkelingen een stap achteruit. Het suggereert dat de bijdragen en prestaties van vrouwen er binnen sport niet toe doen.

Hierdoor worden ongelijkheden die bestaan tussen de erkenning en viering van de prestaties van mannen en vrouwen in het voetbal nogmaals bevestigd. Waar de gemeente Amsterdam graag een huldiging had georganiseerd, gooit het Ajax-bestuur roet in het eten.

Het is niet alleen het Ajax-vrouwenteam dat onder deze beslissing lijdt. Het is de gehele gemeenschap van voetbalvrouwen, jonge voetbalmeiden en fans van de sport die opnieuw geconfronteerd wordt met negatieve beeldvorming en ongelijkheid in het voetbal.

Geen argument

Het argument dat een huldiging van de Ajax-vrouwen ‘tegen het momentum is’ houdt geen stand. Het erkennen en vieren van de successen van vrouwenteams is juist een belangrijk onderdeel van het creëren van momentum om de sport naar een hoger niveau te brengen.

Het helpt bij het bestrijden van vooroordelen en stereotypen die nog steeds in verband worden gebracht met de vrouwensport. Het helpt bij het inspireren van toekomstige generaties voetballers.

Het Ajax-bestuur verwacht weinig supporters bij de huldiging. Dit zou volgens hen slecht zijn voor de beeldvorming. Ajax laat hiermee weinig vertrouwen zien in het vrouwenvoetbal en zijn fans. Blijkbaar moeten vrouwenteams eerst evenveel mensen op de been brengen als de mannenteams om ’positieve’ beeldvorming te genereren. Deze gedachte is niet alleen vreemd (waarom zou een klein feest niet aantrekkelijk in beeld te brengen zijn?), maar er wordt ook nergens uitgelegd waarop deze inschatting gebaseerd is.

Afgelopen maart bezochten 34 duizend supporters de wedstrijd tussen de vrouwenteams van Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff Arena. Ajax laat deze supporters nu in de steek.

Knappe prestatie

Op de website van de AFCA supportersvereniging kun je lezen dat Ajax dit jaar geen prijzen heeft gewonnen en dat een publieke huldiging op het Leidseplein alleen voorbehouden is aan Ajax 1, het mannenteam. Beide statements zijn niet waar. De Ajax-vrouwen zijn landskampioen en die knappe prestatie verdient een publieke viering, ongeacht hun gender.

Het niet huldigen van het vrouwenteam van Ajax is een gemiste kans om een belangrijke boodschap over te brengen: dat vrouwen en mannen recht hebben op gelijke behandeling.

Sport vormt een belangrijk onderdeel van de samenleving en heeft de mogelijkheid om sociale verandering te bevorderen, van het stimuleren van een veilige en inclusieve werkomgeving tot het vieren van prestaties van vrouwen. Door het vrouwenvoetbal op hetzelfde niveau te waarderen als dat van de mannen, kunnen we bijdragen aan de bredere strijd voor gendergelijkheid, zowel binnen als buiten de sportwereld.