Opinie: Geef starters met studieschuld een ‘belofte-maakt-schuld’-compensatie

Een bouwproject voor mensen met een bescheiden inkomen. Beeld Arie Kievit / VK

Het waren geweldige jaren voor vastgoedbeleggers en huizenbezitters: bestaande koopwoningen waren in januari 2022 ruim 90 procent duurder dan in juni 2013. Voor starters is er helaas minder reden tot juichen. Zo berekende de Rabobank dat het benodigde inkomen om een starterswoning te kopen in diezelfde periode is gestegen van 40 duizend naar 71 duizend euro per jaar, terwijl brutolonen met zo’n 20 procent toenamen. Daar komt nog eens bij dat de historisch hoge renteverhogingen van de Europese Centrale Bank van het afgelopen jaar hand in hand gaan met stijgende hypotheekrentes, waardoor de betaalbaarheid van koophuizen nóg verder afneemt.

Over de auteurs Barend Spanjers is promovendus Econometrie aan het Tinbergen Instituut en de Vrije Universiteit Amsterdam. Daan van Straten is jurist bij Overamstel Uitgevers.

Een lichte daling van de huizenprijzen is weliswaar ingezet, maar een gezond evenwicht op de huizenmarkt lijkt nog ver weg. Tot overmaat van ramp hebben starters zich de afgelopen jaren noodgedwongen in de nesten gewerkt met enorme studieschulden. Begin 2022 bedroeg de totale studieschuld bijna 25,7 miljard euro, tegenover 10,2 miljard euro tien jaar eerder. In het verleden werd een openstaande schuld niet meegenomen bij latere hypotheekaanvragen. Dat zou ook gelden voor de nieuwe generatie ‘leenstudenten’, beloofde toenmalig minister van Onderwijs Jet Bussemakers toen het leenstelsel in 2015 werd ingevoerd.

Belofte maakt schuld? In dit geval een dikke studieschuld. Studenten zijn onbezorgd gaan lenen in de veronderstelling dat een schuld hen niet zou belemmeren bij de aankoop van een eerste huis. Niets bleek minder waar: inmiddels is duidelijk dat een niet afgeloste studielening wel degelijk invloed heeft op de kredietwaardigheid van starters. Het leidde tot grote publieke verontwaardiging en vurige Kamerdebatten. Toch bleef een adequaat antwoord uit Den Haag uit.

Gebroken belofte

Een maatregel die starters zou helpen én een eerlijke compensatie biedt voor de gebroken belofte uit 2015 is een zogeheten ‘belofte-maakt-schuld’-compensatie. Het idee erachter is niet nieuw: een vergelijkbare regeling werd ingevoerd in 1988. Om het gat in de begroting te financieren gaf minister Wim Deetman van Onderwijs en Wetenschappen kortingen tot 37,5 procent bij voortijdige aflossing van een studieschuld. Destijds gold een terugbetalingstermijn van 15 jaar. Sinds 2018 is 35 jaar de norm, waardoor nu zelfs nog hogere kortingen gegeven zouden kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vijftig procent of meer, afhankelijk van de resterende looptijd van de lening.

Een korting van ruim 50 procent lijkt in eerste instantie aanzienlijk. Maar vergeet niet dat we leven in tijden van torenhoge inflatie en dat de meeste aflossers geen of slechts 0,48 procent rente betalen. De combinatie van de langere looptijd van de leningen, de hoge inflatie en de lage rente maakt dat de waarde van studieleningen verdampt - en dat terwijl Nederland het geld goed kan gebruiken. Het kabinet is namelijk al maanden naarstig op zoek naar miljarden om het groeiende overheidstekort te dichten.

De voortijdige aflossingen kunnen dus goed worden gebruikt en ervoor zorgen dat de overheid (de tegenwoordig dure) rentedragende staatsleningen kan beperken tot een minimum. Bovendien blijkt uit Kamerstukken dat het kabinet uitgaat van een door het CPB geraamde aflosquote van 86,4 procent. Dat wil zeggen dat het kabinet verwacht dat 13,6 procent van de studieschuld sowieso al nooit zal worden afgelost.

Schuld mee laten financieren

Nu resteert de vraag: hoe gaat de ‘belofte-maakt-schuld’-compensatie in zijn werk? Sommigen zullen de lening in een keer (gebruikmakend van de korting) kunnen betalen middels spaargeld. Anderen krijgen, bijvoorbeeld, vijf jaar de tijd om te sparen of de openstaande schuld te verrekenen bij de aankoop van een huis. Dat laatste werkt als volgt. Bij het afsluiten van een hypotheek houdt de verstrekker doorgaans rekening met een studieschuld. Een hogere lening betekent een lager hypotheekbedrag. In de toekomst kunnen lener en verstrekker afspreken dat de lener meteen (een deel van) de studieschuld aflost door deze mee te laten financieren in de hypotheek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de hoge korting. De hypotheekverstrekker legt contractueel vast dat dit geld alleen wordt gebruikt om (een deel van) de studieschuld af te lossen. Daardoor daalt de studieschuld, terwijl de leencapaciteit in een klap wordt vergroot.

Kortom, een ‘belofte-maakt-schuld’-compensatie verlaagt de torenhoge drempel voor starters die met een studieschuld de woningmarkt willen betreden. Bovendien worden zo starters gecompenseerd die noodgedwongen zijn gaan lenen. Dat de overheid daarmee gelijk het huidige begrotingstekort kan terugbrengen, is natuurlijk mooi meegenomen.