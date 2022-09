Opinie: Geef ook aandacht aan de oudere die van ellende niet meer wil leven

Beeld Marcel van den Bergh

Het voorkomen van suïcide heeft al langer de aandacht, denk bijvoorbeeld in Nederland aan de oprichting en groei van 113 zelfmoordpreventie; daarnaast zijn er verschillende initiatieven geweest met het doel doodsgedachten bespreekbaar te maken om het aantal suïcides te verlagen.

Over de auteur Sisco van Veen is psychiater en onderzoeker bij Amsterdam UMC / 113 zelfmoordpreventie. Dit stuk is geschreven op persoonlijke titel.

Campagnes

Vaak richten campagnes zich op jongeren. Logisch: zelfdoding is een belangrijke doodsoorzaak bij jongeren en de vele maatschappelijke crises die momenteel spelen lijken jongeren onevenredig hard te raken. Maar: jongeren zijn niet de enige groep die onze aandacht verdienen. Als je kijkt naar de zelfdodingscijfers zie je dat een groot deel van de suïcides bij ouderen voorkomt. Jaarlijks plegen zo’n 1.800 mensen zelfmoord, waarbij mensen boven de 50 jaar zijn oververtegenwoordigd.

Problemen als isolement, rouw en ziekte spelen vaak een rol. Daarbij lijken zelfdodingspogingen van ouderen effectiever, waardoor ze dus relatief vaak overlijden. Kortom, als we serieus werk willen maken van onze maatschappelijke doelstelling het aantal zelfdodingen drastisch te verlagen, moeten we ook naar de ouderen kijken.

Opvallend is echter dat als we het in Nederland hebben over ouderen die dood willen, we dit geregeld beschouwen vanuit de context van het naderende levenseinde. Het gaat dan vaak over niet-reanimeerverklaringen, euthanasie of een ‘voltooid leven’. Dit is niet onredelijk, want denken áán en het accepteren ván het levenseinde, hoort bij het ouder worden.

Ongezond

Maar naast al die ouderen die op een gezonde manier bezig zijn met het naderende eind, zijn er ook ouderen met een meer ongezonde doodswens, wat we in de regel suïcidaliteit noemen. Bij deze groep is de doodswens impulsief en ambigu, al dan niet onder invloed van psychische klachten, lichamelijke ziekte of sociaalmaatschappelijke problemen.

Het is daarom belangrijk dat in het levenseindedebat ook aandacht komt voor suïcidale ouderen. Allereerst omdat we hiermee eenzame en radeloze zelfdodingen kunnen verminderen. Ongeacht de leeftijd blijft een zelfdoding in de regel een drama en kan het zeer traumatisch zijn voor de omgeving. De invloed reikt ver buiten de direct betrokkenen en het leidt dan ook vaak tot hoge maatschappelijke kosten.

Zelfbeschikking

Maar er is ook een andere reden waarom suïcidepreventie bij ouderen belangrijk is: het kan gezien worden als belangrijke voorwaarde voor meer zelfbeschikking over het levenseinde die een groot deel van de Nederlanders vurig wenst. Meer vrijheid om te sterven voor de één, betekent namelijk meer risico’s voor de ander.

Dus voordat we het überhaupt kunnen hebben over een voltooid-levenregeling of zelfs over een makkelijk verkrijgbaar zelfdodingsmiddel, moeten we beter zorgen voor onze ouderen met suïcidale gedachten. Oftewel: er is een breed en overkoepelend gesprek nodig over ouderen die dood willen.

Hiervoor zijn er een paar logische beginpunten. Ten eerste, is het belangrijk dat de verschillende groepen die zich inzetten voor mensen met een doodswens beter met elkaar gaan samenwerken. Voorvechters van een vrijwillig levenseinde moeten meer leren over psychiatrie, suïcidaliteit en suïcidepreventie. Hulpverleners die zich inzetten voor suïcidepreventie moeten zich verdiepen in het levenseindedebat.

Als dit gesprek eenmaal op gang is, moeten we kritisch kijken naar de taal die we gebruiken en de concepten die daarachter schuilen. Wat is een voltooid leven? Wat bedoelen we eigenlijk met ‘suïcidaliteit’? Waar houdt impulsiviteit op en begint weloverwogenheid?

Euthanasiewet

Ten tweede moeten we kijken naar de juridische ontwikkelingen die momenteel, twintig jaar na het ingaan van de euthanasiewet, spelen. Artsen worstelen met de steeds verruimende uitleg van de euthanasiewet. De Nederlandse staat wordt door de Coöperatie Laatste Wil gedaagd omdat ze de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding in strijd achten met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De initiatiefwet ‘voltooid leven’ is ingediend, maar lijkt ten dode opgeschreven na een negatief advies van de Raad van State. En structurele maatschappelijke investering in suïcidepreventie is nog niet geregeld bij wet. Op het oog allemaal losse ontwikkelingen, maar al deze wetten raken dezelfde groep mensen. Groot onderhoud lijkt daarom nodig.

Ten slotte hebben we meer feiten nodig om het aantal zelfdodingen bij ouderen te verminderen en om het maatschappelijke gesprek over ouderen die dood willen op een zinnige manier te voeren. Waarom kiezen ouderen voor zelfdoding? Waarom willen ze daar hulp bij? Wat zijn factoren die we kunnen beïnvloeden? Staan ouderen überhaupt open voor alternatieven voor de dood? Als we als Nederland een gidsland willen blijven op het gebied van het levenseinde, behoeven deze moeilijke vragen een gedegen antwoord.

Denk je aan zelfdoding? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.