Opinie: Geef kinderen een gezonde plek om te leren

Leerlingen van openbare basisschool Wereldwijs Kinderen in Landgraaf krijgen een gevarieerde lunch, verzorgd door de school. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Deze week gaan de kinderen in regio Midden Nederland weer naar school. Tijdens de vakantie hebben ze heerlijk buiten gespeeld en frisse lucht kunnen inademen. Vraag is of ze dat op school ook kunnen: klassen zijn al decennia lang vaak te vol, benauwd en hectisch. Daarbij is corona nog niet weg en kunnen nieuwe maatregelen opnieuw flink inwerken op het fysieke en mentale welzijn van kinderen.

Moreel vinden we waarschijnlijk allemaal dat kinderen recht hebben op een gezonde school, maar de praktijk is anders. Is daar niet wat aan te doen?

Over de auteur Ingrid de Moel is directeur bij Bouwstenen voor Sociaal, een landelijk netwerk van scholen, gemeenten en brancheorganisaties.

Geen wettelijke basis

Uit onderzoek van TeekensKarstens advocaten in juli 2022 blijkt dat er geen wettelijke basis is voor ouders om een gezonde school af te dwingen. Natuurlijk kunnen ouders de school of gemeente netjes vragen het schoolgebouw op orde te brengen, maar kinderen hebben geen enkele wettelijke basis die hun een gezonde omgeving garandeert. De enige mogelijkheid voor ouders is om de gemeente te vragen een school te sluiten als de ventilatie niet voldoet aan het Bouwbesluit.

Feitelijk levert dat geen oplossing voor het kind op. Daarbij gaat een gezonde leerplek, waar kinderen een groot deel van de dag zijn, over veel meer dan ventilatie. Denk bijvoorbeeld aan ruimte om lekker te bewegen of een plek om te concentreren. Kortom, er bestaat wel een leerplicht, maar geen recht die plicht te vervullen in een gezonde omgeving.

Geld

Wat er wel is, is een haakje – namelijk: geld. Volgens de wet moet de minister van Onderwijs voorzien in toereikende bekostiging voor een gemiddelde school en een redelijke behoefte, onder normale omstandigheden. Dat lijkt op het recht op alles wat nodig is, zeggen de onderzoekers van TeekensKarstens advocaten.

Uit een interdepartementaal beleidsonderzoek blijkt dat de bedragen die gemeenten en scholen voor onderwijshuisvesting ontvangen al jaren niet toereikend zijn. Zo is er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met klimaatinstallaties en de ruimte die ze opslokken, niet met de noodzaak voor kinderen om meer te bewegen, niet met de isolatiemaatregelen om energie te besparen, niet met klimaatmaatregelen en niet met de wens voor kleinere klassen. Allemaal dingen die we tegenwoordig heel ‘normaal’ of ‘wenselijk’ vinden.

Zouden we het daar eens met elkaar over kunnen hebben?