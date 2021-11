Opinie: Geef de culturele sector zeshonderd dagen vrije ruimte om te herijken

Koningin Maxima tijdens een bezoek aan het Nederlands Dans Theater in Den Haag. Beeld Brunopress

Elke vier jaar worden de cultuursubsidies verdeeld. Halverwege de huidige kunstenplanperiode rijst de vraag: moet de periode vanwege covid-19 verlengd worden met twee jaar? Of is er een betere strategie?

Covid-moe en hongerig naar productie, presentatie en prestatie – dat tekent het kunstenveld op dit moment. De draad is opgepakt, de stilstand voorbij. Terug naar normaal, met als motto: vul de tijd. Efficiënt en zelf-exploitatief. Het is alweer dringen in de etalage der kunsten. Gekke reflex eigenlijk.

Hadden we niet vastgesteld dat we het spelen vergeten waren? Dat we de vrije maakruimte hadden kapot-geprofessionaliseerd? Waar is de free space voor onderzoek en dialoog? Tijdens de pandemie ontstonden er tussenruimtes, momenten van bezinning en cultuurverandering. Of, zoals Corine van Emmerik in het blad Metropolis-M onlangs beschreef: ‘die kieren creëren actie, verandering en beweging van binnenuit’. Kortom, humus voor ontwikkeling. Waar is die ontwikkeling nu? De kieren zijn aan het sluiten. Eerst de productie, dan de moraal. We vergeten het spelen opnieuw.

Geen prestatieafspraken

Als we beweging willen verduurzamen, verleng dan niet de kunstenplanperiode, maar hef de komende twee jaren de prestatieafspraken op. Niet regelarm, maar regelloos. Twee jaar geen jaarrekeningen en bestuursverslagen. Geen gedoe met verantwoordingsformats die elkaar tegenspreken. Geen prestatiedruk en productiedwang. In plaats daarvan is er rust en ruimte voor onderzoek en experiment. Zeshonderd dagen om het stelsel te herijken, inclusief de tijd om pilots te draaien. Een momentum van ont-leren, inter-esse en solidariteit. De nieuwe generatie kunstenaars roept steeds vaker om verandering – in brieven, protestplatforms en solidariteitsavonden. Dat doen ze niet voor de lol. Dat is bittere noodzaak.

Twee jaar regelloos beleid. Stel je de horizon van mogelijkheden eens voor. Matige of half-actuele ideeën worden geschrapt, er is tijd en er zijn middelen om te experimenteren met nieuwe verhalen, vormen en publieksgroepen. Er kan actiever worden gezocht naar een duurzame en diverse mix van partnerships en financiering. Presentatieplekken kunnen vrijer programmeren en cureren op maat – alle exploitatiebegrotingen zijn immers op voorhand gezond verklaard.

Afstuderende kunstenaars hoeven niet in de file te staan. Ze kunnen direct aan de slag in een veld dat zich kenmerkt door een hoge coöperatiedynamiek en lage drempels. Beleidsmakers, juristen en accountants kunnen ondertussen werken aan een nieuw bestel – vanzelfsprekend in co-creatie met kunstenaars en instellingen. Gezamenlijk wordt er nagedacht over relevantie, structuur en verantwoording. Op 1 januari 2024 begint dan idealiter een nieuw spel; het spelen kan beginnen.

Bezinning

Romantisch? Nee hoor, de bezinning en experimenten tijdens de lockdown laten zien dat het werkt. Zijn er al ideeën? Ja hoor: verplaats de C van OC&W naar VWS. Kunst maken en ervaren is bewezen gezond, dus essentieel. Geef haar beleidsruimte en ontlast haar van exploitatie. Gevolg: de tijd wordt creatief gebruikt, in weerwil van de afgelopen twee decennia. Er wordt samengewerkt vanuit vertrouwen - dát is pas een paradigmashift.

De covid-kier kan een natuurlijke breuk in de geschiedenis betekenen. Laten we die kier nu verder openduwen en ademruimte scheppen voor de kunsten. Want zij zijn als zuurstof – we missen het pas als we er gebrek aan hebben.

Caspar Nieuwenhuis is directeur theater aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.