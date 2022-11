Opinie: Geavanceerde producten van ASML mogen niet misbruikt worden voor China’s controlestaat

Het ASML Experience Centre in Veldhoven. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

ASML is het meest waardevolle technologiebedrijf in Europa, maar de laatste tijd bevindt het zich in een spagaat tussen commerciële winst en inzet voor mensenrechten. ASML maakt de complexe machines die nodig zijn om geavanceerde microchips te bouwen en verkoopt veel van deze machines aan China, waar ze worden gebruikt om microchips te maken voor – onder andere – wapens die door het Chinese leger worden gebruikt en bewakingssystemen die door de Chinese staat worden gebruikt.

Over de auteurs Martijn Rasser is directeur van het Technology and National Security Program bij de denktank Center for a New American Security. Jason Matheny is president en ceo van de RAND Corporation, een non-profit onderzoeksorganisatie.

De afgelopen maanden hebben de Verenigde Staten hun exportcontroles opgevoerd om de toegang van China tot geavanceerde microchips te beperken. Nadat de laatste ronde van Amerikaanse controles begin oktober van kracht werd, werd veel aandacht besteed aan de vraag hoe deze de ontwikkeling van China’s militaire technologieën, met name van kernwapens en hypersonische raketten, kunnen beperken. Minder aandacht is besteed aan een andere belangrijke reden voor de controles: het beperken van China’s uitgebreide en systematische schendingen van de mensenrechten.

Afluisterapparatuur

China’s controlestaat is steeds meer hightech. Supercomputers in China worden aangedreven door geavanceerde chips die de machines van ASML helpen bouwen, en draaien AI-programma’s om de gegevens te analyseren die worden gegenereerd door alomtegenwoordige camera’s, sensoren en elektronische afluisterapparatuur. Beijing gebruikt deze technologieën om zijn 1,4 miljard burgers totalitair te controleren – met name in Xinjiang, waar de Oeigoerse minderheid meedogenloos wordt onderdrukt en massaal in gevangenkampen wordt vastgehouden.

Hoewel sommigen hebben betoogd dat wij ons niet moeten bezighouden met wat er binnen China gebeurt, blijft de dreiging van surveillance niet beperkt tot de grenzen van China. Beijing exporteert zijn bewakingstechnologieën en zijn expertise, normen en wettelijke kaders naar landen overal ter wereld. Een dergelijke doelbewuste inspanning van het leiderschap van de Chinese Communistische Partij is bedoeld om de democratische beginselen in de hele wereld uit te hollen en te ondermijnen. Dergelijke acties ondermijnen de kernbelangen van Nederland, de Europese Unie en haar bondgenoten en partners.

Wereldeconomie

Sommigen – waaronder Peter Wennink, ceo van ASML – hebben bezwaar gemaakt tegen de Amerikaanse exportcontrole om redenen van economisch concurrentievermogen. Waarom moet een handjevol bedrijven worden belast met beperkingen aan wat zij mogen verkopen? ASML en voormalig moederbedrijf ASMI produceren leidende technologieën in een sector die van fundamenteel belang is voor de wereldeconomie.

De Nederlanders zijn terecht trots op deze bedrijven en de bestuurders van de bedrijven zullen begrijpelijkerwijs hun belangen verdedigen. Maar harmonisatie van de controles met de Verenigde Staten zou de toegang van China tot geavanceerde microchips kunnen beperken zónder dat Nederlandse bedrijven worden benadeeld.

Het is van belang op te merken dat de recente controles van de VS alleen betrekking hadden op machines van Amerikaanse makelij, waarvoor geen buitenlandse alternatieven bestaan. Met dit beleid geeft Washington aan dat het bereid is eerst het concurrentievermogen van de VS aan banden te leggen, om de ernst en de urgentie die uitgaat van Beijings militaire modernisering en mensenrechtenschendingen te onderstrepen.

Regering-Biden

De Amerikaanse controles getuigen ook van vertrouwen in de relatie tussen de VS en Nederland, aangezien Nederlandse bedrijven nog steeds hun machines kunnen bouwen en over de grens verkopen, terwijl Amerikaanse bedrijven dat nu niet kunnen. De regering-Biden lijkt erop te vertrouwen dat de banden tussen de bondgenoten zodanig zijn dat Nederlandse bedrijven geen misbruik zullen maken van de situatie door het marktaandeel van hun Amerikaanse concurrenten op te slokken.

Dit blijk van vertrouwen laat de deur open voor besprekingen die politici in Den Haag ertoe zouden kunnen aanzetten aanvullend beleid te ontwikkelen. Het is een kwestie van beleid maken om ‘koopman en dominee’ te zijn in plaats van ‘koopman of dominee’.

De door de VS aangekondigde uitvoercontroles vormen een zorgvuldig evenwicht tussen het handhaven van ethische beginselen, het beheersen van nationale veiligheidsrisico’s en het rekening houden met de drijfveren van de industrie, zoals de noodzaak om winst te maken. Met andere woorden, deze maatregelen zijn geen of/of-voorstel, maar vormen een evenwicht tussen enerzijds het juiste doen, en anderzijds het behoud van de levensvatbaarheid en het concurrentievermogen van de industrie.

Nieuwe fabrieken

ASML haalt ongeveer 16 procent van zijn jaarlijkse inkomsten uit de verkoop aan klanten in China, maar slechts 10 procent daarvan betreft de instrumenten die nodig zijn voor de (productie van) geavanceerde microchips waarop de Amerikaanse controles gericht zijn. Indien Nederland de Amerikaanse controles zou overnemen, zou ASML het grootste deel van zijn verkoop aan China kunnen voortzetten. En de bouw van nieuwe fabrieken in Europa, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan biedt de onderneming ruime mogelijkheden om inkomsten te genereren in andere markten.

Onlangs reageerde ASML-ceo Wennink op een vraag over de activiteiten van ASML in China met een eigen vraag: ‘Als mensenrechten worden geschonden: door wie gebeurt dat en welke invloed heb je daar als bedrijf op?’ In het geval van ASML is het antwoord: heel veel. Als toonaangevend pleitbezorger van mensenrechten hebben Nederland en zijn grootste technologiebedrijf nu de kans om de wereld het goede voorbeeld te geven in het verantwoord gebruik van technologie.