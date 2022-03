Opinie: ‘Ga de wijken in de komende vier jaar, om ook niet-stemmers te bereiken’

Inwoners van Kapel Avezaath gaan stemmen voor de gemeenteraad in een touringcar als stembureau. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Josje den Ridder, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau:

‘Al snel werd gesuggereerd dat de lage opkomst te maken zou hebben met een laag vertrouwen in de politiek. Maar dat kan niet de enige reden zijn: bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar was de opkomst bijna 80 procent - ook internationaal gezien een prima score en het vertrouwen is nu echt niet zoveel lager dan toen. Er speelt dus nog iets anders: interesse en kennis. Veel mensen menen dat het belang van de gemeenteraad minder groot is dan dat van de nationale overheid en hebben er daarom minder interesse in. Bovendien moet je weten op welke punten lokale fracties van mening verschillen, anders is er niets te kiezen. Dat blijft vaak onduidelijk. Bovendien was er minder media-aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen door de oorlog in Oekraïne, waardoor mensen er minder mee bezig waren.

‘Vanuit het idee van politieke gelijkheid, namelijk dat je wil dat zoveel mogelijk stemmen gehoord worden en dat het bestuur álle inwoners goed vertegenwoordigt, is dat zeker problematisch. Daar ligt dus een taak voor zowel de landelijke als de regionale media, om meer aandacht te besteden aan lokale thema’s.

‘Of we de opkomstplicht weer moeten invoeren? Je ziet dat de oudere generaties, die ermee zijn opgegroeid, trouwere stemmers zijn. Jongeren hebben die gewoonte niet en ervaren ook meer keuzestress: op welke partij moet ik stemmen? Uit onderzoek blijkt dat als ze wél de eerste paar keer gaan stemmen, het onderdeel wordt van hun systeem. Zo’n opvoedeffect was ook de bedoeling van de opkomstplicht. Maar ook dan houd je het probleem van de blanco stem, want je kunt niemand verplichten om het stemformulier in te vullen.

‘Belangrijker vind ik dat de gemeenteraad de komende vier jaar als doel heeft om de héle bevolking te vertegenwoordigen. Ga dus naar de wijken waar de opkomst laag was en leg contact daar met de inwoners.’

Eva Rovers, kunsthistoricus, politiek denker en pleitbezorger van burgerfora:

‘De lage opkomst laat zich mede verklaren door de oorlog in Oekraïne, maar gezien de enorme groei van de lokale partijen moeten we ook concluderen dat er een mismatch is tussen de kiezer en de traditionele landelijke partijen. Dat strookt met peilingen dat Nederlanders wel vertrouwen hebben in het democratisch systeem, maar – vaak onterecht – veel minder in de uitvoerders: politici. De toeslagenaffaire, de lange formatie, de afwikkeling van aardbevingsschade en het grillige coronabeleid hebben daaraan bijgedragen.

‘Uiteraard is dat geen goede zaak. Maar aan de winst van de lokale partijen kun je zien dat als je inwoners serieus betrekt bij thema’s die leven, ze wél het gevoel krijgen dat ze gehoord worden. De valkuil voor veel politici is dat ze bij weerstand denken dat ze het nóg een keer moeten uitleggen. Maar dan houden burgers het gevoel niet mee te mogen praten. Dat is ook precies het probleem van inspraakavonden: vaak zijn de plannen toch al zo goed als rond. Inwoners willen dat de politiek niet alleen naar ze luistert, maar er ook iets mee doet. Een raadslid uit Drenthe die met veel stemmen herkozen was, zei bij de NOS dat hij gewoon bij zijn kiezers langsgaat om te horen wat er leeft om vervolgens samen plannen te maken. Zo moet het dus. Maar met name bij de traditionele partijen zijn het alleen politici en bestuurders die agenda en beleid bepalen.

‘Een andere oplossingsrichting zijn burgerberaden over een specifiek thema, waarover een groep burgers samen in conclaaf gaan. Als je die op basis van gewogen loting selecteert, bereik je bovendien ook mensen die nu ‘afgehaakt’ zijn. Uit voorbeelden wereldwijd blijkt dat burgerberaden prima in staat zijn om met oplossingen te komen, die soms zelfs verder gaan dan politici, omdat die – ook vaak onterecht – bang zijn dat het draagvlak ontbreekt.’

Frank Meester, filosoof:

‘Het is inderdaad een opvallende paradox dat Nederlanders zoveel steun betuigen aan Oekraïne, dat vecht voor zijn democratie, en intussen zelf amper de moeite nemen om naar het stemhokje te gaan. Aan de andere kant vind ik dat we die lage opkomst niet al te zeer moeten dramatiseren. In analyses lees je dat het gevaarlijk zou zijn, omdat het om wijken gaat waar men landelijk gezien veelal op (rechts-)populistische partijen stemt. En waar men vrij heftig in opstand kwam tegen de coronamaatregelen. Maar een opstand is evengoed een politieke daad en juist een teken van betrokkenheid – of je het ermee eens bent of niet.

‘De Franse politicoloog Pierre Rosanvallon stelt dat de moderne democratie te veel nadruk legt op verkiezingen. Volgens hem zijn er meer mogelijke bijdragen, zoals het fenomeen van de gele hesjes. Die mochten in Frankrijk zelfs meepraten, al leidde dat naar ik meen uiteindelijk tot niets. Ik zou zeker met nieuwe vormen van democratie experimenteren. Neem burgerberaden op basis van loting: ik denk dat alleen al het idee dat je ingeloot kunt worden, ervoor zorgt dat je je beter laat informeren.

‘Een ander probleem is dat we individualistischer zijn ingesteld dan vroeger, en eerder denken ‘What’s in it for me?’ Daar moet je niet in meegaan, want dat leidt tot een verkeerd beeld van vrijheid. Zo zag ik eens de slogan: ‘Ga stemmen, dan maak je het verschil’. Maar dat is de verkeerde boodschap, want die ene stem van jou maakt níét het verschil. Politiek is immers altijd een kwestie van compromissen sluiten. Toch moet je gaan stemmen, want collectief gezien maakt het wél uit. Noem het dan liever een soort burgerplicht.’

