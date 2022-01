Opinie: Ga bij Voice-rel verder dan dader-slachtofferschema en praat over die seksuele schemerzone

The Voice Award bij de finale van de The Voice Kids in 2014. Beeld ANP

Mijn leven zou kapot zijn als ik door een leerling zou worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik ken een bedrijf dat zijn mannelijke werknemers verbiedt met vrouwelijke collega’s alleen in een auto te zitten om te voorkomen dat zij zich tegen eventuele toekomstige beschuldigingen van seksuele intimidatie niet kunnen verdedigen. Want alleen de beschuldiging lijkt al voldoende te zijn om iemands leven te ruïneren.

Halfnaakte Perry en Beyoncé



Hoeveel mannen zullen bij het zien van #boos en de daaropvolgende discussie gedacht hebben: ben ik de volgende? Hoe moet ik mij gedragen om er zeker van te zijn dat mij dit niet gaat overkomen? Dat is op dit moment erg onzeker. Het streven naar veiligheid voor de ene groep lijkt gepaard te gaan met onveiligheid voor een andere. De grens tussen gepast en ongepast gedrag is onduidelijk en dat maakt ons allemaal vogelvrij.



De berichtgeving over ongewenste opmerkingen en relaties bij The Voice is gevaarlijk eenzijdig en draagt mijns inziens niet bij aan een evenwichtige machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Zolang succesvolle, vrouwelijke artiesten als Katy Perry, Taylor Swift en Beyoncé halfnaakt op het podium staan, is het voor werknemers in de muziekindustrie erg lastig om aan te voelen welke feedback denigrerend en seksistisch is en welke niet.

Ik kan mij voorstellen dat opmerkingen als ‘wat kijk je sexy’ of ‘wat heb je een geil jurkje aan’ in de ogen van een programmamaker positief zijn als hij in de vooronderstelling verkeert dat een kandidaat haar best heeft gedaan er sexy uit te zien. Ik hoorde acteur Henry Cavill in een interview zeggen dat hij foto’s van zijn ontblote bovenlijf deelde met de wereld, omdat hij negen maanden had getraind om er zo uit te zien. Dan wilde hij dat lichaam niet alleen voor zichzelf houden. Dat hij complimenten voor zijn sixpack ervaart als erkenning voor zijn inspanningen en niet als objectifying sexism zou voor sommige vrouwen ook kunnen gelden.

Vertekend beeld

Afgezien van een aantal klip-en-klaresituaties is het beeld van wat gepast is of niet anders dan dertig jaar geleden en voortdurend in ontwikkeling. Natuurlijk is het duidelijk dat een coach geen seks mag hebben met een coachee, dat kun je ook zonder richtlijnen wel aanvoelen. Maar als een artiest na elk optreden wordt geconfronteerd met groupies die zichzelf fysiek aanbieden, dan snap ik dat je een vertekend beeld hebt van wat geëmancipeerde omgangsvormen zijn.

Als vrouw van 60 vind ik het zelf ook nog wel eens lastig om aan te voelen hoe de seksen gelijkwaardig met elkaar kunnen omgaan. Zo heb ik bijvoorbeeld een jonge mannelijke collega ongegeneerd gecomplimenteerd met zijn mooie biceps. Ik heb er zelfs heel even in geknepen toen ze uit een strak T-shirt staken. Daar schrok ik achteraf van en ik heb er mijn excuses voor aangeboden. Aan de andere kant ben ik toen ik jong was in de lift betast, tot in de wc gevolgd en zomaar over een mannenknie gelegd voor een ‘speelse’ klap op mijn billen. Dat voelde op z’n zachtst gezegd niet prettig en toen ik de voorvallen met mijn baas besprak, zei hij dat ik er als koffiejuffrouw met mijn schortje en strakke broeken erg sexy bijliep en dat ik er verder maar niet te veel van moest maken.

Het is dus niet zo dat ik mij bij de huidige discussie niets kan voorstellen, maar ze wordt – zoals meer discussies in deze tijd – gedomineerd door emoties en slachtofferschap. Vooralsnog wordt te weinig houvast geboden om op dit terrein heksenjachten te voorkomen.

Schemergebied

Tim Hofman heeft het in zijn reportage steeds netjes over ‘vermeende slachtoffers’, maar John de Mol wordt er tegelijkertijd van beschuldigd onvoldoende oog te hebben voor ongewenste intimiteiten in zijn bedrijf. Ik heb er zelf tien jaar gewerkt en mij er op geen enkel moment onheus bejegend gevoeld. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen sprake was of is van ongewenst of intimiderend gedrag. Dat wil ik aannemen van de vrouwen die aan het woord zijn gekomen.

Maar de redactie van BOOS is ervan uitgegaan dat grenzen duidelijk zijn en structureel bewust worden genegeerd. Ik zie echter – ook bij mijn leerlingen – dat op dit moment het schemergebied nog te groot is, grenzen niet duidelijk zijn en gevoelens van onveiligheid ook bij mannen groeien.

Ik pleit er dus voor de discussie minder eenzijdig te gaan voeren. Dat een mediamagnaat als John de Mol wellicht heeft geprobeerd – zolang nog niet alle feiten zijn gepresenteerd – het voor al zijn werknemers op te nemen en niet alleen voor vrouwen, vind ik voor de samenleving als geheel een geruststellende gedachte. Hij heeft op zijn niveau waarschijnlijk ook weinig te maken met kwetsbare meisjes, hij was in mijn tijd omringd door sterke vrouwelijke leiders en dat is hij wellicht nog steeds.

Laten wij het voortdurend met elkaar erover hebben wat waar en wanneer wel of niet gepast gedrag is, welke seksueel getinte grapjes nog kunnen en welke niet en hoe wij een laagdrempelige en controleerbare bewijsvoering willen inrichten tegen ongewenst gedrag, voordat mensen in de schemerzone zomaar aan de leeuwen kunnen worden gevoerd.

Annelien Jonkman is leraar-coach wiskunde.