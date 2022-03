Opinie: Fraudezaak in Leiden laat zien dat universiteit misstanden onvoldoende oppikt en corrigeert

Een student aan het werk op de universiteit van Leiden. Beeld ANP

De Volkskrant berichtte op 11 maart over langdurige wetenschappelijke fraude bij de afdeling Cognitieve Psychologie van de Universiteit Leiden. Promovendi werden daartoe gedwongen door dr. Colzato, de echtgenote van het hoofd van de hele afdeling. Wat in alle talen onbesproken blijft, is het werkklimaat waarin de fraude ontstond en langdurig kon blijven doorgaan.

De medezeggenschapsraden (Universiteitsraad en Faculteitsraad), vertrouwenspersoon en bestuurders ontvingen al meer dan tien jaar regelmatig signalen over machtsmisbruik en intimiderende bejegening. Voor medezeggenschappers is het moeilijk om dit soort signalen op de agenda van de bestuurders te krijgen, omdat signalen gaan over personen en niet over beleid of richtlijnen, terwijl vertrouwenspersonen er niet over mogen praten vanwege privacy.

Signalen

Bestuurders doen signalen af als ‘individuele gevallen’ of grijpen niet in. Slachtoffers leren dan snel dat melden weinig zin heeft, of zelfs gevaarlijk is, en niet-melden loont. Zo ontstaan twee parallelle werelden: één publieke wereld van goed bedoelde beleidsvoornemens over veiligheid, integriteit en transparantie en een andere gesloten wereld waarin misstanden kunnen voortduren.

Colzato publiceerde ruim 150 artikelen, met haar echtgenoot en diverse andere Leidse co-auteurs. Het frauderapport van de universiteit onderzoekt er slechts 53 en merkt daarvan 15 artikelen aan als frauduleus. De titels van deze artikelen zijn zwartgelakt omdat de universiteit naar eigen zeggen de co-auteurs wil beschermen, en de verantwoordelijkheid voor het terugtrekken van frauduleus werk bij de wetenschappelijke tijdschriften legt.

Anonimiseren

De ruim honderd andere artikelen krijgen een pardon omdat de details ervan niet konden worden achterhaald. Het besluit van het universiteitsbestuur om het frauderapport te anonimiseren schaadt de wetenschap, omdat onbetrouwbare publicaties in omloop blijven, en geeft ook ongewild het signaal af dat het geen zin heeft om wetenschappelijk wangedrag te melden.

Al met al gaat de zaak dus primair over macht. De zaak heeft veel betrokkenen en kent veel verliezers, waaronder de wetenschap. Het feit dat in deze zaak Colzato als enige schuldige wordt genoemd, verhult het echte probleem: dat de universiteit signalen van misstanden onvoldoende oppikt en adequaat corrigeert.

Bart van der Steen, Universiteitsbibliotheek, UL, voormalig Universiteitsraadslid.

Joost Augusteijn, Geesteswetenschappen, UL, voormalig UR lid.

Fenna Poletiek, Sociale Wetenschappen, UL, voormalig UR lid.