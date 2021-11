Opinie: Fraude van zorgcowboys is geen reden om vrije zorgkeuze af te schaffen

Beeld Getty Images

Onlangs schreef André den Exter, hoofddocent gezondheidsrecht (O&D, 9/11), dat frauduleuze zorgcowboys alleen te bestrijden zijn met minder keuzevrijheid voor de burger. Hij wil de zorgverzekeraar de vrije hand geven waar de burger zijn of haar zorg mag halen; de vrije-zorgkeuzepolis moet afgeschaft. Alleen nog naturapolissen, waarbij de zorgverzekeraar bepaalt met wie een contract wordt afgesloten en welke zorgaanbieder of zorgverlener de zorg mag verlenen.

Even wat geschiedenis. Sinds de zorgverzekeringswet, ingevoerd in 2006 door minister Hoogervorst, is elke Nederlander verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Wat er is verzekerd wordt door de overheid bepaald. Hoe dat uitgevoerd wordt en tegen welke premie, dat regelen zorgverzekeraars. Die concurreren met elkaar om de gunst van de burger. Eens per jaar mag je overstappen en dat seizoen, met bijbehorende wervende spotjes van zorgverzekeraars, komt er weer aan. Er is een oerwoud aan polissen ontstaan, met vele (aan u verdienende) keuze-intermediairs die u helpen kiezen.

Poliskeuze

Voor een naturapolis gelden al allerlei beperkingen. Zo worden lang niet alle ziekenhuizen of zorgverleners gecontracteerd of er zijn omzetplafonds. De zorgverzekeraar bepaalt waar een burger met een naturapolis voor zorg naartoe mag. Voor mensen die hechten aan een vrije zorgverlenerskeuze was er een ‘restitutiepolis’. Die liet de vrijheid voor een zorgverlener naar keuze. Ook niet-gecontracteerde zorgverleners. Die vrijheid kost wel wat, want een restitutiepolis is duurder dan een naturapolis en niet voor iedereen haalbaar.

Bij het ‘bewaken’ van de vrije zorgverlenerskeuze werd door zorgverzekeraars en de minister van VWS altijd geschermd met de restitutiepolis. Die stond immers voor volledige keuzevrijheid. En die moet dus volgens Den Exter worden afgeschaft. Ook minister Hugo de Jonge wilde nog voor het zomerreces spoedwetgeving om maximumtarieven vast te kunnen stellen voor deelsectoren, eerst de GGZ en wijkverpleging. Onder het mom van te veel fraude bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Verwaarloosbaar

Nou blijkt uit de Kamerbrief van 11 februari en Vektis-cijfers dat die ‘fraude’ te verwaarlozen is. Bij de wijkzorg gaat het om 6 promille van het totaal aantal aanbieders, bij de GGZ is het aantal niet-gecontracteerde en mogelijk ‘frauderende’ zorgverleners nog veel lager en verwaarloosbaar (5 op 77.900). Volgens Den Exter gaat het om miljoenen euro’s. In 2020 werd de totale zorgfraude vastgesteld op 34 miljoen. Uiteraard moet fraude hard aangepakt worden. Maar op een zorgbudget van bijna 100 miljard euro blijft het peanuts. Om daarvoor de wet te veranderen en de vrije zorgverlenerskeuze te beperken, daarvan heeft de minister dan ook voorlopig afgezien.

En om hoeveel excessief declarerende niet-gecontracteerde aanbieders (buitensporig is 10 procent winst, 3,5 procent is normaal) gaat het eigenlijk? Van de 85 aanbieders zijn er 31 aanbieders in de wijkverpleging en zestien in de GGZ. Dat is ruim de helft. De andere helft zijn dus gewoon gecontracteerde zorgaanbieders met excessieve winsten.

Het beeld dat wordt geschetst van talloze niet-valide en op geld beluste aanbieders die dringend maatregelen behoeven, zoals een wetswijziging, klopt niet. Het gaat om een marginale , zeer kleine groep. Duidelijk is ook dat bijna de helft van de ‘misbruikers’ gewoon gecontracteerd is. Dat roept onmiddellijk vragen op over de controlerende functie van de zorgverzekeraars. Hoe kan dat eigenlijk?

Norm

Zorgverzekeraars zijn blijkbaar niet in staat betere contracten aan te bieden, ofwel gecontracteerden goed te controleren op excessieve winsten. Van het stimuleren van contracteren, zoals afgesproken, is dus niets terechtgekomen. Met name kleinere zorgaanbieders krijgen geen contract met de zorgverzekeraar, hoe graag ze dat ook willen.

Buiten dat: in de ogen van minister De Jonge en hoofddocent Den Exter is er voor niet-gecontracteerde zorg geen plaats in dit zorgstelsel. Gecontracteerde zorg dient de norm te zijn.

Het beperken van de principiële vrije zorgverlenerskeuze van burgers om een paar promille fraude te bestrijden is dan ook buitenproportioneel en geeft alleen maar meer sturingsmacht aan zorgverzekeraars die, gezien de voorkomende fraude bij gecontracteerde zorgaanbieders, hun werk gewoon niet goed doen.



Herman Suichies is oud-huisarts, oud-bestuurder VPHuisartsen.