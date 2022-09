Opinie: Flexwoningen lossen de problemen op de woningmarkt niet op. Ze komen op termijn zelfs dubbel terug

Den Bosch: Corporatie Brabant Wonen (woningbouwvereniging) heeft containerwoningen neergezet om de woningnood te lenigen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Bijna dagelijks zien we berichten over stijgende woningprijzen. Studenten, starters en statushouders kunnen geen woning vinden. Op het ministerie, bij gemeentes en bij woningcorporaties leidt dit tot paniek. Zoals wel vaker is in crisissituaties het verstandiger het hoofd koel te houden dan overhaaste beslissingen te nemen.

Over de auteur Harvey Otten is architect.

Helaas geeft minister Hugo de Jonge het verkeerde voorbeeld: er moet direct een oplossing komen. In plaats van een bouwkeet te plaatsen en degelijke woningen te bouwen, kun je ook mensen in die bouwkeet laten wonen is de redenering. Honderd miljoen euro wordt uitgetrokken om 37.500 flexwoningen te realiseren voor het einde van de ambtstermijn van de minister.

Ketenbouwers lopen het ministerie plat om hun ‘circulaire’ wegwerpproducten aan de man te brengen maar niemand maakt de simpele rekensom die aantoont dat iedere flexwoning een desinvestering is. Een doorsnee woning in Nederland gaat meer dan honderd jaar mee. Flexwoningen worden gebouwd met een tijdelijke vergunning en moeten na 15 jaar worden verwijderd.

Dat is een ongekende afschrijving. Omdat de flexwoning in korte tijd moet worden afbetaald zijn de kosten drie tot zes keer zo hoog. Dat verschil kan niet worden goedgemaakt in de bouw. Ondanks de lagere eisen die aan flexwoningen worden gesteld, is het verschil in bouwkosten met degelijke woningen hoogstens een paar procent. En wanneer er iets hogere kwaliteit wordt gevraagd of de locatie complexer is, vallen flexwoningen minstens even duur uit. Sommige flexwoningen kunnen worden hergebruikt, maar daar zijn forse kosten aan verbonden. En ook een flexwoning moet gefundeerd worden, aangesloten op water en elektra en de stoep en de tuin zullen moeten worden aangelegd.

Als na 15 jaar de flexwoningen verwijderd worden, is er een nieuw probleem. Van de 8 miljoen woningen die in Nederland staan, slopen we minder dan 20.000 woningen per jaar. Met het flexwoningprogramma van het ministerie komen daar over 15 jaar 37.500 woningen bij. De woningcorporaties die investeren in flexwoningen worden opgezadeld met een financieel probleem, de bewoners met inferieure kwaliteit. En de problemen op de woningmarkt worden niet opgelost, maar komen op termijn dubbel terug.

De woningbouw kampt met veel problemen, prijzen zijn hoog, procedures duren lang en er is een tekort aan materiaal en personeel. Haastige oplossingen zullen die problemen eerder vergroten dan verkleinen.