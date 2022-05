Opinie: Fictie is cruciaal om inzicht te krijgen in de menselijke kant van oorlog, vrede trauma en hoop

Beeld uit De jongen in de gestreepte pyjama, een verfilming uit 2008 van regisseur Mark Herman, gebaseerd op het gelijknamige boek van John Boyne.

Oorlog is weer terug in Europa, en gaat gepaard met een informatieoorlog. Dit benadrukt het belang van het luisteren naar de verhalen van ooggetuigen. De inzichten die hun verhalen bieden, zowel feitelijk als emotioneel, confronteren ons met de horror van oorlog. Deze verhalen zullen voor altijd op internet beschikbaar blijven. Ook de propaganda en complottheorieën die getuigenissen tegenspreken, zullen op internet blijven circuleren.

Het is nu 82 jaar geleden dat het Duitse leger Nederland binnenviel. Hoewel er gelukkig veel verhalen zijn van slachtoffers en overlevenden van die oorlog, is de hoeveelheid ervan beperkt vergeleken met de aanwezigheid van oorlogsverhalen uit Oekraïne en Syrië nu. Er was geen internet, veel papieren en foto’s zijn verloren gegaan. Velen hebben hun verhaal nooit verteld, uit schaamte, vanwege taboes. Veel verhalen zijn voor altijd verloren gegaan.

De jongen in de gestreepte pyjama

Dankzij organisaties en initiatieven als oorlogsverhalen.nl, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, en dankzij monumenten en musea zoals het Anne Frank Huis, worden de herinneringen aan de oorlog levend gehouden. Veel documenten en beeldmateriaal van die tijd hebben het ook wél overleefd. Maar willen we de oorlog ervaren, dan moeten we het bestuderen van deze documenten combineren met het lezen van fictie. Fictie biedt ons de mogelijkheid ons in te leven in karakters, waardoor we emoties en gebeurtenissen kunnen ervaren waar we normaal gesproken geen toegang tot hebben.

Een wereldberoemd voorbeeld is De jongen in de gestreepte pyjama van de Ierse schrijver John Boyne. Deze roman, over het zoontje van een concentratiekampcommandant die bevriend raakt met een Joods jongetje in Auschwitz, kwam laatst in opspraak nadat de schrijver een vervolg had aangekondigd. De kritiek is onder meer dat in het boek de nadruk te veel op het lijden van de daders ligt. In het slot zou er te veel aandacht zijn voor het verdriet van de kampcommandant, wiens zoontje per ongeluk wordt vergast. De gruwelijkheden van het leven van de kampgevangenen zou naar de achtergrond worden gedrongen. Hoewel de hoofdpersoon, een kind, geen dader is, wordt er volgens critici te veel medelijden en empathie getoond voor de nazi’s.

Het is lastig balanceren tussen de drang inzicht te bieden in ‘de andere kant’, en ongepast medelijden voor de daders. Het lijden van de vele slachtoffers mag niet worden vergeten, maar evenmin mag worden vergeten dat dat leed werd aangericht door medemensen. Een boek dat inzicht biedt in het leven van de daders, kan onprettig en ethisch ongemakkelijk zijn om te lezen, maar het kan ook de moeilijke maar belangrijke boodschap geven dat ieder mens kwaadaardig kan zijn.

Gewone mensen

Inzicht in de ander is nodig om het wij-zij-denken, waardoor oorlogsmisdadigers enkel als monsters worden gezien, te voorkomen. Deze binaire manier van denken maakt namelijk niet alleen andere oorlogen en hun wreedheden onbegrijpelijk, maar bemoeilijkt ook het vredesproces ná de oorlog ontzettend. Een monster is immers geen mens, en een gewoon mens is niet wreed.

De onjuistheid van de veronderstelling dat een monster geen mens is en een gewoon mens niet wreed, is bewezen door de vele verschrikkingen die we hebben gezien, zoals in de Tweede Wereldoorlog, de oorlogen in Oekraïne en Syrië, maar ook de radicalisering van kwetsbare jongeren. Door het monsterlijke in de mens en het menselijke in het monster te zien, kunnen we juist dat inzicht creëren waardoor wreedheden en nutteloos lijden zo veel mogelijk vermeden kunnen worden.

Het menselijke van de ‘foute kant’ erkennen zonder wandaden goed te praten, is zowel moeilijk als mogelijk. Dat is onder meer te zien in Oorlog in inkt: dagboekverhalen, van Annemarie van den Brink en Suzanne Wouda. Dit boek is gebaseerd op dagboeken van kinderen uit de Tweede Wereldoorlog. Het vertelt over het trauma van bombardementen, het leven en lijden in een kamp, maar ook over gepest worden omdat je ouders ‘fout’ zijn. Dit soort boeken hebben een dubbele functie: ze houden de herinneringen van de oorlog in leven en laten zien hoe complex oorlogstijden zijn voor zij die het meemaken, door meerdere kanten van hetzelfde verhaal te laten zien.

Schaamte en trauma

Heimat: terug naar het land van herkomst van de Duits-Amerikaanse auteur Nora Krug geeft inzicht in de intergenerationele gevoelens van schaamte en trauma die veel Duitsers, met name ouderen, hebben over het oorlogsverleden van hun familie. Door je in te leven in de verteller, deel je haar ervaringen terwijl zij de geschiedenis van haar familie ontdekt en verwerkt, en de complexiteit van families in oorlog genuanceerd verwoordt.

Langzaam maar zeker moeten we afscheid nemen van de levende stemmen van de Tweede Wereldoorlog. Het is cruciaal om de herinneringen in leven te houden, om inzicht te hebben in het menselijke element van oorlog, vrede, trauma en hoop, en de complexiteit van gewapende conflicten. Fictie geeft ons ongeëvenaard inzicht en toegang tot emoties en ervaringen, waardoor we slachtoffers kunnen eren en een diep begrip kunnen ontwikkelen voor het verleden, heden en de toekomst.

Vera Veldhuizen doceert European Languages and Cultures aan de Rijksuniversiteit Groningen.