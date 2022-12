Opinie: Excuses moeten tot verbinding en verzoening leiden, maar nu leiden ze tot verdeeldheid

8 december: Mercedes Zandwijken en Machiel Keestra van de stichting Keti Koti Tafel staan de pers te woord voor het Catshuis in Den Haag over het overleg met premier Rutte. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het kabinet heeft met de eenzijdige vooraankondiging van excuses voor de betrokkenheid bij de slavernij, inclusief de datum (19 december), locaties en betrokken bewindspersonen, voor velen in ons land en de betrokken overzeese gebieden een valse start gemaakt. In ons opiniestuk in de Volkskrant hebben wij uiteengezet welk dialogisch proces met alle betrokkenen noodzakelijk is voor excuses die aanvaardbaar zijn voor iedereen. Tijdens het Catshuisoverleg van 8 december heeft het Kabinet die valse start erkend en de wens uitgesproken om met enkele van de aanwezige partijen, waaronder ook ons, het proces te redden richting 19 december en daarna.

Over de auteurs Mercedes Zandwijken en Machiel Keestra zijn initiatiefnemers van Keti Koti Tafel.

Volwaardige excuses vereisen dat zoveel mogelijk relevante partijen deelnemen aan een dialoog; dat daarbij wordt onderzocht en vastgesteld voor welke wandaden (historisch en mogelijk ook doorlopend tot in het heden) exact excuses worden aangeboden en welke overschreden normen daarbij in het geding zijn. Tenslotte moeten ook de toezeggingen voor verbeteringen en waar passend ook voor herstel, die met de excuses gepaard gaan, adequaat worden bevonden door hen aan wie de excuses worden aangeboden. Natuurlijk dienen die beloften te worden vastgelegd, zodat deze onafhankelijk van de politieke wind, kunnen worden nagekomen. Daarmee kunnen de excuses dan worden aanvaard.

De afgelopen week heeft de stichting Keti Koti Tafel bij monde van de oprichter Mercedes Zandwijken en met vertegenwoordigers van enkele andere (zwarte) organisaties, bewindslieden en ambtenaren gewerkt om dit proces alsnog ten goede te keren. Zoals misschien te verwachten bij een dergelijke gehaaste reddingspoging, hebben wij nu de conclusie moeten trekken dat dit niet geslaagd is.

Reddingspoging

Ondanks de welwillende inzet van verschillende bewindslieden en ambtenaren en van diverse betrokken partijen, is het niet gelukt om een constructief proces te ontwikkelen dat recht doet aan de wens van velen om te wachten met het aanbieden van de excuses tot 1 juli, te wachten op resultaten van het noodzakelijke vooronderzoek, en de samenleving zoveel mogelijk te betrekken bij dit proces.

Beïnvloeding van dit proces in een richting die wat ons betreft acceptabel zou zijn, is daardoor onmogelijk gebleken. Het resultaat is dat wij ook na de overleggen op het ministerie op donderdag 15 december, de indruk hebben dat het kabinet vasthoudt aan het aanbieden van excuses en mogelijk zelfs al meer of minder concrete toezeggingen wil doen voor verbeteringen en herstel, terwijl de allereerste voorwaarde voor dit proces, namelijk de gedeelde erkenning van de relevante wandaden, nog niet eens is geschapen.

Wij zijn na deze week daarom tot de overtuiging gekomen dat een reddingspoging meer behelst dan alle betrokken partijen voor 19 december kunnen waarmaken. Daarnaast hebben we belangrijke stemmen aan tafel gemist, waarvan wij menen dat belangrijk is dat ook zij uiteindelijk tevreden kunnen zijn met te zijner tijd aangeboden excuses. Hebben wij aanvankelijk onze verantwoordelijkheid genomen door deel te nemen aan deze reddingspoging, diezelfde verantwoordelijkheid dwingt ons nu om onze medewerking daaraan te staken.

Eenmalig proces

Wij staan met zijn allen aan het begin van een historisch en eenmalig proces dat door een aantal historische ogenblikken gemarkeerd kan worden. Hierbij kan op 19 december erkenning worden uitgesproken, met een ondubbelzinnig commitment om met relevante betrokken partijen hier en elders op 1 juli 2023 tot volwaardige excuses te komen.

Juist vanwege het historische en maatschappelijke belang van dit unieke moment in onze gezamenlijke, gedeelde geschiedenis vinden wij dat dit zorgvuldig dient te gebeuren. Fundamenteel daarbij is een dialogisch proces dat transparant dient te zijn met een gelijkwaardige deelname van alle betrokkenen. Alleen en uitsluitend op die manier voorkomen we dat het aanbieden van excuses al te zeer een voortzetting van de ongelijke verhoudingen uit het verleden vormt.