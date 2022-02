Opinie: Europese Unie is nog altijd een verzwakte geopolitieke speelbal

EU-buitenlandchef Josep Borrell (l.) bestudeert de separatistische regio’s op de kaart, op 5 januari. Beeld Getty

De ontredderde indruk die de Europese Unie tegenover Poetin maakt, laat zien dat zij nog altijd een geopolitieke speelbal is. Ondanks ronkende ambities voor een Europese ‘strategische autonomie’. Dit is een gevolg van de structurele en bewuste afbraak van de handelingsbekwaamheid van zo’n beetje alle Europese instellingen door de EU-lidstaten.

Het is een mythe dat de EU in rap tempo een superstaat wordt. Na een halve eeuw van Europese integratie, zitten we ongemerkt al bijna twee decennia in een proces van sluipende Europese desintegratie. Eurosceptici zien hun wensen uitgevoerd door onze regeringsleiders die – in weerwil van hun retoriek – Europa niet versterken, maar juist uithollen.

Zo grijpt de Europese Commissie niet meer in als lidstaten de EU-wetten aan hun laars lappen. Daarmee is in essentie de bodem onder de EU weggetrokken. Ook de onafhankelijkheid van de Commissie ligt aan banden: grote initiatieven worden vooraf ter controle voorgelegd aan de lidstaten. Dat is een garantie voor het laten gelden van het recht van de grootste mond. Het Europees Parlement is bovendien al enige tijd niet meer de waakhond die het ooit was. Van enige tegenmacht is al jaren geen sprake meer.

Autoriteit persoonsgegevens

De pacificatie van Parlement en Commissie door de lidstaten is een strijd om macht. De EU-lidstaten houden echter ook Europese uitvoeringsorganisaties met de kop onder water. Van agentschap Frontex dat wordt belemmerd in het toezicht op de Europese grenzen, tot de 27 autoriteiten persoonsgegevens die het met te weinig middelen namens ons moeten opnemen tegen Google en Facebook.

Europese successen uit het verleden, zoals internationale handel en de interne markt en de modernisering van het landbouwbeleid, leunden op sterke Europese instellingen. De toekomstige ambities, zoals de massafabricage van microchips of de genoemde ‘strategische autonomie’, moeten tot stand komen met verzwakte instellingen. Deze onmogelijkheid is de kern van de huidige Europese zwakte.

Over de hele linie zijn Europese instellingen gekortwiekt en daar lijdt de Europese handelingsbekwaamheid onder. De EU-lidstaten, verenigd in de Europese Raad, hebben iedere daadkracht uit de EU gezogen, zonder die zelf te kunnen leveren. Ze zijn niet meer in staat belangrijke besluiten te nemen in het gezamenlijke Europese belang; de Raad is lamgelegd door officiële en onofficiële veto’s. Als er al besluiten worden genomen, dan wordt de handhaving ervan ondermijnd – met grote gevolgen.

Dealen met Erdogan

De ongekende rechtsstaatscrisis binnen de EU is er daar een van. Hongarije is geen eerlijke democratie meer en Polen heeft geen volwaardige rechtsstaat meer. Ze nemen openlijk de onafhankelijke Europese rechter op de korrel. Zonder voorrang van het Europees recht is er geen Europese Unie. Europese klimaatplannen worden met de beste bedoelingen voorgesteld, maar door nationale belangen direct afgezwakt. Vluchtelingen die creperen op Griekse eilanden zijn geen ongelukje, maar logisch gevolg van het feit dat regeringsleiders beter kunnen dealen met Erdogan dan met elkaar. Zelfs een gevaarlijke pandemie was geen aanleiding om Europese covid-maatregelen te treffen.

Jarenlange afbraak vormt een probleem nu acute crises zich aandienen op het wereldtoneel. De Russische agressie legt dit genadeloos bloot. In wezen is de EU weer terug bij af, wat betreft besluitvorming. Het is dus niet gek dat Poetin nu de inschatting maakt dat hij het bredere continent ook een paar stappen terug naar de jaren vijftig kan zetten. Hij heeft besloten het Europese model op de proef te stellen: laat maar zien, Brussel, dat je het nieuwe Europa kan bewaken en bewaren. Laat maar zien, dat je het bastion bent van westerse waarden.

Nog voordat een tank de grens met Oekraïne was overgestoken, stoven de 27 nationale regeringen alle kanten uit. De Polen en de Balten zitten op de eerste rang van een nieuwe oorlog. Duitsland zette, terecht,Nord Stream 2 stil, maar pas ná een nieuwe invasie. Macron probeerde op eigen houtje te bemiddelen. Hongarije is zelfs dikke vrienden met Poetin. De rest houdt zich gedeisd, omdat dit alles ‘buitenland’ is; eerst de gemeenteraadsverkiezingen winnen.

Er hangt een hoog prijskaartje aan het verzwakken van de EU in ruil voor nationale bevoegdheden. Als we niet oppassen, dan moeten we die prijs gaan betalen. Een krachtig, handlungsfähig Europa moet daarom snel opkomen, als voorwaarde voor onze veiligheid.

Sophie in ’t Veld is europarlementariër voor D66.