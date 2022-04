Opinie: Europese Unie doet er verstandig aan Oekraïne niet versneld lid te laten worden

Zelenski schudt de hand van Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, tijdens een ontmoeting in Kyiv op 20 april 2022. Beeld EPA

President Zelenski deed onlangs een emotionele oproep aan de Europese Unie om zijn land versneld lid te laten worden van de EU. In deze voor Oekraïne onvoorstelbaar zware tijden is het voor de Unie moeilijk niet positief op Zelenski’s smeekbede te reageren. Het is echter van groot belang dat alle betrokkenen het hoofd koel houden en zorgvuldig besluiten.

Oekraïne is een Europees land en heeft alle recht het lidmaatschap aan te vragen. Om volwaardig lid te kunnen worden zal het moeten bewijzen dat het voldoet aan de toelatingseisen en wat dat betreft heeft het land nog een lange weg te gaan. Sinds 2014 heeft het indrukwekkende hervormingen doorgevoerd op economisch vlak, maar aangaande de strijd tegen corruptie, de rechtsstaat, een onafhankelijke rechtspraak en een professioneel openbaar bestuur moet het nog een kolossale inhaalslag maken.

Allereerst kampt Oekraïne met endemische corruptie, zoals onderzoeken van anti-corruptie ngo’s en Transparency International ook in 2021 weer aantonen. Een beangstigend voorbeeld is de rechterlijke macht. Het Westen kan zich niet voorstellen hoe omkoopbaar zelfs het Hooggerechtshof nog steeds is. Daarnaast zijn grote delen van de economie nog altijd in handen van enkele oligarchen. Dat stelt hen in staat allerlei voordelen te verkrijgen bij de overheid en invloed uit te oefenen op de politiek. Het verklaart ook dat een effectief mededingingsbeleid nog ver te zoeken is.

Historische doorbraak

De Associatieovereenkomst die de EU en Oekraïne in 2017 sloten, was een historische doorbraak in de versterking van de onderlinge samenwerking op praktisch alle terreinen van overheidsbeleid. Maar de Oekraïense bestuurders leken nogal eens te vergeten dat het verdrag hen verplicht corruptie daadkrachtig te bestrijden en te werken aan een democratische rechtsstaat en onafhankelijke rechtspraak.

Al in 2017 concludeerden Oekraïense ngo’s en internationale deskundigen dat er op de terreinen van democratische rechtsstaat, onafhankelijke rechtspraak en corruptiebestrijding nauwelijks vooruitgang was geboekt sinds de indrukwekkende economische hervormingen tussen 2014 en 2016. Mijn conclusie was toen dat Oekraïne alleen met zware druk van de Unie op de goede weg te houden was. President Zelenski heeft pogingen ondernomen ingrijpender maatregelen te nemen, maar velen betwijfelen of die voldoende zijn.

Het valt mij onvoorstelbaar zwaar zulke harde woorden over Oekraïne te schrijven. Oekraïne is een land waar ik mij sinds vijfentwintig jaar sterk mee verbonden voel en dat ik voortdurend heb gesteund in zijn democratische- en hervormingsaspiraties. Temeer omdat het de goedwillende Oekraïense burgers zijn die al dertig jaar lijden onder de funeste effecten van corruptie en oligarchen.

Noodzakelijke hervormingen

Oekraïners hebben er recht op dat de EU hen een eerlijk perspectief biedt. Versneld lidmaatschap is helaas geen optie. De kans is te reëel dat Oekraïne niet alle noodzakelijke hervormingen zal hebben doorgevoerd wanneer het formeel toetreedt. Als grote lidstaat vormt een onvoldoende hervormd Oekraïne een te groot risico voor een goed functioneren van de EU. Ervaringen als die met Polen, Hongarije en Cyprus moet de Unie koste wat kost voorkomen.

Daarom zal Oekraïne de normale procedure voor het verkrijgen van lidmaatschap moeten doorlopen. De EU kan het land daarbij wel perspectief bieden. De Unie kan Oekraïne steeds nauwer betrekken bij haar besluitvorming, zonder dat het land invloed krijgt op de besluitvorming in de Raden van Ministers en de Europese Raad. Tegelijkertijd moet de EU haar financiële steun voor de noodzakelijke hervormingen in Oekraïne sterk verhogen. Bij de bestrijding van corruptie en het invoeren van een onafhankelijke rechtspraak moet Brussel niet aarzelen om keiharde voorwaarden te stellen.

Dit alles laat geheel onverlet dat het voor de EU een topprioriteit is om Oekraïne alle militaire hulp te blijven verstrekken die het land nodig heeft om de genadeloze aanval van Rusland te weerstaan en terug te dringen.

Willem-Gert Aldershoff is voormalig afdelingshoofd van de Europese Commissie en analist internationale politiek.