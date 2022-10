Opinie: Europa moet China’s soft power serieus gaan nemen

Een medewerker voor een stapel containers in de haven van Qingdao, in de oost-Chinese kustprovincie Shandong, september, 2022. Beeld Getty Images

Op 6 oktober verwierp de VN Mensenrechtenraad een resolutie die opriep tot een debat over het eigen, vernietigende rapport over de mensenrechtenschendingen in de Chinese provincie Xinjiang. Dit is een pijnlijk voorbeeld van de groeiende Chinese geopolitieke invloed en hoezeer veel niet-westerse landen bereid zijn de kant van China te kiezen.

Het laat vooral zien hoe China zijn groeiende economische macht steeds meer begint in te zetten om zijn eigen waarden uit te dragen en de internationale orde te hervormen. Dit laatste is dan ook een speerpunt van het Chinese buitenlandse beleid onder president Xi Jinping. Dat Xi zich op het cruciale vijfjaarlijkse partijcongres van de communistische partij, dat aanstaande zondag begint, definitief ontpopt als toekomstige alleenheerser, betekent dat we diens visie op de wereld ook erg serieus moeten nemen.

Over de auteur Casper Wits is sinoloog en universitair docent Oost-Azië Studies aan de Universiteit Leiden.

De VN Mensenrechtenraad is een notoir voorbeeld van een VN-orgaan dat steeds meer te maken krijgt met Chinese invloed en een eerste proeftuin is waarin een visie wordt gepromoot in lijn met de belangen van autoritaire staten. China’s alternatieve visie voor de internationale orde draait simpel gezegd vaak om het opeisen van het ‘recht’ economische groei te kunnen nastreven zonder bijkomende liberale normen zoals democratisering, mensenrechten of transparantie te hoeven vrezen.

Front

Zoals uit de stemming over het rapport blijkt, zijn het voornamelijk ontwikkelingslanden die zijn aangesloten bij de ‘Nieuwe Zijderoute’, en die steeds nauwer economisch verweven raken met China, die een front beginnen te vormen met China en druk beginnen te zetten op de normen van de internationale orde.

Dat er een kloof is ontstaan tussen Europa en Noord-Amerika enerzijds en de rest van de wereld anderzijds, is ook duidelijk geworden sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Terwijl westerse landen eensgezind proberen op te trekken tegen Rusland, heerst in landen zoals India en Zuid-Afrika veel irritatie over deze houding en de verwachting dat ze het Westen wel gedwee zullen volgen. Het lukt China ook steeds meer dit anti-Westerse sentiment te gebruiken voor haar eigen doeleinden, en we moeten ons afvragen of en hoe we hier tegenwicht aan willen bieden.

Onderschatting

In het Westen onderschatten we vooralsnog de aantrekkingskracht van de Chinese soft power. Het is voor ons dan ook nauwelijks voor te stellen dat het overtuigen van westerlingen hierin niet echt de prioriteit heeft, maar dat China zich vooral richt op ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hier heeft China allang de ultieme zwakke plek van het Westen ontdekt en buit het deze genadeloos uit.

China en de landen in kwestie delen namelijk vaak hun erg negatieve kijk op de waarden van het Westen en er wordt telkens benadrukt hoe het hypocriete Westen zelf deze waarden helemaal niet naleeft of uitdraagt. Inderdaad heeft bijvoorbeeld de EU, op initiatief van Duitsland (met Nederland in het kielzog), er jarenlang bewust voor gekozen geen nadruk te leggen op mensenrechten en democratisering in de omgang met China.

Maar wat ons nu vooral opbreekt is onze relatie met ontwikkelingslanden, die te veel is gebaseerd op ongelijkheid en uitbuiting. Hiermee geeft het Westen China ruim baan met zijn alternatieve visie voor de internationale orde, die weliswaar niet zonder uitbuiting is, maar tenminste wel ontdaan van wat China minachtend de ‘zogenaamde universele waarden’ noemt.

Tegenwicht

Waar onze politici er te vaak voor blijven kiezen onze waarden ondergeschikt te maken aan handelsbelangen, zet China dus juist wel zijn economische macht in om zijn autoritaire normen en waarden in de internationale arena uit te dragen. Als we hieraan tegenwicht willen bieden, zullen we allereerst kritisch naar onszelf moeten durven kijken. De laatste tijd slaan westerse politici graag ferme taal uit richting China, maar een coherente visie valt hierin vooralsnog niet te bespeuren.

Allereerst zijn dezelfde politici namelijk verantwoordelijk voor het creëren van de economische afhankelijkheid van China (en Rusland), die onze strategische positie zo heeft verzwakt. Maar nog meer onderschatten we dat er, naast een economische, ook een ideologische strijd gaande is. Het Global Gateway-initiatief van de EU, bedoeld om de concurrentie aan te gaan met China’s Nieuwe Zijderoute, is een voorzichtige eerste stap in juiste richting. Maar het zal nodig zijn hierin een fundamenteel andere relatie met ontwikkelingslanden na te streven, gebaseerd op progressieve waarden en gelijkwaardigheid.

Het prettige nieuws is dat universele waarden zoals democratisering en mensenrechten altijd aantrekkelijk zullen zijn voor mensen, waar dan ook. Het moeilijke nieuws is dat China ons uitdaagt deze waarden nu ook echt zelf uit te dragen.